Alterric setzt auf Hybridparks für eine nachhaltige Energiezukunft

Alterric ist ein führendes Unternehmen in der deutschen Onshore-Windenergiebranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung, einer soliden finanziellen Basis und umfangreicher technischer Expertise engagiert sich das Unternehmen zu 100 Prozent für die Energiewende. Der Hauptsitz von Alterric befindet sich in Aurich, Norddeutschland. Neben der Windenergieentwicklung entwickelt das Unternehmen auch Hybridparks, die Wind- und Solarenergie kombinieren, um eine nachhaltige Energiezukunft zu schaffen.



Alterric setzt auf umfassende Expertise, um eine nachhaltige Energiezukunft zu gewährleisten. Die Teams an verschiedenen Standorten in Deutschland und international entwickeln Energieparks entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Einzigartig in der Branche ist, dass Alterric die Anlagen auch nach Inbetriebnahme im eigenen Portfolio behält, um eine sichere und effiziente Energieernte zu gewährleisten.

Das Engagement von Alterric für die Energiewende stärkt die Beziehungen zu Land- und Forstbesitzern, Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Das Motto „Wir kommen, um zu bleiben“ schafft Vertrauen bei den Partnern von Alterric, während zuverlässige Ansprechpartner während aller Projektphasen zur Verfügung stehen. Neben finanziellen Vorteilen wie dauerhaften Pacht- und Gewerbesteuerzahlungen bieten die Projekte auch lokale Wertschöpfung für die Kommunen. Durch den Dialog mit den Akteuren vor Ort entwickelt Alterric Windenergiestandorte weiter, um langfristige Kooperationen zu gewährleisten.

Höhere Nennleistung durch Kombination von Wind und Solar

Durch die Installation von Photovoltaik-Modulen auf den eigenen Windparkflächen ermöglichen die Hybridparks von Alterric eine Verdopplung der Nennleistung der Windparks. Auf einem Hektar Fläche kann rund ein Megawatt Solarleistung hinzugefügt werden, je nach Flächenaufteilung, geografischen Gegebenheiten und Wetterbedingungen. Dadurch schafft Alterric eine Ausbaureserve von mindestens 1.500 Megawatt zusätzlich zu den geplanten 10.000 Megawatt Windenergie.

Die Kombination von Wind- und Solarenergie in Hybridparks führt zu einer kontinuierlichen Energieeinspeisung ins Stromnetz. Durch die antizyklischen Erzeugungskurven wird gewährleistet, dass auch in der kalten Jahreszeit Windstrom zur Verfügung steht, wenn reine Solarparks ihre Einspeisung reduzieren. Dadurch entsteht eine relativ kontinuierliche Einspeisekurve, die eine effiziente Nutzung der vorhandenen Netzinfrastruktur ermöglicht. Dies verringert Netzrisiken und spart Ressourcen.

Effiziente Nutzung von Flächenreserven durch Integration von Photovoltaik in Windparks

Der Ausbau von Wind- zu Hybridparks ermöglicht es, die begrenzten Flächenressourcen in Deutschland effizient zu nutzen. Durch die Integration von Photovoltaik-Anlagen in bestehende oder geplante Windparks kann Alterric vorhandene Flächenreserven optimal ausnutzen. Dadurch wird ein Beitrag zur Lösung der Flächenknappheit geleistet, ohne dass wertvolle Agrarflächen verloren gehen.

Die Entscheidung, Photovoltaik-Arealen in Kommunen auszuweisen, ist in der Praxis mit Herausforderungen verbunden. Es bestehen Bedenken, dass dadurch wertvolle Flächen für die Landwirtschaft verloren gehen könnten. Gerrit van Schwartzenberg, Experte für Alterric Hybridparks, versteht diese Sorge, aber betont, dass die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang hat. Alterric plant den Photovoltaik-Ausbau nur in Windparks, deren Böden wenig Ertragspotenzial aufweisen. Dadurch eröffnet Alterric Möglichkeiten für Agrarflächen mit geringerer Ertragfähigkeit und unterstützt die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe.

Alterric setzt auf Hybridparks für nachhaltige Energiezukunft

Mit seiner langjährigen Erfahrung, finanziellen Stabilität und technischen Kompetenz ist Alterric der führende Onshore-Grünstromerzeuger in Deutschland. Das Unternehmen setzt auf die Entwicklung von Hybridparks, die Wind- und Solarenergie kombinieren, um sein Portfolio zu erweitern und eine nachhaltige Energiezukunft zu schaffen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Land- und Forstbesitzern, Kommunen und Bürgern entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärkt Alterric seine Beziehungen zu den lokalen Akteuren. Die Integration von Photovoltaik-Anlagen in Windparks ermöglicht einen effizienten Einsatz vorhandener Flächenreserven und trägt zur Lösung der Flächenknappheit bei. Gleichzeitig sorgen die Hybridparks für ein Leistungsplus und eine erhöhte Netzsicherheit, indem sie eine kontinuierliche Energieeinspeisung gewährleisten und die vorhandene Netzinfrastruktur optimal nutzen.