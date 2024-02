LogiMAT 2024: Entdecken Sie innovative Lösungen für effiziente Prozesse!

Die LogiMAT, die vom 19. bis zum 21. März in Stuttgart stattfindet, ist die führende Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme der Andreas Laubner GmbH, die innovative Lösungen im Bereich Auto-ID und Effizienzoptimierung präsentiert. Besucher haben die Möglichkeit, das Laubner-Team am Stand 2D12 in Halle 2 zu treffen und sich über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren.



Andreas Laubner GmbH präsentiert neueste Hardware für Auto-ID auf der LogiMAT

Die Andreas Laubner GmbH präsentiert auf der LogiMAT 2024 die neueste Hardware für Auto-ID. Besucher haben die Möglichkeit, sich am Stand über MDEs, Terminals, Drucker, Scanner und Bildverarbeitungsgeräte zu informieren. Besonders erwähnenswert sind die mobilen Arbeitsplätze von Newcastle Systems, die eine hohe Flexibilität ermöglichen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Beratung, Vertrieb und Implementierung von autonomen mobilen Robotern der Marken AGILOX und Zebra Robotics Automation an. Besuchen Sie den Stand der Andreas Laubner GmbH, um innovative Lösungen für Ihren Betrieb zu entdecken.

Die Andreas Laubner GmbH ist ein renommiertes System- und Entwicklungshaus sowie IT-Berater, das sich auf die Digitalisierung im Einklang mit Industrie 4.0 spezialisiert hat. Neben Auto-ID-Lösungen bietet das Unternehmen auch die Integration moderner Anwendungs- und Hardwarelösungen in bestehende IT-Systeme an. Darüber hinaus bietet die Andreas Laubner GmbH umfangreiche Service- und Supportleistungen, um ihren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket zu bieten.

Die Andreas Laubner GmbH lädt Sie herzlich ein, ihren Messestand in Halle 2, Stand sD12 zu besuchen. Hier haben Sie die Möglichkeit, effizientere Prozesse und innovative Lösungen für Ihren Betrieb zu entdecken. Das erfahrene Team von Laubner präsentiert Ihnen neueste Technologien im Bereich Auto-ID und Effizienzoptimierung. Lassen Sie sich beraten und finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

