LAUBNER ID Solutions GmbH: Ein neuer Name für Innovation und Qualität

Die Andreas Laubner GmbH, ein etabliertes Unternehmen in der Branche der Identifikationslösungen, wird ab dem 1. Juni 2024 unter dem Namen LAUBNER ID Solutions GmbH firmieren. Diese Umfirmierung ist ein bedeutender Schritt in der Unternehmensgeschichte und signalisiert eine strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen legt nun verstärkt den Fokus auf ganzheitliche Lösungen, um den Kunden ein umfassendes Angebot bieten zu können.



Die Umfirmierung der Andreas Laubner GmbH in LAUBNER ID Solutions GmbH markiert einen wichtigen Schritt in der Firmengeschichte. Damit wird der Übergang in eine neue Phase eingeleitet und gleichzeitig das Versprechen für Qualität und Verlässlichkeit beibehalten. Die Anpassung des Firmennamens ermöglicht es, den Fokus auf ganzheitliche Lösungen zu legen und die Innovationskraft weiter zu stärken. Diese strategische Neuausrichtung bringt dem Unternehmen neue Möglichkeiten und eröffnet neue Wachstumschancen.

Die Umbenennung des Unternehmens in LAUBNER ID Solutions GmbH verdeutlicht die Erweiterung seines Leistungsspektrums. Neben dem Verkauf von Auto-ID-Hardware bietet das Unternehmen jetzt auch maßgeschneiderte Softwarelösungen renommierter Anbieter sowie eigene Applikationen an. Zudem werden die Dienstleistungen in den Bereichen Wartung, Funkausleuchtung und Reparatur kontinuierlich ausgebaut, um den Kunden umfassende und integrierte Lösungen anzubieten. Diese strategische Neuausrichtung ermöglicht es LAUBNER ID Solutions, den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und sich als kompetenter Partner für Unternehmen in Identifikations-Prozessen zu positionieren.

Michael Hillenbrand, der seit 2021 die Geschäftsführung gemeinsam mit Andreas Laubner teilte, wird ab 2023 alleiniger Geschäftsführer von LAUBNER ID Solutions GmbH. Er wird seine eigene Handschrift in Form innovativer Lösungen wie der biometrischen Authentifizierungsplattform Nymi und den Enterprise Touchscreens von Elo einbringen. Durch diese Neuausrichtung strebt Hillenbrand an, dass LAUBNER ID Solutions GmbH zum bevorzugten Partner für Unternehmen in Identifikationsprozessen wird, nicht nur regional, sondern auch deutschland- und europaweit.

Durch die Umbenennung in LAUBNER ID Solutions GmbH strebt das Unternehmen an, sich nicht nur regional, sondern auch deutschland- und europaweit als bevorzugter Partner für Unternehmen in Identifikations-Prozessen zu etablieren. Die Neuausrichtung unterstreicht den Wandel des Unternehmens von einem kleinen Betrieb zu einem international tätigen Unternehmen. Das Logo bleibt unverändert, aber das „Auto“ in „Auto-ID“ wird weggelassen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Erweiterung auf biometrische Authentifizierung und Enterprise Displays deutlich zu machen.

Die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter der LAUBNER ID Solutions GmbH sind voller Vorfreude auf die kommenden Jahre unter dem neuen Firmennamen. Sie möchten sich bei ihren Kunden und Partnern herzlich für das langjährige Vertrauen und die kontinuierliche Unterstützung bedanken.

