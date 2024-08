DuPont und Bridgestone gewinnen Altair Enlighten Award 2024

Altair hat die Gewinner des Altair Enlighten Award 2024 bekannt gegeben. Der Preis zeichnet Unternehmen aus, die Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Leichtbau erzielen. Durch diese Fortschritte wird der CO2-Ausstoß reduziert, der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und das Recycling von Materialien vorangetrieben. Der Award ist eine anerkannte Auszeichnung und prämiert die besten Innovationen in der Automobilindustrie im Bereich ressourcenschonender Technologie. Die Gewinner haben anspruchsvolle Ziele erreicht und tragen zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft bei.



Prestigeträchtige Auszeichnung: Der Enlighten Award etabliert sich weiter

Der Enlighten Award hat sich seit seiner Gründung vor 12 Jahren zu einer angesehenen Auszeichnung entwickelt und wird vom EV Magazine als eine der Top-10-Auszeichnungen für Nachhaltigkeit im Jahr 2024 anerkannt.

Die Gewinner des Enlighten Awards 2024 sind herausragende Innovatoren, die ehrgeizige Ziele erreichen. Die Auszeichnung würdigt die besten Innovationen der Automobilindustrie im Bereich ressourcenschonender Technologie. James R. Scapa, Gründer und CEO von Altair, betont die Bedeutung dieser Auszeichnung für die Förderung nachhaltiger Innovationen in der Automobilindustrie.

Die besten Innovationen der Automobilindustrie erhalten Auszeichnung

Der Altair Enlighten Award zeichnet Produkte, Prozesse und Organisationen aus, die die neueste Generation von wegweisender Automobiltechnologie repräsentieren. Alan Amici, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Center for Automotive Research, betont die Bedeutung dieser Auszeichnung für die Branche. Altair und seine Partner freuen sich darauf, die diesjährigen Gewinner zu ehren.

DuPont gewinnt mit innovativer Klebstofftechnologie für nachhaltige Fahrzeugherstellung

Die DuPont(TM) BETAMATE(TM) Broad Bake Adhesive Technology hat in der Kategorie „Sustainable Product“ den Altair Enlighten Award gewonnen. Diese innovative Technologie ermöglicht eine Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen bei der Fahrzeugherstellung. Durch das Aushärten der Klebstoffe bei niedrigeren Temperaturen wird Energie eingespart. Zusätzlich verlängert eine spezielle Zusammensetzung die Haltbarkeit des Klebstoffs und eliminiert die Notwendigkeit einer Kühllagerung.

Der Bridgestone Turanza EV Reifen wurde in der Kategorie „Sustainable Product“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Dieser Reifen besteht zur Hälfte aus erneuerbaren und recycelten Materialien und verfügt über die Bridgestone ENLITEN(TM)-Technologie, die zur Verbesserung der Leistung und Verlängerung der Reifenlebensdauer beiträgt. Bridgestone hat das Ziel, bis 2050 alle Reifen ausschließlich aus 100 % erneuerbaren und recycelten Materialien herzustellen.

Der BMW M Visionary Materials Seat in der Kategorie „Sustainable Process“ wurde von BMW M GmbH, AMC GmbH, Bcomp Ltd, Gradel Lightweight Sarl und Lasso Ingenieurgesellschaft entwickelt. Dieser Sitz verwendet nachhaltige Materialien und zeichnet sich durch eine innovative Monomaterial-Leichtbauweise aus. Durch den Einsatz von recycelten Polyester-Textilien, Flachsfaser Bio-Verbundstoffen und biogenen Lederalternativen wurden erdölbasierte Rohstoffe durch umweltfreundliche Materialien aus Algen und pflanzlichen Füllstoffen ersetzt.

Der Zweitplatzierte in der Kategorie „Sustainable Process“ beim Altair Enlighten Award 2024 war die Kooperation zwischen Toyota Motor Manufacturing Canada und PPG Industries. Ihr Produkt, die EPIC200X Electrocoat, bietet einen verbesserten Korrosionsschutz für Fahrzeugkarosserien und trägt zur erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen bei. Durch das innovative Anwendungsverfahren können insgesamt 3.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Die High-Performance Thermoplastic Battery Module Structure von Syensqo und General Motors wurde in der Kategorie „Module Lightweighting“ ausgezeichnet. Diese innovative Batteriemodulstruktur aus Thermoplast ermöglicht eine Gewichtsreduzierung von 37 % und eine Kosteneinsparung von 25 % im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium. Durch die Eliminierung mehrerer Komponenten und Prozesse wird die Effizienz weiter optimiert.

Der zweitplatzierte Beitrag in der Kategorie „Module Lightweighting“ beim Altair Enlighten Award 2024 stammt von Toyota Motor Company, US Farathane und BASF Corporation. Ihr Beitrag ist die Toyota Tacoma Second-Row Composite Seat Structure, eine Rücksitzstruktur, die aus einem Verbundwerkstoff besteht. Im Vergleich zur vorherigen Generation von Stahlsitzen wiegt sie 30 % weniger und im Vergleich zu aktuellen Kunstharzsitzen 20 % weniger. Zusätzlich wurden über 55 Teile zu nur vier Teilen vereinfacht, was die Produktion und Lieferung erleichtert.

CompositeEdge GmbH wurde in der Kategorie „Enabling Technology“ mit den Next-Gen Sustainable High-Performance Structures ausgezeichnet. Durch die Verbindung von Naturfaserverbundwerkstoffen mit Kunststoff wird der Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen erheblich reduziert. Diese innovative Technologie ermöglicht die effiziente Herstellung von nachhaltigen, leichten Automobilkomponenten.

Teijin Automotive Technologies belegte den zweiten Platz in dieser Kategorie mit dem Fully Automated Preforming Process Enabling Complex CFRP Part. Dieses vollautomatische Preforming-Verfahren ermöglicht die Massenproduktion von Kohlefaser-Preforms für Automobilkomponenten. Das Verfahren zeichnet sich durch seine Effizienz aus und reduziert den Arbeitsaufwand um 20 %. Durch die Automatisierung können hochwertige Kohlefaserkomponenten in großem Maßstab hergestellt werden, was zu einer verbesserten Produktivität und Kosteneffizienz führt. Das Verfahren stellt somit einen bedeutenden Fortschritt in der Automobilindustrie dar.

Die Gewinner in der Kategorie „Zukunft des Leichtbaus“ sind WEAV3D, Braskem und das Clemson Composites Center mit den kostengünstigen und leichten Karosseriestrukturen für Fahrzeuge. Diese Verbundplatte aus gitterverstärktem Polypropylen ist im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie CFPA6-Organoblech und Stahl günstiger und leichter. Sie zeichnet sich außerdem durch eine verbesserte Energieabsorption und Formerholung aus.

Die Composite Suspension Coil Spring von Carsolia Composites Corporation, der Zweitplatzierte in der Kategorie „Future of Lightweighting“, ist eine zum Patent angemeldete Verbundwerkstoff-Schraubenfeder, die 50 % leichter als Stahl ist. Durch ihren Einsatz können die CO2-Emissionen um 75 % reduziert werden. Darüber hinaus ermöglicht sie ein effizientes Produktionsverfahren und bietet einzigartige Designoptionen.

Dow Inc. wurde in der Kategorie „Responsible AI“ des Altair Enlighten Award 2024 ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt den Preis für seine Sustainable SPECFLEXTM Polyurethane Solutions. Diese innovativen Lösungen reduzieren den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, Formaldehyd und Acetaldehyd erheblich. Zusätzlich beschleunigt ein KI-Vorhersagemodell die Marktresonanz und ermöglicht eine effizientere Entwicklung und Vermarktung der Lösungen.

Altair revolutioniert Design und Entscheidungsfindung mit KI-gestütztem Engineering

Altair revolutioniert Design und Entscheidungsfindung durch den Einsatz von KI-gestütztem Engineering, High-Performance Computing und Optimierung. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu reduzieren. Mit innovativer Softwaretechnologie und umfassenden Beratungsdienstleistungen trägt Altair aktiv zur Entwicklung einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft bei.

Die Gewinner des Enlighten Award 2024 werden im Rahmen des CAR Management Briefing Seminars am 6. August 2024 bekannt gegeben. Weitere Informationen über den Enlighten Award finden Sie unter https://www.altair.com/enlighten-award/.

Beim Enlighten Award 2024 handelt es sich um eine renommierte Auszeichnung, die in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie Auto Bild Japan, Autocar Professional, Automobil Industrie und vielen anderen vergeben wird. Diese Partnerschaften ermöglichen eine breite internationale Reichweite und eine umfassende Berichterstattung über die Gewinner und ihre Innovationen. Durch die Unterstützung von Organisationen wie dem Center for Automotive Research und Google Cloud wird die Qualität und Relevanz des Awards weiter gesteigert.

Auf der Website https://altair.com/sustainability können Sie detaillierte Informationen darüber finden, wie Altair aktiv zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft beiträgt. Erfahren Sie, wie das Unternehmen durch den Einsatz von KI-gestütztem Engineering, High-Performance Computing und Optimierung die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen reduziert. Entdecken Sie die Softwaretechnologie und Beratungsdienstleistungen von Altair, die dazu beitragen, eine gesündere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.