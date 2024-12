AKG Gruppe und Consolar starten industrielle Fertigung von SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren

Die AKG Gruppe und die Consolar Solare Energiesysteme GmbH haben ihre Kräfte vereint, um eine neue industrielle Fertigungslinie für die SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren in Hofgeismar einzurichten. Dieser Schritt ermöglicht eine optimierte Produktion und einen nachhaltigen Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien.



AKG Gruppe und Consolar eröffnen neue Fertigungslinie für SOLINK Kollektoren in Hofgeismar

Die SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren wurden bisher in den Niederlanden montiert, doch nun erfolgt die Fertigung von bis zu 65.000 Kollektoren pro Jahr in Hofgeismar. Dabei werden PV-Module und Luft-Sole-Wärmetauscher mithilfe einer speziellen Klebetechnik zu einer funktionalen Einheit verbunden. Dank der langjährigen Erfahrung von AKG im Bereich Thermomanagement und Klebetechnik konnte der Fertigungsprozess optimiert werden. Die Verlagerung nach Hofgeismar ermöglicht eine Skalierung der Technologie im industriellen Maßstab und garantiert ein hohes Qualitätsniveau.

SOLINK PVT-Kollektor: Innovative Energiequelle für effiziente Wärmepumpen

Der SOLINK PVT-Luft-Sole-Kollektor ist eine innovative Energiequelle für Wärmepumpen. Durch die Kombination von Photovoltaik und Solarthermie mit einem Luft-Sole-Wärmetauscher ermöglicht er die Nutzung von Solarstrom und Umgebungsluft als Wärmequelle. Diese einzigartige Technologie ist unabhängig von Sonnenschein und ermöglicht eine zuverlässige Wärmeversorgung sowohl tagsüber als auch nachts. Durch den patentierten Aufbau des Wärmetauschers sind keine Erdsonden oder aufwendigen Erdarbeiten erforderlich, wodurch der SOLINK Kollektor vielfältig in städtischen Gebieten eingesetzt werden kann.

Geräuschlose und platzsparende Wärmeversorgung dank SOLINK Kollektoren

Die SOLINK Kollektoren bieten eine effiziente Lösung für die Wärmeversorgung, ohne dass Außenluftgeräte mit Gebläse benötigt werden. Dadurch entfallen störende Geräusche und der Platzbedarf für Fundamente. Diese innovative Technologie ermöglicht die Dekarbonisierung von Städten und Gemeinden, sowohl im Neubau als auch im Gebäudebestand. Dank ihrer hohen Qualität und skalierbaren Fertigungskapazität können sie erfolgreich mit Stadtwerken, Wohnbaugesellschaften und Wärmepumpenherstellern zusammenarbeiten.

SOLINK Kollektoren revolutionieren die Wärmeversorgung: Innovative, ausgezeichnete Technologie

Die SOLINK-Technologie hat sich mit über 30.000 installierten Kollektoren europaweit als innovativer Gamechanger in der Wärmeversorgung etabliert. Mit vergleichbaren Investitionskosten wie herkömmliche Wärmepumpen mit Erdsonden und gleicher Photovoltaik-Fläche können die Betriebskosten der SOLINK-Wärmepumpe um 20-50% gesenkt werden. Zudem ist das SOLINK Wärmepumpensystem förderfähig und unterliegt in den meisten Fällen dem Nullsteuersatz, was es zu einer kosteneffizienten und umweltfreundlichen Lösung macht.

Industrielle Fertigung von SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren in Hofgeismar

Die AKG Gruppe und Consolar haben ihre Kräfte vereint, um in Hofgeismar SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren in industriellen Mengen herzustellen. Diese innovative Technologie bietet eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung für die Wärmeversorgung. SOLINK kann dazu beitragen, Städte und Gemeinden in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die hohe Qualität und die Fähigkeit zur Skalierung machen SOLINK zu einer wegweisenden Lösung im Bereich erneuerbarer Energien.