Altair erhält Google Cloud Partner Award für 2025

Altair gewinnt Google Cloud Business Applications Partner of the Year Award 2025

Altair wurde mit dem Google Cloud Business Applications Partner of the Year Award 2025 for Manufacturing ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Altairs bahnbrechende Lösung namens Altair(R) PhysicsAI(TM), die auf Geometric Deep Learning basiert und in der Altair HyperWorks-Design- und Simulationsplattform verfügbar ist. PhysicsAI hat den Design- und Simulationsprozess revolutioniert, indem es Design-Erkenntnisse bis zu 1.000-mal schneller liefert als herkömmliche, solver-basierte Simulationen. Diese Technologie ermöglicht schnellere und nachhaltigere Design- und Engineering-Prozesse durch die Kombination von Geometric Deep Learning und der Skalierbarkeit der Google Cloud.

Sam Mahalingam, Chief Technology Officer bei Altair, äußerte seine große Ehre darüber, den Google Cloud Partner of the Year Award zum zweiten Mal in Folge gewonnen zu haben. Diese prestigeträchtige Auszeichnung belegt die führende Rolle von Altair in der Bereitstellung innovativer Technologien, die Herstellern helfen, ihre Arbeitsabläufe neu zu gestalten. Der einzigartige Ansatz von Altair in den Bereichen Simulation, Daten und KI hat eine transformative Wirkung auf die Industrie und führt zu beeindruckenden Unternehmenserfolgen weltweit.

Kevin Ichhpurani, Präsident des Global Partner Ecosystem von Google Cloud, hob die Bedeutung der Partner Awards hervor. Die Auszeichnung würdigt Partner, die durch innovative Lösungen und Fachwissen einen Mehrwert für Kunden geschaffen haben. Altair wurde als Gewinner des Google Cloud Partner Award 2025 bekannt gegeben und hat im vergangenen Jahr maßgeblich zum Erfolg seiner Kunden beigetragen. Google Cloud ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Altair und die Auswirkungen, die sie auf die Branche haben.

Altair One(R) ermöglicht es, die innovative Lösung PhysicsAI jetzt auch über den Google Cloud Marketplace zu nutzen. Durch diese Plattform werden schnellere Iterationen, intelligentere Entscheidungen und innovativere Produkte ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht es PhysicsAI auch Nicht-Datenwissenschaftlern den Zugang zu Daten und Simulationen und stattet Teams mit fortschrittlichen und benutzerfreundlichen Simulationsfunktionen aus.

