Revolutionäre Kommunikationslösung: Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO

Hochwertige Sprachverbindung mit DECT IP-Basis pro XS

Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO bietet eine zuverlässige und klare Kommunikation mit 10 Sprachkanälen im Einzelzellenbetrieb und 16 Sprachkanälen im Dualzellenbetrieb. Egal ob Telefonate oder andere Sprachübertragungen, die Nutzer können sich auf eine qualitativ hochwertige Verbindung verlassen.

Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO ermöglicht die Anmeldung von bis zu 20 Handteilen, wodurch sie äußerst flexibel und in verschiedenen Umgebungen einsetzbar ist. Die Repeaterfähigkeit der Basisstation erweitert die Reichweite des DECT-Netzwerks und bietet somit noch mehr Flexibilität bei der Kommunikation.

Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO bietet mit ihrer Kapazität für bis zu 3000 Telefonbucheinträge oder den direkten Zugriff auf die Kontaktdaten des AGFEO Systems eine effiziente Verwaltung von Kontaktdaten. Sowohl private als auch geschäftliche Kontakte sind schnell und einfach zugänglich, was eine hohe Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.

Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO überzeugt mit ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit und den kompakten Abmessungen. Sie passt sich nahtlos in jede Umgebung ein und lässt sich platzsparend installieren. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, das AGFEO-Logo individuell zu drehen und somit eine persönliche Note zu setzen.

Die DECT IP-Basis pro XS von AGFEO ist ein innovatives Kommunikationssystem, das ab Februar verfügbar ist und einen neuen Standard für DECT-basierte Kommunikationssysteme setzt. Mit zahlreichen Funktionen und verbesserten Leistungsmerkmalen bietet sie den Anwendern eine revolutionäre Lösung, um ihre Kommunikation effizienter und zuverlässiger zu gestalten. AGFEO beweist mit diesem Produkt erneut ihre Rolle als treibende Kraft in der Entwicklung innovativer Technologien. Die Basisstation kann einfach in verschiedenen Umgebungen installiert werden und ermöglicht eine flexible Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE) oder ein optionales Netzteil.