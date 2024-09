SMS group präsentiert nachhaltige und innovative Lösungen für Aluminiumindustrie

Die SMS group und ihre Tochterunternehmen stellen auf der Fachmesse ALUMINIUM in Düsseldorf ihre Produkte und Lösungen vor. Als Lifecycle-Partner für die Aluminiumindustrie bieten sie eine breite Palette an Leistungen und Services. Besucher haben die Gelegenheit, sich über die neuesten Technologien und Entwicklungen in der Aluminiumproduktion zu informieren und von den umfangreichen Angeboten der SMS group zu profitieren. Die Messe bietet eine Plattform, um sich über die vielfältigen Möglichkeiten in der Aluminiumindustrie auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.



Leading Partner Talks: Einblicke in Innovationen und Megaprojekte der Aluminiumindustrie

Die Leading Partner Talks auf der Messe sind ein besonderes Highlight, bei dem Industrieexperten ihre Erfolgsgeschichten teilen und Einblicke in aktuelle Projekte, Technologien und Branchentrends geben. Im Mittelpunkt steht dabei das Mega-Projekt bei Aluminum Dynamics LLC (ADL), das das erste integrierte Aluminium-Flachwalzwerk auf grüner Wiese in den USA seit mehr als 60 Jahren ist. Das Projekt vereint technologische Innovationen und nachhaltige Produktionsmethoden und wird von Ralf Ohrndorf, Head of Technical Sales Aluminum Rolling Mills bei SMS group, als äußerst bedeutend angesehen. Er freut sich darauf, mit den Besuchern über die Zukunft der Aluminiumindustrie zu diskutieren.

SMS group präsentiert umfassendes Leistungsspektrum auf ALUMINIUM Messe

Die SMS group präsentiert auf der ALUMINIUM Messe ihr umfangreiches Leistungsspektrum in den Bereichen Logistik, Schmelzen, Gießen, Schmieden, Strangpressen und Flachwalzen von Aluminium. Neben technologischen Fortschritten legt das Unternehmen auch großen Wert auf nachhaltige Produktionsmethoden. Durch kostenoptimierte, digitalisierte und CO2-reduzierte Herstellungsverfahren werden hochwertige Produkte hergestellt. Besucher haben die Möglichkeit, sich auf dem Messestand über die neuesten Entwicklungen in der Aluminiumindustrie zu informieren und sich über zukunftsweisende Technologien aus erster Hand zu informieren.

ALUMINIUM Messe in Düsseldorf: Innovationen und Lösungen für die Aluminiumindustrie

Die ALUMINIUM Messe in Düsseldorf ist eine bedeutende Plattform für die SMS group und ihre Tochterunternehmen, um ihre wegweisenden Lösungen für die Aluminiumindustrie zu präsentieren. Mit einem breiten Spektrum an Leistungen und einer Vielzahl von Leading Partner Talks erhalten Besucher die Möglichkeit, sich über die neusten Technologien und Entwicklungen zu informieren. Besonders im Fokus steht das Mega-Projekt bei Aluminum Dynamics LLC (ADL), welches eindrucksvoll demonstriert, wie technologische Innovationen und nachhaltige Produktionsmethoden erfolgreich kombiniert werden können. Die Messe in Düsseldorf trägt maßgeblich zur Diskussion und Gestaltung der Zukunft der Aluminiumindustrie bei.