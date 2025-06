Yokogawa feiert 50 Jahre DCS mit CENTUM VP Release7

Yokogawa markiert fünf Jahrzehnte führender Automatisierungstechnik mit der Einführung von CENTUM VP Release 7. Die zehnte Systemgeneration im OpreX Control and Safety Portfolio erweitert zentrale Steuerungsfunktionen um proaktive Prozessüberwachung und KI-gestützte Automatisierung. Das nachfolgende Update 7.01 verstärkt Cybersicherheitsmaßnahmen und integriert OPC UA zur herstellerübergreifenden Gerätekommunikation. Diese Verbesserungen ermöglichen nachhaltige, autonome und robuste Produktionsabläufe, während bewährte Prinzipien wie Stabilität, kontinuierlicher Betrieb, ein Service- und Engineering-Netzwerk sowie ein umfassendes Supportnetzwerk erhalten bleiben.



Yokogawa feiert 50 Jahre DCS mit CENTUM Release 7

Am 19. Juni 2025, zum fünfzigsten Jahrestag der Erstankündigung des weltweit ersten Distributed Control Systems, stellt Yokogawa die zehnte Generation seines Produktionsleitsystems CENTUM VP Release 7 vor. Diese Version integriert nahezu fünf Jahrzehnte bewährter Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheitsarchitekturen und bildet die technologische Basis für autonome, nachhaltige Betriebsprozesse. Durch die enge Verzahnung von Steuerungsfunktionen und Prozessüberwachung unterstützt das System Betreiber bei der Erhöhung von Effizienz und Kontinuität in modernen Produktionsumgebungen industriekonformen.

Dynamische Lieferketten und strengere Vorschriften fordern Betreiber zu Innovationen

Globale Lieferketten stehen unter konstantem Wandel durch geopolitische Verschiebungen und Marktfluktuationen, sodass Betreiber ihre Logistikstrategien permanent anpassen müssen. Gleichzeitig verschärfen strengere Umwelt- und Sicherheitsvorschriften regulatorische Anforderungen, die Investitionen in grüne Technologien und Compliance erhöhen. Die Einbindung erneuerbarer Energien und cloudbasierter Analyseplattformen gewinnt an Bedeutung, erfordert aber erweiterte IT-Sicherheitsmaßnahmen. Zudem rückt das Wissen erfahrener Fachkräfte stärker in den Fokus, um Wissenstransfer zu sichern und langfristig Effizienz, Profitabilität und Produktqualität zu gewährleisten.

Release 7 ermöglicht autonome Betriebsprozesse, erhöht Effizienz und Produktionssicherheit

Release 7 von Yokogawa setzt auf autonome Betriebsabläufe und führt fortschrittliche Automatisierungskapazitäten ein. Durch präzise Steuerungsalgorithmen und kontinuierliches Monitoring optimiert das System den Energieverbrauch nachhaltig und trägt zur zügigen Reduktion von CO2-Emissionen bei. Gleichzeitig sorgt die integrierte Sicherheitsarchitektur für ein risikoarmes Arbeitsumfeld. Um langfristige Zuverlässigkeit zu garantieren, stützt sich das System auf bewährte Prinzipien wie hohe Stabilität, lückenlose Kontinuität und ein globales Netzwerk aus Engineering- und Servicedienstleistungen und modulare Infrastruktur-Unterstützung.

Zentrale Datensammlung ermöglicht jetzt sichere Anlagenüberwachung und höhere Automatisierungsdichte

Die korrekte und geschützte Integration heterogener Datenbestände schafft eine nahtlose Übersicht über sämtliche Anlagenkomponenten sowie Betriebszustände. Über zentrale Datenkonsolidierung lassen sich Rohrleitungsdrücke, Temperaturzyklen und Energieflüsse in Echtzeit analysieren. Dadurch gewinnen Betreiber ein tiefgehendes Verständnis kritischer Prozessparameter und optimieren Produktionsstrategien. Automatisierte Prüfungen und Algorithmen zur Mustererkennung identifizieren Anomalien umgehend. Frühe Warnmeldungen ermöglichen vorbeugende Wartungen und minimieren ungeplante Stillstände bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung. Zudem Die modulare Architektur ermöglicht flexible Skalierung und standortübergreifende Kollaboration.

Integrierte Zustandsanalyse prognostiziert frühzeitig Abweichungen und senkt so Energieverbrauch

Die integrierte Prozesszustandsanalyse erfasst kontinuierlich Betriebsdaten und erkennt frühzeitig untypische Parameterabweichungen sowie Anomalien. Dieser vorausschauende Ansatz zur Überwachung wichtiger Prozessgrößen erlaubt es, potenzielle Störungen rechtzeitig zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten, bevor kritische Zustände entstehen. Durch das proaktive Eingreifen lassen sich Stillstände minimieren, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und die Betriebssicherheit verbessern. Gleichzeitig führt die stabilisierte Kontrolle zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und sorgt für Nachhaltigkeit.

KI-System nutzt Erfahrungswissen und intelligente Prognosen für Unterstützer Entscheidungsprozesse

Das System kombiniert aufbereitete Betriebsdaten mit historischem Know-how, um durch analytische Modelle fundierte Handlungsempfehlungen zu liefern. Dabei prüft die KI im Hintergrund kontinuierlich Prozessparameter, erkennt Abweichungen und erstellt zeitnahe Vorhersagen zu potenziellen Störungen. Wiederkehrende Routinetätigkeiten wie Sollwertanpassungen oder Überprüfungen werden autonom durchgeführt. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand spürbar, und das Bedienungspersonal kann sich auf strategische Aufgaben konzentrieren, während mentale Belastungen und Fehlerquoten sinken. Die assistive Steuerung gewährleistet zudem Leistungsoptimierung.

Release 7.01 integriert industrielle Sicherheits-Benchmarks für nun maximale Cybersicherheit

Release 7.01 integriert umfassende industrielle Sicherheits-Benchmarks aus anerkannten Standards wie IEC 62443 und NIST, um den Schutz digitaler Produktionsdaten proaktiv zu stärken und unautorisierte Zugriffe zu verhindern. Durch mehrstufige Authentifizierungsverfahren und erweiterte Verschlüsselungsmechanismen werden Steuerungskomponenten gegen Cyberangriffe gehärtet. Diese Optimierungen minimieren potenzielle Schwachstellen in vernetzten Anlagen, erhöhen das Vertrauen der Betreiber in stabile Betriebsprozesse und sichern eine robuste Verfügbarkeit der Systeme über den gesamten Lebenszyklus und ermöglichen kontinuierliche Echtzeitanalysen effizient.

OPC UA erweitert Überwachung und Steuerung in CENTUM VP

Durch die nahtlose Integration der OPC UA-Technologie in CENTUM VP erweitert sich der Funktionsumfang im Bereich Visualisierung und Steuerung beträchtlich. Der fest implementierte OPC UA-Client erlaubt die plattformübergreifende Kommunikation zwischen dem Leitsystem und zahlreichen Automatisierungsgeräten verschiedener Hersteller. Über standardisierte Schnittstellen können Echtzeitdaten abgefragt, Prozessparameter konfiguriert und Diagnosen erstellt werden. Diese universelle Datenvernetzung optimiert die Anlagenüberwachung, reduziert Integrationsaufwand und fördert die Flexibilität bei künftigen Systemerweiterungen und unterstützt nachhaltige Betriebsabläufe durch optimierte Informationsflüsse.

Neue Funktion integriert technische Datenbanken und optimiert effiziente Projektierungsprozesse

Die neue Funktion integriert mehrere technische Datenbanken in einem zentralen System und führt automatische Konsistenzprüfungen durch. Durch die Zusammenführung von Informationen werden redundante Einträge identifiziert und inkonsistente Datensätze korrigiert, bevor sie in Planungs- und Projektierungsprozesse einfließen. Dies steigert die Qualität der Konstruktionsunterlagen, beschleunigt den Start neuer Anlagen erheblich und reduziert Wiederanlaufzeiten in modernisierten Systemen durch eine verlässliche und einheitliche Datenbasis für alle beteiligten Ingenieurteams. effizient und minimiert teure Projektverzögerungen zusätzlich.

Centum VP Release 7 ermöglicht stabile Abläufe und Autonomie

In seiner Rolle als Vice President und Leiter der Systems Business Division hebt Mitsuhiro Yamamoto hervor, dass CENTUM VP Release 7 in Zeiten erhöhten Wandels und zunehmender Komplexität eine zuverlässige Plattform bereitstellt. Durch stabile Prozessabläufe und fortschrittliche Automatisierungsfunktionen ermöglicht das System Betreibern, interne Abläufe effizienter und sicherer zu gestalten. Dadurch lassen sich nachhaltige Produktionsziele besser erreichen und langfristiges, stabiles Wachstum in volatilen Märkten unterstützen. Dies schafft zusätzlich Vertrauen bei Stakeholdern.

CENTUM VP Release 7 verbindet 50-jährige Prozessleittechnik mit KI-Sicherheitsfunktionen

CENTUM VP Release 7 vereint fünf Jahrzehnte bewährter Prozessleittechnik mit innovativen KI-gestützten Automatisierungs- und erweiterten Sicherheitsfunktionen. Das System erweitert den Steuerungsumfang deutlich und integriert proaktive Überwachungsmechanismen zur frühzeitigen Erkennung von Prozessanomalien. Dank OPC UA-Anbindung lassen sich Daten plattformübergreifend austauschen und Geräte verschiedener Hersteller einbinden. Release 7.01 ergänzt umfassende Cybersicherheitsstandards sowie optimierte Projektierungswerkzeuge, die die Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleisten. Darüber unterstützt es betriebliche messbare Effizienz sowie nachhaltige Produktionsprozesse.