LMIS AG und Eye Security bieten Cyber-Schutz für Mittelständler

Seit April 2026 arbeiten die LMIS AG und Eye Security gemeinsam daran, mittelständischen Unternehmen eine umfassende Cyber-Security-Lösung bereitzustellen, die präventive Angriffserkennung, spezialisierte Soforthilfe und finanzielle Absicherung im Ernstfall kombiniert. Managed Detection and Response überwacht kontinuierlich E-Mail-Verkehr und Identitäten, während Incident Response im Notfall schnelle Gegenmaßnahmen erlaubt. Eine integrierte Cyberversicherung deckt entstandene Schäden ab und reduziert wirtschaftliche Risiken durch Business-Email-Compromise und Phishing signifikant. Die Lösung gilt für Unternehmen ohne eigene IT-Sicherheit.



April 2026 bündeln LMIS und Eye Security ganzheitlichen Cyberschutz

Seit April 2026 bündeln die LMIS AG und Eye Security ihre Kompetenzen für ein umfassendes Cyber-Sicherheitspaket, das mittelständischen Unternehmen in Deutschland präventive Schutzmechanismen, kontinuierliche Bedrohungsüberwachung und schnelle Alarmierung umfasst. Im Fall erkannter Vorfälle sorgen spezialisierte Incident-Response-Teams für sofortige Eindämmung und Schadensbegrenzung. Ziel ist es, Betrieben ohne interne Security-Abteilungen optimale Handlungsfähigkeit zu ermöglichen und sie wirksam gegen Angriffe auf E-Mail-Systeme, Identitäten und Vertrauensnetzwerke abzusichern, inklusive finanzieller Absicherung sowie Schulungen und Support.

Trend Report 2026: Business-Email-Compromise verantwortlich für siebzig Prozent Vorfälle

Der Eye Security Trend Report 2026 zeigt, dass Business-Email-Compromise in mehr als siebzig Prozent aller Sicherheitsvorfälle involviert ist. Phishing bildet in vierzig Prozent der Angriffe den initialen Zugangspunkt, indem menschliche Verhaltensmuster konsequent ausgenutzt werden. Besonders betroffen sind Produktions- und Logistikunternehmen, bei denen schon kurze Ausfallzeiten zu gravierenden wirtschaftlichen Schäden führen. Präventive Sicherheitsstrategien und Schulungsmaßnahmen müssen priorisiert werden, um diese kritischen Bedrohungen effektiv zu reduzieren und dadurch den Geschäftsbetrieb nachhaltig abzusichern.

Ex-Geheimdienstexperten gründeten 2020 Eye Security mit maßgeschneidertem wirkungsvollem Analyse-Ansatzmodell

Im Jahr 2020 gründeten ehemalige Experten des niederländischen Sicherheits- und Nachrichtendienstes Eye Security, um ihr tiefgehendes Geheimdienstwissen in ein anwendungsorientiertes Cybersecurity-Konzept zu überführen. Dieses Modell verbindet systematische technische Früherkennung von Bedrohungen mit fundierter, menschlicher Analyse zur Bewertung komplexer Angriffsszenarien. Bereits 2022 konnte Eye Security als erstes Unternehmen in Europa innerhalb von 24 Stunden umfassende Schutzmaßnahmen implementieren und parallel eine Cyberversicherung abschließen, um Kunden vor finanziellen Verlusten infolge von Sicherheitsvorfällen abzusichern.

MDR, Incident Response und Cyberversicherung bieten sofort einsatzbereiten Schutz

Die neue Lösung vereint permanente Netzwerküberwachung und automatisierte Bedrohungserkennung im Rahmen von Managed Detection and Response mit einem spezialisierten Incident Response Team zur schnellen Schadensbegrenzung. Ergänzt wird dieser Schutz durch eine leistungsstarke Cyberversicherung, die finanzielle Folgekosten im Ernstfall trägt. Mittelständische Unternehmen ohne eigene Security-Abteilung erhalten damit eine sofort einsatzbereite Infrastruktur, die Reaktionszeiten auf kritische Sicherheitsvorfälle deutlich verkürzt und den Verwaltungsaufwand reduziert. Zusätzlich gewährleistet das Modell permanente Compliance-Überwachung und minimiert Ausfallrisiken.

Darktrace KI-Analysen verbinden LMIS AG mit Eye Securitys Schutz

Die LMIS AG setzt ergänzend auf Darktrace, eine KI-basierte Plattform zur Erkennung unüblicher Netzwerkaktivitäten, um Angriffe frühzeitig zu identifizieren und unterbinden zu können. Darktrace übernimmt die kontinuierliche Black-Box-Analyse sämtlicher Datenströme, während Eye Security im Ernstfall sofort mit einem spezialisierten Incident-Response-Team eingreift und durch eine Cyberversicherung finanzielle Risiken abdeckt. So entsteht ein mehrstufiger Schutzmechanismus, der Unternehmen sowohl technische Früherkennung als auch operative Reaktionsfähigkeit und schadensbegrenzende Absicherung bietet gegen komplexe Bedrohungsszenarien jederzeit.

Die Kombination aus Darktrace-Analysetechnologie, Managed Detection and Response, Incident Response sowie integrierter Cyberversicherung ermöglicht mittelständischen Unternehmen ohne eigene Security-Abteilung eine umfassende, modulare Verteidigungsarchitektur gegen Cyberangriffe. Dabei übernimmt Darktrace die KI-basierte Erkennung verdächtiger Netzwerkaktivitäten, MDR-Teams orchestrieren kontinuierliche Überwachung, das Incident-Response-Team sorgt für schnelle Eindämmung im Ernstfall und die Cyberversicherung sichert finanziell ab. Diese ganzheitliche Lösung reduziert Ausfallzeiten, minimiert Risiken und richtet den Fokus der Betriebe wieder vollständig auf ihr Kerngeschäft.