iHost Plattform sichert Echtzeit-Störmeldungen und umfassendes Monitoring für Netzbetreiber

Die iHost-Software von Horstmann fungiert als zentrale Plattform für sichere Anbindung und Auswertung von Kurzschlussanzeigern wie dem Smart Navigator 2.0. Netzbetreiber erhalten in Echtzeit präzise Störungsmeldungen, umfangreiche Monitoring-Daten und ein effizientes Gerätemanagement. Mit ISO27001:2022-Zertifizierung, On-Premise-Optionen (Solo/Pro) und Cloud-Zugriff bündelt iHost alle Funktionen für schnelle Reaktion, langfristige Netzoptimierung und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Zusätzlich ermöglicht die Integration von Reporter 3.0/4.0 sowie ComPass 2.0 auch die nahtlose Anbindung älterer und moderner Ortsnetzstationen.



iHost verschlüsselt Kurzschlussdaten zentral automatisch und optimiert Alarmreaktionszeit deutlich

Die iHost-Serverplattform erfasst automatisiert sämtliche Daten von Horstmann Kurzschlussanzeigern zentral, verschlüsselt sie nach aktuellen Sicherheitsstandards und stellt sie Leitwarten unmittelbar zur Verfügung. Störungsmeldungen werden in Echtzeit übermittelt, sodass Netzbetreiber schneller reagieren können und Ausfallzeiten reduziert werden. Gleichzeitig wertet iHost kontinuierlich Mess- und Zustandsdaten aus und zeigt sie in übersichtlichen Graphen, Tabellen und Listen an. Dadurch lassen sich Fehler rasch analysieren und langfristige Strategien zur Netzoptimierung datenbasiert ableiten und unterstützen Planungen.

iHost integriert Smart Navigator, Sigma- und ComPass-Geräte automatisch sicher

iHost ist kompatibel mit fast allen Kurzschlussanzeigern und Sensoren von Horstmann. Am Freileitungsnetz ist der Smart Navigator 2.0 Pflicht, da dessen integriertes Mobilfunkmodem Messdaten automatisch und in Echtzeit überträgt. Westnetz GmbH betreibt bereits 400 solcher Module. Für Erd- und Kurzschlussanzeiger der Sigma-Baureihe wird Reporter 3.0 eingesetzt, während ComPass 2.0-Modelle über Reporter 4.0 angebunden werden. Dadurch profitieren Betreiber auch älterer Ortsnetzstationen von digitaler Modernisierung und optimiert dauerhaft Effizienz, Zuverlässigkeit und Netzstabilität.

iHost visualisiert Stromdaten, Temperatur und Lastfluss zur Netzoptimierung präzise

iHost liefert umfassende Echtzeit- und Langzeitdaten zu Leiterseiltemperatur, Stromstärke, Spannung, Lastflussrichtung, Akkuspannung und Mobilfunkstärke. Diese Informationen werden wahlweise in Eventlisten, detaillierten Diagrammen, geografischen Karten oder Single-Line-Diagrammen aufbereitet. Netzbetreiber erhalten dadurch einen klaren Überblick über Netzauslastung und Lastverschiebungen und können mithilfe fundierter Analysen datenbasierte Strategien zur Netzoptimierung sowie gezielten Kapazitätserweiterung entwickeln. Langfristige Planungen profitieren von historischen Trends und Prognosefunktionen, wodurch Infrastrukturausbau sowie Kosten-Nutzen-Abwägungen präzise erfolgen können und Ressourceneinsatz effizient optimiert werden.

Per Mausklick Firmware-Updates und Konfigurationsänderungen zentral für alle Kurzschlussanzeiger

Die iHost-Plattform ermöglicht es, Firmware-Aktualisierungen und Anpassungen von Gerätekonfigurationen per Mausklick zentral auf alle angeschlossenen Kurzschlussanzeiger zu verteilen. Dadurch entfallen individuelle Vor-Ort-Einsätze von Technikern und die Wartungsintervalle lassen sich deutlich reduzieren. Dank dieser automatisierten Prozesse bleibt die Betriebssicherheit über das gesamte Versorgungsnetz langfristig erhalten. Gleichzeitig profitieren Netzbetreiber von einer vereinfachten Verwaltung und einem beschleunigten Update-Management, das Eingriffszeiten minimiert und Ressourcen effizienter einsetzt. Zentrale Steuerung reduziert Fehlerquellen und steigert die Systemverfügbarkeit.

iHost Cloud ermöglicht webbasierten Messwertzugriff inklusive Web-API-Anbindung für Pilotprojekte

Die iHost Cloud bietet in Pilotphasen einen webbasierten Zugang zu sämtlichen Messwerten und stellt optional eine Web-API-Anbindung bereit. Eine direkte Kopplung mit Leitstellen ist in dieser Konfiguration nicht vorgesehen, wodurch Kostenvorteile und schnelle Einrichtung möglich werden. Für umfangreiche Netzinstallationen empfiehlt sich hingegen iHost Solo/Pro als On-Premise-Lösung. Diese basiert auf ISO27001:2022-zertifizierter Infrastruktur, gewährleistet vollständige Datenhoheit im Betreiberumfeld und nutzt in der Pro-Variante redundante Server für maximale Flexibilität und Servicekontinuität sowie Sicherheit.

iHost Plattform von Horstmann vereint Monitoring, Sicherheit und Effizienz

iHost von Horstmann bietet Netzbetreibern eine zentrale Plattform für lückenlose Störungsweiterleitung und schnelle Reaktionsfähigkeit. Echtzeitmeldungen von Smart Navigator 2.0, Reporter 3.0/4.0 und ComPass 2.0 unterstützen eine fundierte Analyse kritischer Ereignisse. Parallel liefert das System umfangreiche Monitoring-Daten, übersichtliche Diagramme und Kartenansichten zur Netzbelastung. Firmware-Updates und Konfigurationsänderungen erfolgen remote, wodurch Wartungsaufwand sinkt. Dank ISO27001:2022-konformer Architektur bleibt höchste IT-Sicherheit gewährleistet. Die modulare Struktur fördert individuelle Netzanbindungen und zukunftssichere Digitalisierung, sowie flexible Anpassungsmöglichkeiten, effizient.