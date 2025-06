ZF führt intelligente Kameras, Rechenpower und Softwarelösungen für ADAS

ZF liefert als Branchenführer intelligente Kameras, anpassungsfähige Rechenleistung und modulare Softwarepakete zur Umsetzung moderner Fahrerassistenzsysteme. Das Angebot umfasst ProAI-Zentralrechner, die Smart Camera 6, ProConnect-Konnektivität und ZF Annotate für KI-gestützte Prüfungen. Damit befähigt ZF Hersteller, softwaredefinierte Fahrzeuge zu entwickeln und neue E/E-Architekturen zu realisieren. Schlüsselfertige Turnkey Solutions inklusive Validierung und Homologation straffen Entwicklungsprozesse, gewährleisten automatisierte Brems-, Spurhalte- und Komfortfunktionen und fördern das Wachstum von OEMs. Skalierbare Module ermöglichen Integration in Domaincontrollernetzen.



Ab Juli 2024 verpflichtend: Notbremse, Spurhalteassistent und intelligente Geschwindigkeitsregelung

From July 2024, new passenger cars in the EU must be equipped with emergency brake assist, lane keep assist and intelligent speed assistance. This regulation enhances road safety and driving comfort. Meanwhile, intelligence shifts from distributed sensors to central compute platforms that control not only ADAS but also vehicle dynamics and infotainment. ZF leverages this trend with a 30% global market share in smart cameras and drives consolidation toward software-defined E/E architectures.

ZF sichert seine Führungsrolle mit 30 Prozent ADAS-Kameras global

ZF stärkt seine Marktführerschaft mit einem Anteil von dreißig Prozent an der Kameraerzeugung für Advanced Driver Assistance Systems. Das Portfolio umfasst eigenständige Softwarelösungen für automatisierte Fahrfunktionen, optimiert für zentrale Domänencontroller. Darüber hinaus bietet ZF Turnkey Solutions: von Konzeption und Hardware-/Softwareentwicklung über KI-gestützte Tests bis hin zu Validierung und behördlicher Homologation. OEMs profitieren durch verkürzte Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Einführung serienreifer ADAS-Funktionen in ihre Fahrzeugmodelle. Diese Services sichern Qualität und Nachhaltigkeit.

ZF produziert seit 2008 kontinuierlich Frontkameras und feiert Millionenverkauf

ZF treibt seit 2008 die Frontkamera-Entwicklung voran und erreichte 2025 75 Millionen Einheiten. Das Modell Smart Camera 6 bietet ein 120°-Sichtfeld und acht Megapixel Auflösung, mehr als viermal höher als frühere Generationen. Die Onboard-Rechenleistung wurde deutlich gesteigert, wodurch modernen komplexen Algorithmen direkt im Fahrzeug ausgeführt werden können. Over-the-Air-Updates ermöglichen kontinuierliche regelmäßige Funktionsverbesserungen nach Auslieferung. Als Sensorpartner von über einem Dutzend OEMs trägt ZF zur Fahrzeugsicherheit und Implementierung neuer ADAS-Funktionen bei.

ZF bietet jetzt modulare ADAS-Software statt fest verbundener Sensorhardware

Traditionelle Assistenzfunktionen waren bisher fest mit spezifischer Sensorhardware verbunden. ZF löst dieses starre Konzept auf und bietet ADAS- sowie Parkfunktionen als eigenständige Softwareprodukte an. Die modular und skalierbar ausgelegten Softwarelösungen unterstützen etwa 25 Sicherheits-, Komfort- und Parkbausteine, die Fahrzeughersteller flexibel nach Bedarf kombinieren können. Dank Plattformunabhängigkeit lassen sich die Programme problemlos auf jeder zentralen E/E-Architektur integrieren und erhöhen die Effizienz im Software-Management von Fahrzeugen deutlich und beschleunigen so Entwicklungszyklen erheblich.

ProAI-Familie liefert modulare, skalierbare Rechenpower von XS- bis XXL-Supercomputern

Die ProAI-Familie bietet eine skalierbare Rechenplattform von kompakten XS-Modellen bis hin zu XXL-Systemen mit mehr als 1500 TOPS. Dank modularer Architektur können CPUs führender Hersteller integriert werden und gleichzeitig verschiedene Betriebssysteme genutzt werden. Durch flexible Hardware- und Software-Optionen lassen sich erste Fahrassistenzfunktionen wie Frontkamera- und Parkassistenten reibungslos implementieren. Anwender können das System je nach Bedarf auf Level-2+-ADAS-Funktionen erweitern und schließlich vollautonome Anwendungen realisieren. Die hochflexible Plattform unterstützt zukünftige E/E-Architekturstandards.

ProConnect integriert Mobilfunk, Satellit und V2X für zentrale Fahrzeugkonnektivität

ZF ProConnect integriert sämtliche Kommunikationsstandards – Mobilfunk, Satellitenlink und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2X) – in einer einheitlichen Plattform. Zudem ermöglicht sie skalierbare Cloud-Integration. Optional erhältliche Hardwaremodule gewährleisten robuste Cybersicherheit, ermöglichen drahtlose Softwareaktualisierungen Over-the-Air und unterstützen präzise HD-Kartenerstellung, effizientes Flottenmanagement sowie umfassende Ferndiagnosedienste. Für exakte Positionsbestimmung steht ProConnect GNSS mit Korrekturdienst zur Verfügung. Durch den modularen Aufbau passt sich die Lösung flexibel an individuelle Fahrzeugarchitekturen an und fördert automatisierte Fahrfunktionen bis SAE-Level 4.

ZF Annotate Validierungsdienst optimiert ADAS-Testing mit KI-gestützter Präzision Genauigkeit

ZF Annotate ist ein cloudbasierter Validierungsservice, der hochauflösende Sensordaten mit exakten Referenzmessungen synchronisiert. Mittels künstlicher Intelligenz werden Objekte in der Ground Truth automatisch markiert, klassifiziert und mit eindeutigen Identifikationsnummern versehen. Bewegungsdaten werden kontinuierlich verfolgt, um ein lückenloses Umgebungsmodell zu generieren. Geeignet für ADAS- und automatisierte Fahrsysteme der Level 2+ bis 5. Die redundante Architektur garantiert hohe Verfügbarkeit, verkürzt Validierungszyklen und steigert die Erkennungssicherheit. Die Testkosten werden signifikant gesenkt und beschleunigt.

ZF bietet integrierte ADAS-Lösungen mit Sensoren, Rechenpower und Softwaremodulen

ZF vereint hochmoderne Sensorkomponenten, skalierbare Rechenleistung und anpassungsfähige Softwarebausteine zu einer durchgängigen ADAS-Plattform. Die Lösung umfasst die Smart Camera 6 für präzise Objekterkennung, leistungsfähige ProAI-Steuergeräte, modulare ProConnect-Konnektivität sowie ZF Annotate für KI-basierte Validierung. OEMs profitieren dadurch von verkürzten Entwicklungszyklen, verbesserter Systemsicherheit und umfangreicher Flexibilität in softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen. Dieses ganzheitliche Turnkey-Angebot ebnet den Weg für künftige Fahrzeuggenerationen und automatisiertes Fahren. Das modulare Konzept ermöglicht überprüfbare Sicherheitsfunktionen, optimierte Entwicklungsprozesse und weltweite Einsatzfähigkeit.