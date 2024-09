Neues Kondensatorladegerät revolutioniert Stromversorgung von medizinischen Lasern

Das Excelsys Flexicharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. ist ein revolutionäres Kondensatorladegerät mit Mehrfachausgangsnetzteil, das speziell für medizinische Laser- und IPL-Systeme entwickelt wurde. Mit einer konstanten Ladeleistung von 2500 W und einem konfigurierbaren Niederspannungsnetzteil mit bis zu zehn isolierten DC-Ausgängen bietet es eine effiziente Stromversorgungslösung. Durch die Verwendung dieses innovativen Geräts können Entwickler die Größe und das Gewicht ihrer Systeme reduzieren und gleichzeitig eine höhere Zuverlässigkeit und bessere EMV-Eigenschaften gewährleisten.



Vielfältige Anwendungen: Lasertechnologie in der medizinischen Behandlung

Die Anwendungen von Lasern in der Medizin sind äußerst vielfältig. In nahezu allen medizinischen Fachbereichen werden Laserbehandlungen eingesetzt. Sie ermöglichen das präzise Abtragen, Schneiden oder Verdampfen von Gewebe und tragen zur Gerinnung von Körperflüssigkeiten bei. Besonders in der Chirurgie ermöglichen endoskopische Eingriffe mit Hilfe von Lasern operative Eingriffe im Körperinneren, ohne dass große chirurgische Schnitte gemacht werden müssen. Auch in der Zahnmedizin, Dermatologie und ästhetischen Chirurgie findet die Lasertechnologie Anwendung. Hier reichen die Einsatzgebiete von Haarentfernung über die Behandlung von Narben und Falten bis hin zur Entfernung von Tattoos.

Effiziente Stromversorgung für medizinische Laser- und IPL-Systeme

Die Stromversorgung von medizinischen Laser- und IPL-Systemen ist eine komplexe Aufgabe, da sie sowohl hohe und pulsweise Ströme für die Kondensatoren als auch gewöhnliche Niederspannungs-Netzteile für die Systemelektronik erfordert. Die Verwendung mehrerer Netzteile kann zu Problemen führen, da jeder Ableitstrom über den Y-Kondensator das Endsystem beeinflusst. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet das Flexicharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. eine innovative Lösung, die eine konstante Ladeleistung von 2500 W und bis zu zehn isolierte DC-Ausgänge bietet.

Advanced Energy Industries, Inc. revolutioniert die Kondensatorladetechnologie für Medizinlaser

Das Flexicharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. ist ein innovatives Kondensatorladegerät mit Mehrfachausgangsnetzteil, das eine konstante Ladeleistung von 2500 W über alle Ladespannungen von 200 V DC bis 1000 V DC bietet. Es verfügt zudem über ein integriertes und konfigurierbares Niederspannungsnetzteil mit einer maximalen Nennleistung von 800 W und bis zu zehn isolierten DC-Ausgängen. Durch die Möglichkeit, die Ausgänge in Reihe und parallel zu schalten, können höhere Spannungen und Ströme erreicht werden. Das FC2500 erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards und bietet einen maximalen Ableitstrom von 300 µA.

Hohe Leistung und einfache Wartung: Flexicharge FC2500 im Fokus

Das Flexicharge FC2500 zeichnet sich durch eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus. Es ermöglicht eine einfache Montage und Wartung und bietet eine intelligente Steuerung über den PMBus. Mit sowohl analogen als auch digitalen Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten können Verschleißerscheinungen und kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt werden. Das FC2500 erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards und sorgt für eine längere Laufzeit der Laser-Anwendungen. Zudem wird die Ausfallzeit der Geräte minimiert.

Herausforderung in der Stromversorgung von medizinischen Lasersystemen gelöst

Die Entwicklung medizinischer Laser- und IPL-Systeme bringt eine besondere Herausforderung mit sich, nämlich die Stromversorgung. Advanced Energy Industries, Inc. hat mit dem Flexicharge FC2500 eine Lösung entwickelt, die diese Herausforderung meistert. Dank dieser innovativen Lösung können die Entwickler ihre Aufmerksamkeit ganz auf das Lasergerät richten, während der Flexicharge FC2500 für eine zuverlässige Stromversorgung sorgt. Zudem bietet er zahlreiche Vorteile wie eine Reduzierung von Größe und Gewicht, verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit und eine vereinfachte Sicherheitszertifizierung.