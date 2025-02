Präzise Strömungsgeräusch-Analyse: Akustische Kamera revolutioniert Windkanal-Tests

Die Akustische Kamera von gfai tech ermöglicht eine präzise Visualisierung von Strömungsgeräuschen in Windkanälen. Durch den Einsatz von Mikrofonarray-Technologie und der Software NoiseImage können Geräuschquellen in Echtzeit als akustische Karten dargestellt werden. Dies bietet Unternehmen in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie oder Forschung effiziente Analysemöglichkeiten unter realistischen Bedingungen. Mit dieser innovativen Technologie können Ingenieure und Forscher Strömungsgeräusche genau identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Geräuschminimierung ergreifen.



Effiziente Analyse von Strömungsgeräuschen in Windkanälen mit Akustischer Kamera

Effiziente Analyse von Strömungsgeräuschen in Fahrzeugentwicklung im Windkanal

Im Shanghai Automotive Wind Tunnel Center der Tongji-Universität wird der Windkanal für die Untersuchung aerodynamisch bedingter Geräuschentwicklungen an Fahrzeugkomponenten genutzt. Dabei werden Strömungsgeräusche an verschiedenen Bauteilen wie Außenspiegeln, Dachrelingen oder Kühlergrills bei Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h genau analysiert. Mithilfe der Akustischen Kamera von gfai tech werden die Geräuschquellen präzise als farbkodierte akustische Karten in 2D oder 3D visualisiert. Diese Echtzeit-Darstellung ermöglicht es Ingenieuren und Designern, die Quellen effizient zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Geräuschminimierung zu ergreifen.

Präzise Schallmessungen in Windkanälen mit der Evo AC Pro

Die Evo AC Pro, eine hochmoderne Akustische Kamera von gfai tech, ist speziell für präzise Schallmessungen in Windkanälen entwickelt worden. Mit ihren beeindruckenden 96 bis 168 Mikrofonkanälen ermöglicht sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung und Detailgenauigkeit. Die Kamera meistert selbst komplexe Herausforderungen wie unterschiedliche Windkanalgrößen, stark schwankende Windgeschwindigkeiten und spezielle Scherschichtdynamiken. Mit ihrer Hilfe können Ingenieure das Verhalten von Luftströmungen, Turbulenzen und deren Auswirkungen auf feste Objekte präzise analysieren und untersuchen.

Maßgeschneiderte Anpassung des Messsystems für höchste Genauigkeit und Effizienz

Beim Tongji-Windkanal wurde das Messsystem der Akustischen Kamera individuell an die spezifischen Anforderungen angepasst. Sowohl die Hardware als auch die Software wurden maßgeschneidert konfiguriert, um ein Höchstmaß an Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Das Evo AC Pro, das in Berlin entwickelt wurde, hat sich als äußerst erfolgreich im Windkanal der Tongji-Universität bewährt und trägt maßgeblich zur präzisen Analyse von Strömungsgeräuschen bei.

Präzise Strömungsgeräusche visualisieren – Akustische Kamera von gfai tech

