KELO Robotics führt modulares Baukastenprinzip in der Intralogistik ein

KELO Robotics führt in der Intralogistik ein modulares Baukastensystem ein, um fahrerlose Transportfahrzeuge präzise auf individuelle Kundenanforderungen abzustimmen. Inspiriert von den Plattformkonzepten des Automobilbaus der 1990er-Jahre, entwickelt das Unternehmen flexible Kernkomponenten wie Antriebe, Energieversorgung und Steuerungseinheiten. Diese lassen sich kosteneffizient kombinieren und ermöglichen eine schnelle Konfiguration maßgeschneiderter autonomer Roboter. Bei der Messepräsentation am Stand 3A55 in Halle 3 transportierte der KELO LC 200 Euroboxen und KLT-Behälter zuverlässig autonom effizient selbstständig.



KELO Robotics liefert maßgeschneiderte individuelle Intralogistik-Roboter exakt nach Kundenwünschen

KELO Robotics positioniert sich durch das Motto „Wir bauen Roboter nach Ihren Wünschen“ bewusst als Dienstleister für individuell konfigurierte autonome Transportsysteme. Anders als viele Hersteller von fahrerlosen Transportfahrzeugen und mobilen Robotern entwickelt das Unternehmen keine Standardmodelle, sondern maßgeschneiderte Intralogistiklösungen. Diese kundenorientierte Strategie erlaubt es, spezifische Prozessanforderungen präzise zu analysieren und in passgenauen Robotersystemen umzusetzen. Dadurch entstehen flexible, skalierbare End-to-End-Konfigurationen, die sich nahtlos in bestehende Logistikstrukturen integrieren lassen und stets zuverlässig.

Baukastenprinzip der Neunziger: Volkswagen senkt Kosten, steigert Modellvielfalt weltweit

Das modulare Baukasten- und Plattformkonzept, das Anfang der 1990er Jahre bei Volkswagen entwickelt wurde, verfolgte das Ziel, Entwicklungs- und Produktionskosten zu reduzieren, ohne die Modellvielfalt einzuschränken. Gleichzeitig sollten individuelle Kundenwünsche stärker berücksichtigt werden, um variantenreiche Fahrzeuge zu gestalten. Innerhalb weniger Jahre führte dieser Ansatz VW zum Aufstieg zum zweitgrößten Automobilhersteller weltweit. Heute gilt dieses Prinzip als Standard in der Branche und ermöglicht eine dauerhafte, effiziente, individuell anpassbare sowie hochflexible Serienfertigung.

Modulares Robotersystem kombiniert Antriebe, Stromversorgung, Steuerung für individuelle Intralogistik

KELO setzt auf modularen Aufbau mobiler Roboter, indem Antriebe, Stromspeicher und Steuerrechner als flexible Einheiten gestaltet werden. Diese Komponenten lassen sich je nach Einsatzprofil kombinieren und ermöglichen so eine individuelle Konfiguration der Fahrzeuge. Durch kurze Lieferzeiten und reduzierte Entwicklungskosten profitieren Unternehmen von einer effizienten und kosteneffizienten Implementierung. Die Roboter integrieren sich problemlos in bestehende Intralogistikstrukturen. Bei geänderten Anforderungen kann die Flotte unkompliziert skaliert und an neue Prozesse dynamisch angepasst werden.

Datalogic zeigt KELO LC 200: Autonomer Euroboxen-Transport auf Messe

Auf der Messe stellte Datalogic den KELO LC 200 in Halle 3 am Stand 3A55 vor. Das nach individuellen Vorgaben konfigurierte Fahrerlose Transportfahrzeug beförderte eigenständig Euroboxen sowie Kleinladungsträger (KLT). Dabei bewegte sich das autonome System zuverlässig zwischen Ein- und Auslagerungsstationen und verband die Kommissionierbereiche mit der Versandrampe. Nach erfolgreicher Vorführung ist der LC 200 nun ab Lager verfügbar und trägt zur deutlichen Steigerung von Produktivität und Effizienz in modernen Intralogistikprozessen bei.

Das modulare Baukastensystem von KELO Robotics erlaubt Unternehmen, autonome Transportsysteme individuell zu konfigurieren und schnell in bestehende Prozesse nahtlos zu integrieren. Durch standardisierte Module für Antrieb, Energieversorgung und Steuerung reduzieren sich spürbar Entwicklungs- und Produktionskosten nachhaltig. Gleichzeitig steigt die Skalierbarkeit der Robotikflotte, da neue Funktionalitäten bei Bedarf unkompliziert ergänzt werden. Anwender profitieren von anpassbaren, maßgeschneiderten Lösungen, die Effizienz und Flexibilität in der Intralogistik erhöhen und Wettbewerbsvorteile in modernen Lieferketten schaffen.