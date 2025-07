Q.series X Module erfassen dynamische Spannungen, Ströme bis ±1500 V

Die Q.series X Module A128 SEB, A128 PLUS und A127-2CV von Gantner, vertrieben durch AMC, erfassen dynamische Spannungen bis ±1500 V sowie Ströme mit hoher Präzision. Aufgrund ihres modularen Aufbaus lassen sie sich problemlos in DIN-Schienen, 19-Zoll-Racks oder portable DAQ-Systeme integrieren. Mit offenen Busschnittstellen wie EtherCAT, ProfiNet, Modbus und CAN sowie der GI.connectivity API ermöglichen sie eine durchgängige Integration in industrielle IoT-Architekturen und Automatisierungsumgebungen. Die integrierte Signalkonditionierung erhöht Messqualität und Aufwand.



Q.series A128 SEB und PLUS: vier galvanisch getrennte Spannungskanäle

Die Q.Series X A128 SEB und A128 PLUS Module bieten vier galvanisch getrennte Eingangskanäle für Spannungsmessungen ±40 V bis ±1200 V (SEB) beziehungsweise ±100 V bis ±1500 V (PLUS). Die digitale Signalkonditionierung umfasst Filter, Mittelwertbildung, Skalierung, Min-/Max-Speicher, RMS-Berechnung und Alarmfunktionen für Datenvorverarbeitung. Jeder Kanal nutzt einen 24-Bit-ADU mit 100 kHz Abtastrate. Die Isolation von 1500 V erfüllt 600 V CAT III, 1000 V CAT II sowie 1500 V ohne CAT.

Q.Serien X A127-2CV Modul vereint Hochspannung und Strommessung präzise

Das Q.Serien X A127-2CV Modul verfügt über zwei galvanisch getrennte Hochspannungseingänge (±40 V bis ±1200 V) und zwei Stromkanäle (±200 mA bis ±800 mA). Eine stabile Sensorspeisung bietet ±15 V mit ±0,2 V Genauigkeit für externe Wandler. Die integrierte Signalkonditionierung umfasst digitales Filtern, Mittelwertbildung, Min-/Max-Speicherung, Effektivwertberechnung und Alarmfunktionen. Mit 24-Bit-ADU, 100 kHz Abtastrate sowie Kanal-, Versorgungs- und Schnittstellen-Trennung entspricht das Modul 1000 V CAT II und 600 V CAT III und liefert hohe Auflösung für präzise Messungen in anspruchsvollen industriellen Automations- und Prüfapplikationen.

Slimline 19-Zoll Q.raxx A127 4CV System für schnelle Signalerfassung

Das schlanke 19-Zoll Q.raxx slimline 4CV-System kombiniert vier galvanisch getrennte Hochspannungseingänge (±40 V bis ±1200 V) mit vier direkt anschließbaren Stromwandlerausgängen (±200 mA bis ±2000 mA). Eine bipolare Versorgung von ±15 V liefert Energie für Wandler. Jeder Kanal besitzt einen eigenen 24-Bit-ADC und eine Messgenauigkeit von 0,01 %. Bei bis zu 100 kHz Abtastrate, 20 kHz Bandbreite, schaltbaren digitalen Filtern und einem Signalgleichlauf < 0,1 µs eignet sich das System für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Q.series X Testsystem integriert EtherCAT, ProfiNet, Modbus und CAN

Das Q.series X Test- und Mess-System verfügt über native Unterstützung für EtherCAT, ProfiNet, Modbus und CAN. Durch die GI.connectivity API inklusive umfassender Treiberbibliotheken und standardisierter Übertragungsprotokolle wird die Integration in Drittanbieter-Entwicklungsumgebungen erheblich vereinfacht. Anwender können Messdaten unmittelbar in bestehende Automatisierungsnetzwerke hinein überführen und über IoT-Plattformen weiterverarbeiten. Analytische Auswertungen, Visualisierungen und Prozessregelungen lassen sich so nahtlos realisieren. Modulare Erweiterungen um Kommunikationsprotokolle und redundante Pfade gewährleisten hohe Verfügbarkeit und Flexibilität transparenten Betriebs.

AMC und Gantner: Partner für maßgeschneiderte Messlösungen und Beratung

Als etablierter Gantner-Vertriebspartner bietet AMC umfassende Dienstleistungen im Bereich Messtechnik: Kunden profitieren von individueller Beratung zur Auswahl der optimalen Q.series X Module, Unterstützung bei der Integration in vorhandene Automatisierungssysteme, technischer Konzeptdefinition und der Ausarbeitung maßgeschneiderter Messaufbauten. Projektplanung und Terminabstimmung erfolgen unkompliziert per E-Mail an info@amc-systeme.de oder telefonisch unter 0371/38388-0. AMC begleitet Anwender von der ersten Analyse bis zur finalen Inbetriebnahme mit fachlicher Expertise und persönlichem Service.

Hochpräzise Q.series X A128, A127 und Q.raxx slimline4CV überzeugen

Die Q.series X A128-, A127- und Q.raxx slimline A127 4CV Module von Gantner, vertrieben durch AMC, bieten weite Spannungs- und Strommessbereiche sowie herausragende Auflösung. Mit Abtastraten von bis zu hundert Kilohertz und vollständiger galvanischer Trennung gewährleisten sie präzise Messungen. Die Module lassen sich flexibel in DIN-Schienen, 19-Zoll-Racks oder portable DAQ-Systeme integrieren. Dank Unterstützung etablierter Bussysteme wie EtherCAT, ProfiNet, Modbus, CAN sowie offener APIs eignen sie sich ideal für dynamische IoT-Messanwendungen.