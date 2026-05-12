FORTEC Power zeigt robuste Stromversorgungslösungen auf European Defence Supply

Auf der European Defence Supply 2026 in München (28.?-?29. April) stellt FORTEC Power hochbelastbare Stromversorgungseinheiten für sicherheitskritische Anwendungen in Defence und Aviation vor. Im Mittelpunkt stehen maximale Zuverlässigkeit, stabile Spannungsversorgung, nahtlose Integration und langfristige Verfügbarkeit. Als ganzheitlicher Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen von der Auswahl geeigneter Komponenten über maßgeschneiderte Systemintegration bis zur Umsetzung. Messebesucher erhalten praxisnahe Anwendungsbeispiele, direkten Austausch, Netzwerkchancen sowie exklusive Einblicke in Compliance-Anforderungen, Dual-Use-Innovationen, Förderprogramme und Partnerschaften.



European Defence Supply 2026 in München: Compliance, Innovation, Partnerschaften

Am 28. und 29. April 2026 versammelt die European Defence Supply in München Entscheider aus Industrie, Technologieanbietern und Systemintegratoren des europäischen Verteidigungssektors. Die Veranstaltung bietet Fachvorträge zu Compliance-Anforderungen, Dual-Use-Innovationen, verfügbaren Förderprogrammen sowie zur Etablierung strategischer Partnerschaften. In moderierten Foren erarbeiten die Teilnehmer praxisnahe Analysen aktueller Marktanforderungen, knüpfen zielgerichtete Kontakte und tauschen sich mit relevanten Akteuren über Projektpotenziale, Kooperationsmöglichkeiten und regulatorische Rahmenbedingungen aus. Die Plattform fördert Wissensaustausch und Entwicklung innovativer Lösungsstrategien.

FORTEC Power präsentiert robuste Stromversorgungslösungen für Defence- und Aviation-Applikationen

FORTEC Power präsentiert auf der European Defence Supply 2026 innovative Stromversorgungskonzepte, die speziell für höchste Anforderungen in Defence- und Aviation-Umgebungen entwickelt wurden. Mit praxisorientierten Anwendungsbeispielen demonstriert das Unternehmen nicht nur Produktleistung unter extremen Bedingungen, sondern auch modulare Anpassungsfähigkeit und Integrationsfähigkeit in komplexe Systeme. Dabei stehen Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit im Fokus, um selbst in sicherheitskritischen Einsatzszenarien kontinuierliche Energieversorgung zu gewährleisten und strategische Partnerschaften zu fördern. FORTEC Power bietet maßgeschneiderte Beratungsleistungen effizient.

Zuverlässigkeit und Stabilität garantieren unterbrechungsfreie Stromversorgung in kritischen Extrembedingungen

In anspruchsvollen Umgebungen mit extremen Temperaturen, Vibrationen und Störeinflüssen sind zuverlässige Stromversorgungssysteme unverzichtbar. FORTEC Power liefert spezialisierte Lösungen, die kontinuierliche Energieversorgung gewährleisten und automatisch auf Laständerungen reagieren. Durch modulare Designs lassen sich die Komponenten nahtlos in bestehende Defence- und Aviation-Infrastrukturen integrieren. Robuste Hardware und widerstandsfähige Materialien sichern eine Betriebsdauer von vielen Jahren. Damit werden Ausfälle minimiert und wartungsbedingte Stillstände auf ein absolutes Minimum reduziert. Feldtauglichkeit garantiert maximale Betriebssicherheit rundum abgesichert.

FORTEC Power bietet komplette Systemintegration von Komponenten bis Umsetzung

FORTEC Power agiert nicht nur als Anbieter einzelner Produkte, sondern positioniert sich als umfassender Lösungsdienstleister. Das Unternehmen unterstützt Kunden von der sorgfältigen Komponentenanalyse über eine bedarfsgerechte Integration in bestehende Systeme bis zur finalen technischen Umsetzung. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz lassen sich Prozesse effizient gestalten, Risiken minimieren und Entwicklungszeiten verkürzen. Kurze Kommunikationswege und rasche Reaktionsfähigkeit gewährleisten eine termingerechte Projektabwicklung insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen, umfangreiche, umfassende Support-Leistungen.

FORTEC Power erhält direktes Besucherfeedback auf Defence Supply 2026

Der persönliche Austausch auf der European Defence Supply 2026 ermöglicht FORTEC Power, Feedback von Besuchern zu erhalten und individuelle Anforderungen zu diskutieren. Dadurch eröffnen sich wertvolle Impulse für die kontinuierliche Weiterentwicklung robuster Stromversorgungslösungen. Gleichzeitig stärkt dieser Austausch strategische Partnerschaften innerhalb des europäischen Verteidigungsnetzwerks. Die direkte Interaktion schafft eine praxisnahe Grundlage für maßgeschneiderte Systemoptimierungen und beschleunigt Innovationsprozesse. Unternehmerische Entscheidungen basieren so auf fundierten Erkenntnissen. Kooperationen profitieren von transparenter Kommunikation und Vertrauen.

Bei der European Defence Supply 2026 präsentiert FORTEC Power hochzuverlässige Stromversorgungslösungen, die selbst in extremen Militär- und Luftfahrtanwendungen durch stabile Spannung und präzise Leistung überzeugen. Die Systeme sind modular aufgebaut, zertifizierbar für sicherheitskritische Einsätze und bieten lange Produktzyklen. Neben der Geräteauswahl unterstützt das Unternehmen bei der individuellen Systemintegration, Tests und Dokumentation. Direkter Austausch mit Fachingenieuren vor Ort fördert schnelle Anpassungen und stärkt strategische Partnerschaften im europäischen Verteidigungsumfeld nachhaltig und effizient.