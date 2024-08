Am Dienstag wurden Albrecht Winter und Ernst Esslinger vom Campus Schwarzwald verabschiedet, nachdem sie ihre langjährige Dozententätigkeit an Johannes Kunze von Bischhoffshausen übergeben hatten. Die beiden Dozenten haben einen erheblichen Beitrag zur Reputation des Campus Schwarzwald und insbesondere zur Vorlesung „Digitalisierung in High-Tech Unternehmen“ geleistet.



Erfahrene Dozenten verbinden Datentechnik mit Mechanik und Mechatronik

Albrecht Winter und Ernst Esslinger, erfahrene Diplomingenieure im Maschinenbau, haben über viele Jahre hinweg als Dozenten die Vorlesung „Digitale Transformation in der Industrie I und II“ am Campus Schwarzwald geleitet. In dieser Rolle war es ihre Aufgabe, die Bereiche der Datentechnik und Software mit den Fachgebieten Mechanik und Mechatronik zu verknüpfen. Durch ihre langjährige Expertise konnten sie den Studentenn wertvolles Wissen in diesem interdisziplinären Bereich vermitteln.

Albrecht Winter: Ein Fan des Maschinenbaus am Campus Schwarzwald

Albrecht Winter, ein engagierter Befürworter des Maschinenbaus, hat seine Begeisterung für das Projekt Campus Schwarzwald gezeigt. Seit Beginn war er aktiv dabei und hat sein Fachwissen und seine Erfahrungen gerne mit den Studentenn geteilt. Die Zusammenarbeit mit motivierten jungen Menschen hat ihn immer inspiriert und er ist stolz darauf, einen Beitrag zu ihrer akademischen und beruflichen Entwicklung geleistet zu haben.

Dankbare Erfahrung: Ernst Esslinger über seine Zeit am Campus Schwarzwald

Ernst Esslinger, ein erfahrener Diplomingenieur im Maschinenbau, hat seine Zeit am Campus Schwarzwald als äußerst wertvoll empfunden. Insbesondere der enge Kontakt zu den Studentenn und ihre Begleitung in die berufliche Praxis haben ihn bereichert. Die Bedeutung der Digitalisierung im Maschinenbau ist für ihn unbestreitbar, daher freut er sich darauf, die Verantwortung an Johannes Kunze von Bischhoffshausen weiterzugeben.

Neuer Dozent übernimmt „Digitale Transformation in der Industrie I und II“

Johannes Kunze von Bischhoffshausen, Leiter Digitalisierung bei der J. Schmalz GmbH, wird ab sofort die Vorlesungen „Digitale Transformation in der Industrie I und II“ am Campus Schwarzwald übernehmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Koordination von Digitalisierungsaktivitäten, angefangen beim digitalisierten Kundenerlebnis bis hin zur Digitalisierung der Fertigung. In seiner täglichen Arbeit legt er großen Wert auf die Bedeutung der digitalen Transformation und konzentriert sich auf Anwendungsfälle mit echtem Business Impact.

Erfahrener Experte unterstützt Studenten bei ihrem Weg in die Praxis

Johannes Kunze von Bischhoffshausen hat sein Berufsleben an der Schnittstelle zwischen der akademischen Welt und der Industrie verbracht. Während seiner Promotion war er aktiv in der Lehre tätig und hat danach eng mit Universitäten zusammengearbeitet. Als Dozent kann er sein Fachwissen weitergeben und den Studentenn helfen, den Übergang in die Praxis zu meistern.

Grundlagen der digitalen Transformation in der Industrie

In der Vorlesung „Digitale Transformation in der Industrie I und II“ erhalten die Studenten eine umfassende Einführung in die digitalen Prozesse und die damit verbundene Transformation der Produktion. Die Vorlesung I konzentriert sich auf die Grundlagen der Datentechnik im Maschinenbau, während in Vorlesung II praxisnahe Themen wie Smart Factory und virtuelle Inbetriebnahme behandelt werden. Im Production Lab und Kaizen Lab haben die Studenten die Möglichkeit, an Maschinen im Labor zu arbeiten und Daten mittels Data Analytics zu analysieren.

Die Bedeutung des Production Labs und des Kaizen Labs an der Hochschule

Das Production Lab und das Kaizen Lab sind wichtige Komponenten der Vorlesungen am Campus Schwarzwald. Hier haben die Studentenn die Möglichkeit, ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Sie können im Maschinenpark des Campus Schwarzwald an Master- und Bachelorarbeiten arbeiten und an Forschungsprojekten teilnehmen. Diese praktische Erfahrung fördert das Verständnis für die Digitalisierung in der Industrie.

Der moderne Maschinenbau: weit mehr als schwere Maschinen

Die Entwicklungen im Maschinenbau haben dazu geführt, dass dieser Beruf heute viel mehr umfasst als nur schwere, mechanische Maschinen. Am Campus Schwarzwald setzen sich die Dozenten dafür ein, das veraltete Bild des Maschinenbaus zu ändern und den Studentenn zu zeigen, wie modern und vielfältig dieser Beruf sein kann. Sie vermitteln ein breites Spektrum an Wissen und fördern die Weiterentwicklung des Maschinenbaus in Richtung Digitalisierung und innovative Technologien.

Der Campus Schwarzwald schätzt die hervorragende Leistung und wertvolle Arbeit von Albrecht Winter und Ernst Esslinger und bedankt sich bei ihnen. Gleichzeitig sind wir gespannt auf die neuen Ideen und das Fachwissen, das Johannes Kunze von Bischhoffshausen in den Campus einbringen wird.

Praxisnahe Ausbildung für digitale Transformation im Maschinenbau

Die Studenten am Campus Schwarzwald haben die Möglichkeit, von erfahrenen Industrieexperten zu lernen und die praktische Umsetzung der digitalen Transformation in der Industrie zu erleben. Durch die Vorlesungen und das Production Lab können die Studenten ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und sich so auf die Anforderungen der modernen Industrie vorbereiten. Der Campus Schwarzwald spielt somit eine wichtige Rolle bei der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte im Maschinenbau und der digitalen Transformation.