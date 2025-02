AMY und NAVIOS: Wegweisende Konzepte für Produktion und Logistik

AMY ist ein innovativer autonomer mobiler Roboter, der speziell für den Einsatz in industriellen Produktions- und Intralogistikabläufen entwickelt wurde. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 25 kg ist er in der Lage, Lasten effizient und zuverlässig zu transportieren. Dank seines einzigartigen Übergabekonzepts und aktivem Hubtisch können Quellen und Senken als passive Stationen genutzt werden, was eine kostengünstige Implementierung und Skalierung ermöglicht. Die smarte Steuerungssoftware ermöglicht eine schnelle Betriebsaufnahme und der AMR kann autonom oder einer virtuellen Spurführung folgen.



AMY: Der vielseitige AMR für industrielle Produktions- und Intralogistikabläufe

AMY ist ein autonomer mobiler Roboter (AMR), der speziell für den Einsatz in industriellen Produktions- und Intralogistikabläufen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und hohe Flexibilität aus. Durch ein einzigartiges Übergabekonzept und einen aktiven Hubtisch können Quellen und Senken als passive Stationen genutzt werden, was eine kostengünstige Implementierung und Skalierung ermöglicht. Die smarte Steuerungssoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und der AMR kann autonom oder einer virtuellen Spurführung folgen. AMY verfügt außerdem über eine VDA-5050-Schnittstelle und kann Dateien im Layout Interchange Format (LIF) verarbeiten. Unter dem Flottenmanager NAVIOS kann AMY auch im Mischbetrieb mit anderen Fahrzeugen betrieben werden.

AMY: Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank unterschiedlicher Lastaufnahmemittel (LAM)

AMY bietet mit seinen drei unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln (LAM) eine hohe Vielseitigkeit bei der Anwendung. Das passive LAM eignet sich perfekt für Situationen, in denen das Material unabhängig vom Fahrzeug bereitgestellt wird, da es ohne Sensoren oder Antriebe funktioniert. Die zweite Variante ermöglicht die Bedienung von Schwerkraftröllchenbahnen und Gurtförderern und kann problemlos in die Fördertechnik integriert werden. Die dritte Möglichkeit ist eine Plattform, die für die manuelle Be- und Entladung von Lasten genutzt werden kann. AMY kann zu den entsprechenden Bahnhöfen gerufen werden, um Lasten manuell aufzunehmen und weiterzuleiten.

Effiziente Flottensteuerung mit dem ganzheitlichen NAVIOS Flottenmanager

NAVIOS von DS Automotion ist ein umfassendes Flottenmanagementsystem, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Fahrzeugflotte effizient zu steuern. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und flexibler Layout-Konfiguration können Betriebsabläufe individuell angepasst werden. Die nahtlose Kommunikation zwischen den mobilen Robotern wird durch die VDA-5050-Kompatibilität gewährleistet. Das Layoutdesign des Fahrkurses wird visualisiert, um eine übersichtliche Navigation zu ermöglichen. Das integrierte Kursplanungstool optimiert die Routenplanung und sorgt für maximale Effizienz. Umfangreiche Analysefunktionen stehen zur Verfügung, um Daten rund um die mobilen Roboter und das Materialhandling zu erfassen und auszuwerten.

Revolutionäre Lösungen für Produktion und Logistik: AMY und NAVIOS im Fokus

AMY und NAVIOS, präsentiert auf der LogiMAT 2025, sind wegweisende Lösungen für die Produktions- und Logistikbranche. AMY, ein kompakter autonomer mobiler Roboter, überzeugt mit seiner einfachen Bedienung und hohen Flexibilität. Mit verschiedenen Lastaufnahmemitteln kann AMY vielseitig eingesetzt werden. NAVIOS ermöglicht eine effiziente Steuerung der Fahrzeugflotte und individuelle Anpassungen der Betriebsabläufe. Besucher der Messe haben die einzigartige Möglichkeit, diese revolutionären Lösungen persönlich zu erleben und zu testen.