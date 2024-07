Neue Wireless Serie der EVA-2000: Effiziente drahtlose Integration

Die neue Wireless Serie der EVA-2000 auf Basis LoRaWAN ist eine bahnbrechende Innovation im Bereich industrieller Sensoranwendungen. Mit ihrer Fähigkeit, Daten über große Entfernungen zu übertragen und dabei extrem energieeffizient zu sein, setzt sie neue Maßstäbe. Die Serie umfasst eine Vielzahl von Sensormodellen, die von Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis hin zur Wasserleckerkennung reichen und somit den Anforderungen der industriellen Automatisierung, Umweltüberwachung und Gebäudeüberwachung gerecht werden.



Effiziente drahtlose Datenübertragung über große Entfernungen mit der EVA-2000-Serie

Die EVA-2000-Serie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, mithilfe von Low-Power-Wide-Area-LoRaWAN-Technologie drahtlos Daten über große Entfernungen zu sammeln und zu übertragen. Diese Fähigkeit wird durch den niedrigen Stromverbrauch der doppelten 3,6-V-Lithium-Ionen-Batterien verstärkt, was zu einer längeren Batterielebensdauer führt. Die Einhaltung der LoRaWAN-Standards ermöglicht eine skalierbare und kosteneffiziente Integration in bestehende Systeme. Darüber hinaus verfügt jedes Gerät der Serie über eine integrierte Antenne und ein kompaktes Design für flexible Installationen in verschiedenen Umgebungen.

Effizientes Energiemanagement dank EVA-2210 Strom-Messmodul mit 3-Phasen-Strommesser

Das EVA-2210 Modul ist ein hochpräziser 3-Phasen-Strommesser, der mit 3 x 75 A Stromzangen ausgestattet ist. Es ermöglicht die Messung von Geräteströmen bis zu 75 A in verschiedenen Anwendungen wie Pumpen, Lüftermotoren, Kompressoren, Computern und Servern. Dank des Moduls entfällt eine komplexe Verkabelung, was zu einer erheblichen Effizienzsteigerung im Energiemanagement verteilter Geräte führt.

Effiziente Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in verschiedenen Umgebungen

Der EVA-2310 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ermöglicht eine präzise Überwachung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Bereichen wie Büros, Krankenhäusern und Lagerhäusern. Mit einem Messbereich von -20 °C bis 55 °C und einer Feuchtigkeitsdetektion von 0%RH bis 90%RH liefert der Sensor genaue Messwerte für eine optimale Raumklimakontrolle.

Effiziente Wasserleckage-Erkennung für Kühl- und Wasseraufbereitungssysteme

Der EVA-2510 ist ein hochwertiger Wasserleckage Sensor, der speziell für den Einsatz in Kühl- und Wasseraufbereitungssystemen entwickelt wurde. Mit seiner präzisen Messgenauigkeit erkennt er potenzielle Probleme frühzeitig und benachrichtigt den Bediener, um Schäden und Ausfälle zu verhindern. Dieses Modell ist unverzichtbar für industrielle Prozesse, bei denen eine zuverlässige Überwachung der Umweltparameter erforderlich ist.

Zuverlässige Konnektivität mit dem WISE-6610 LoRaWAN-Gateway

Das WISE-6610 ist ein hochleistungsfähiges LoRaWAN-Gateway, das eine zuverlässige und sichere Verbindung ermöglicht. Es unterstützt das LoRaWAN-Protokoll für den Aufbau von privaten und öffentlichen Netzwerken und bietet zusätzlich Unterstützung für verschiedene Protokolle wie SMTP, SNMP, DHCP, DNS, VPN und andere. Mit dem WISE-6610 können Sie eine breite Palette von IoT-Anwendungen realisieren und von einer stabilen Konnektivität profitieren.

