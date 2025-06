FLEXPOINT MVgoldHP Lasermodul liefert 2000 mW Licht und Kühlung

Das neue FLEXPOINT MVgoldHP-Lasermodul von LASER COMPONENTS erreicht Ausgangsleistungen von bis zu 2000 mW und ermöglicht kontinuierliche Scans im Dauerbetrieb. Die integrierte thermoelektrische Kühlung verhindert Überhitzung, während die Pulsfunktion für stabile Leistungsabgabe sorgt. Durch digitale Modulation passt sich die Strahlleistung exakt an hohe Kameraframeraten an. Eine scharfe Linienoptik in fünf Wellenlängenvarianten, variable Fokuslinsen und kompakte Bauform bieten flexible Einsatzmöglichkeiten ab Juli 2025 weltweit. Premiere auf Photonics-Messe München im Juli 2025



Konstant hohe Bildqualität bei extrem kurzen Belichtungszeiten erfordert leistungsstarke Laserquellen, die auch im Dauereinsatz stabile Ergebnisse liefern. Das FLEXPOINT MVgoldHP-Lasermodul von LASER COMPONENTS bietet bis zu 2000 mW Ausgangsleistung und kombiniert präzise digitale Modulation mit integrierter thermoelektrischer Kühlung. Diese Eigenschaften gewährleisten synchronisierte Scanvorgänge und minimale Ausfallzeiten in Industrie-Scannersystemen rund um die Uhr. Anwender profitieren von flexiblen Fokusoptionen, einer scharfen Linienoptik und fünf Wellenlängen für vielseitige Anwendungen sowie einfacher Integration in Produktionslinien.

Thermoelektrische Kühlung und Pulsfunktion gewährleisten kontinuierlichen Dauerbetrieb ohne Ausfallzeiten

Eine integrierte thermoelektrische Kühlung arbeitet Hand in Hand mit einer intelligenten Pulssteuerung, um die Erhitzung des Lasermoduls zuverlässig zu verhindern und thermische Spitzen zu reduzieren. Durch diese Synergie bleibt die Betriebstemperatur konstant niedrig, was die Performance selbst unter Dauerbelastung stabilisiert. Gleichzeitig werden ungeplante Unterbrechungen vermieden, da Überhitzungsschäden effektiv verhindert. Anwender profitieren so von einer durchgängigen Verfügbarkeit und optimierten Lebensdauer in anspruchsvollen industriellen Scanprozessen. Langfristige Wartungsintervalle verlieren Relevanz, während Ausfallzeiten sinken.

Active-High- und Active-Low-Steuerung passt Lasermodul präzise an Kamera-Belichtungszeiten an

Die integrierte Active-High- und Active-Low-Steuerung ermöglicht eine punktgenaue Anpassung des Lasermoduls an extrem kurze Belichtungszeiten moderner High-Speed-Kameras. Durch diese synchrone Modulation wird die Lichtabgabe exakt auf den Sensor der Kamera abgestimmt, wodurch Bildartefakte oder ungleichmäßige Linienbildung vermieden werden. Dieser präzise Regelmechanismus steigert die Effizienz des Scanvorgangs, optimiert die Messergebnisse und minimiert Durchlaufzeiten. Insbesondere bei anspruchsvollen Scanning-Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung sorgt diese Flexibilität für herausragende Qualität und Reproduzierbarkeit.

Die selbstentwickelte und in Eigenfertigung produzierte Linienoptik gewährleistet eine herausragende Strahlqualität mit minimalen Aberrationen. Dank präziser Linsenbeschichtung und hochgenauer Justage liefert sie konstant scharfe und gleichmäßige Laserlinien. Insbesondere bei anspruchsvollen Inspektionsanwendungen ermöglicht diese Optik exakte Konturerfassung selbst auf rauen Stahloberflächen oder bei der Vermessung von erhitzten Bauteilen. Die robuste Konstruktion und temperaturbeständige Materialien garantieren Langzeittestabilität. Parallel dazu optimiert effizient eine präzise Achsausrichtung die Wiederholgenauigkeit und sichert zuverlässige Scanergebnisse dauerhaft ab.

Flexible fünf Wellenlängenwahl und bis zu 2000 mW Laserleistung

Das Modul bietet vier grüne, rote und nahe Infrarotwellenlängen bei 525, 638, 660 und 808 nm mit einer maximalen Ausgangsleistung von jeweils 1000 mW sowie eine leistungsstarke blaue Option bei 445 nm mit bis zu 2000 mW. Mit dieser Vielfalt können Anwender spezifische Materialeigenschaften und Oberflächenbeschaffenheiten adressieren, optimierte Absorptionsraten erzielen und präzise Mess-, Inspektions- oder Scananwendungen realisieren. Die Kombination verschiedener Wellenlängen und Leistungen gewährleistet Flexibilität und Effizienz in unterschiedlichen industriellen Einsatzgebieten.

Kompaktes Modul mit 48 mm Durchmesser und variablen Fokuslinsen

Mit einem Durchmesser von lediglich 48 mm und einer kompakten Länge von 146 mm zeichnet sich das Modul durch besonders platzsparende Maße aus und lässt sich problemlos in engste Systemumgebungen integrieren. Dank eines modularen Linsensystems können Anwender die Linienstärke präzise über unterschiedliche Fokuslinsen einstellen und gleichzeitig die Schärfentiefe optimieren. Diese Flexibilität gewährleistet eine perfekte Anpassung an spezifische Aufgabenstellungen in der maschinellen Bildverarbeitung unter variierenden optischen Anforderungen und erfüllt anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen zuverlässig.

Ab Juli 2025 wird das neue FLEXPOINT MVgoldHP-Lasermodul serienmäßig verfügbar sein und kann direkt bei LASER COMPONENTS bestellt werden. Die offizielle Markteinführung erfolgt im Rahmen der LASER World of PHOTONICS 2025 in München, wo das Modul am Stand B2/319 erstmals der Fachöffentlichkeit präsentiert wird. Besucher haben die Möglichkeit, das Produkt live zu erleben, technische Eigenschaften zu prüfen und in Gesprächen mit den Entwicklern detaillierte Informationen zu erhalten und Bestellungen aufzugeben.

