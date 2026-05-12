Hako Scrubmaster B20 i navigiert autonom durch enge Innenbereiche

Auf der Interclean 2026 präsentiert Hako erstmals den Scrubmaster B20 i, eine kompakte Scheuersaugmaschine für enge, stark frequentierte Innenbereiche. Ausgestattet mit LiDAR-basierter Navigation ermöglicht sie präzise Routenplanung und Hindernisvermeidung. Das integrierte 2-in-1-System mit Doppelwalzen kehrt Grob- und wischt Feinschmutz in einem Arbeitsgang. Optional sorgt eine Dockingstation für automatisches Nachfüllen, Entleeren und Laden. Wartungsfreundlichkeit und App-gesteuertes Monitoring optimieren Ressourceneinsatz und Sicherheit. Präzise Dosierung von Reinigungsmitteln spart Wasser und senkt Betriebskosten nachhaltig.



Autonomer Scrubmaster B20 i von Hako für enge Innenbereiche

Der Scrubmaster B20 i von Hako debütiert auf der Interclean 2026 als kompakte, autonome Scheuersaugmaschine. Seine LiDAR-Sensorik ermöglicht eine präzise Kartierung und Navigation in beengten, stark frequentierten Innenräumen. Dank intelligenter Steuerung passt er Reinigungsrouten dynamisch an wechselnde Hindernisse und Betriebsbedingungen an. Automatische Rückkehr zur Ladestation sorgt für unterbrechungsfreie Abläufe. Wiederkehrende Reinigungsaufgaben werden zuverlässig erledigt, während das Gerät kontinuierlich Betriebsdaten erfasst und Prozesse optimiert. Die kompakte Bauweise minimiert Störpotenziale im Betrieb.

LiDAR-gesteuerte Scheuersaugmaschine navigiert autonom und reinigt effizient komplexe Innenräume

Der Scrubmaster B20 i setzt auf hochpräzise LiDAR-Technologie, um sich selbstständig durch komplexe Raumstrukturen zu navigieren und dabei Hindernisse zuverlässig zu erkennen. Die kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in beengten Handelsgängen, Klinikfluren, Lagerhallen sowie öffentlichen Einrichtungen. Selbst dynamische Hindernisse oder kurzfristige Umgestaltungen der Umgebung bewältigt die Maschine automatisch. Dank intelligenter Sensorauswertung und automatischer Kurskorrektur reinigt sie effizient und unterbruchsarm, ohne den regulären Betrieb zu stören. und Wartungsaufwand erheblich reduziert. Effektiv.

2-in-1 Doppelwalzensystem vereint Kehren und Wischen mit präziser Dosierung

Durch das integrierte 2-in-1-Doppelwalzensystem erfolgt die Reinigung von grobem und feinem Schmutz simultan. Die erste Walze kehrt groben Schmutz zuverlässig auf, die zweite wischt feinere Partikel rückstandsfrei. Gleichzeitig werden Wassermenge und Chemiedosierung exakt dosiert, sodass exakte Reinigungsmittelkonzentrationen sowie Wasserverbrauch minimiert werden. Dieser optimierte Ablauf reduziert Arbeitszeit und Ressourcenverbrauch und garantiert selbst in Bereichen mit hoher Fußgängerfrequenz konstant gründliche Ergebnisse. Durch die gleichzeitige Arbeitsweise beider Walzen werden Reinigungszyklen verkürzt und Verkehrsbehinderungen minimiert.

Optionale Dockingstation sichert B20 i Autonomie und minimiert Stillstandzeiten

Durch die Option einer Dockingstation kann der Scrubmaster B20 i eigenständig arbeiten und führt nahezu automatisch Reinigungseinsätze aus. Die Station übernimmt das Entleeren des verschmutzten Wasserbehälters, das Nachfüllen von Frischwasser sowie das Wiederaufladen der Antriebsbatterie. Dies entlastet das Bedienpersonal erheblich, steigert die Sicherheit im Betriebsablauf und verhindert unproduktive Stillstandszeiten. Die kontinuierliche Versorgung gewährleistet konstante Reinigungsleistung und sorgt für optimierte Ressourcennutzung bei minimalem Wartungsaufwand. Steigert die Hygieneeinhaltung und reduziert die Gesamtbetriebskosten.

Wartungsrelevante Komponenten leicht zugänglich verkürzen Ausfallzeiten und Servicezeiten deutlich

Wartungsrelevante Komponenten wie Filter, Bürsten und Tanks sind beim Scrubmaster B20 i ohne Werkzeugzugang zugänglich, was eine zügige Inspektion und Reinigung ermöglicht. Servicemitarbeiter profitieren von kurzen Wegen zu allen relevanten Bauteilen, wodurch Serviceintervalle schneller durchgeführt werden. Diese Ergonomie verringert Ausfallzeiten erheblich und steigert die Maschinenverfügbarkeit. Die Bedienung erfolgt über ein hochauflösendes Farbdisplay mit intuitiver Benutzerführung, das Lernaufwand minimiert und den Schulungsbedarf deutlich reduziert. Zugänglichkeit erhöht die Sicherheit bei Wartungseinsätzen signifikant.

App B20 i ermöglicht mobiles Maschinenmonitoring mit datenschutzkonformen Auswertungen

Die App B20 i ermöglicht Nutzern durchgängig die Überwachung von Maschinenstatus, Einsatzzeiten und Reinigungsergebnissen in Echtzeit. Über mobile Endgeräte lassen sich Reinigungsaufträge unkompliziert erstellen, terminieren und anpassen. Gleichzeitig werden gesammelte Betriebsdaten übersichtlich dargestellt und erlauben eine detaillierte Analyse. Auf dieser Basis lassen sich aussagekräftige Reports generieren. Sämtliche Informationen werden innerhalb des europäischen Rechtsraums gespeichert, wobei alle geltenden Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. Zur mobilen Auswertung stehen Dashboards und Filteroptionen bereit.

Der Hako Scrubmaster B20 i überzeugt durch sein kompaktes Gehäuse, das auch in beengten Bereichen Platz findet. Dank präziser LiDAR-Navigation werden Hindernisse zuverlässig erkannt und umfahren, während das integrierte 2-in-1-System Grob- und Feinschmutz gleichzeitig beseitigt. Automatisierte Dockingprozesse übernehmen Aufladung, Frischwasserbefüllung und Schmutzwasserentsorgung. Wartungsfreundliche Komponenten sind schnell zugänglich. Die App-Steuerung ermöglicht Echtzeit-Überwachung, Planung und Auswertung. Betriebskosten sinken bei dauerhaft hohen Reinigungsergebnissen in stark frequentierten Innenräumen. Optimierte Ressourcennutzung fördert nachhaltiges Wirtschaften bestmöglich.