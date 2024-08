Zertifizierte Drucktransmitter für Wasserstoff-Anwendungen: AST2000 und AST4000

Die zertifizierten Drucktransmitter AST2000 und AST4000 von AMSYS sind speziell für den Einsatz in Wasserstoffanwendungen entwickelt. Sie verfügen über das EC79-Zertifikat und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung EC79 für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Diese Drucksensoren sind für den Einsatz in Brennstoffzellen, Wasserstoffspeichern und -tankstellen geeignet und tragen zur Förderung der erneuerbaren Energiequelle Wasserstoff bei.



Vielseitige Drucktransmitter für stationäre und mobile Anwendungen

Die Drucktransmitter von AMSYS zeichnen sich durch ihre hohe Vielseitigkeit aus. Sie bieten verschiedene Ausgangssignale wie 4 .. 20 mA Strom- und zwei verschiedene Spannungsausgänge (1 .. 5 V und 0,5 .. 4,5 V ratiometrisch) an. Dadurch können sie sowohl in stationären als auch mobilen Anwendungen eingesetzt werden. Mit einer beeindruckenden Genauigkeit von +/-0,25% können sie Relativdrücke im Bereich von 0 bis 448 bar messen.

Robuste und zuverlässige Drucktransmitter für anspruchsvolle Umgebungen

Die Drucktransmitter von AMSYS sind speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie verfügen über einen IP66-Schutz, der sie vor Staub und Wasser schützt. Dadurch können sie selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Die Drucktransmitter sind stoßfest nach EN60067 und vibrationsfest nach EN60068, was ihre Robustheit weiter unterstreicht. Zudem sind sie EMV-verträglich gemäß EN61000, wodurch sie auch in Umgebungen mit elektromagnetischer Störung einsetzbar sind. Insgesamt bieten die Drucktransmitter von AMSYS eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für verschiedenste Anwendungen.

Präzisionsgedrehte Bauweise verhindert Leckagen – Drucktransmitter von AMSYS

Die Drucktransmitter von AMSYS zeichnen sich durch ihre präzisionsgedrehte Bauweise aus, bei der auf Schweißnähte verzichtet wird. Dies verhindert potenzielle Schwachstellen und Leckagen. Die Druckmembran und die Gewindeaufnahme bestehen komplett aus einem Stück Edelstahl AISI 316L. Mit einem Berstdruck von über 2200 bar bieten diese Drucktransmitter eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.

AST2000: Der zuverlässige Drucktransmitter für industrielle Anwendungen

Der AST2000 von AMSYS ist ein hochwertiger Drucktransmitter, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Er besteht aus robustem AISI 316L Edelstahl und deckt einen breiten Druckbereich von -1 bis 700 bar ab. Mit seinen verschiedenen Ausgangssignalen und elektrischen Anschlüssen ist er äußerst vielseitig einsetzbar.

Zertifizierte Drucktransmitter von AMSYS für Wasserstoffanwendungen: vielseitig und zuverlässig

Die zertifizierten Drucktransmitter AST2000 und AST4000 von AMSYS sind speziell für Anwendungen mit Wasserstoff entwickelt worden und bieten daher eine optimale Lösung für diese Einsatzbereiche. Dank ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit und präzisen Messung ermöglichen sie eine genaue Überwachung des Drucks in Brennstoffzellen, Wasserstoffspeichern und -tankstellen. Mit ihrer robusten und zuverlässigen Bauweise sind sie eine vertrauenswürdige Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.