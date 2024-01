Modernes Service-Center in München: Rundum-Service für Makita-Kunden

Das Makita Service-Center in München ist bekannt für sein hervorragendes Kundenservice. Hier haben Fachhändler sowie gewerbliche und private Endanwender die Möglichkeit, eine umfassende Beratung zu erhalten. Zudem werden individuelle Schulungen angeboten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Neben einer gut ausgestatteten Reparaturwerkstatt bietet das Service-Center auch einen großzügigen Showroom, in dem das gesamte Makita Produktportfolio präsentiert wird.



Vielseitige Arbeitsplatzgestaltung im Makita Service-Center München

Die Arbeitsplätze im Makita Service-Center in München wurden unter Berücksichtigung verschiedener Anforderungen gestaltet und ausgestattet. In der Werkstatt wurden spezielle Regalsysteme für die Lagerung von Ersatzteilen sowie Arbeitsbänke für die Servicemonteure und eine Packstation eingerichtet. Im Schulungs- und Meetingraum wurden hochwertige Sitzmöbel und Tische platziert, um den Kunden einen komfortablen und produktiven Lern- und Arbeitsbereich zu bieten. Der Testraum wurde mit großen Werkbänken ausgestattet, um den Maschinen eine angemessene Präsentationsfläche zu bieten. Darüber hinaus wurde ausreichend Stauraum für Zubehörartikel geschaffen, um eine effiziente Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Makita Service-Center: Arbeitsplätze im einheitlichen Corporate Design

Das Gesamtkonzept für die Arbeitsplätze in den Makita Service-Centern folgt der Corporate Identity des Unternehmens. Die neutrale und schlichte Gestaltung ermöglicht es, sowohl das Makita-eigene Einrichtungsmaterial als auch die Maschinen optimal zu präsentieren. Das Unternehmen KRIEG, ein Spezialist für Arbeitsplatzsysteme, wurde beauftragt, das Konzept umzusetzen. Die positive Erfahrung mit KRIEG bei der Einrichtung früherer Service-Center hat zu dieser Entscheidung geführt.

Makita und KRIEG: Partnerschaft für Qualität und Leistung

Die langjährige Kooperation zwischen Makita und KRIEG wurde kontinuierlich weiterentwickelt. KRIEG ist ein Experte für Arbeitsplatzsysteme und bietet umfassende Dienstleistungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen an. Das Unternehmen überzeugt durch seine Fähigkeit, alle Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung abzudecken, von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage. Makita legte großen Wert darauf, einen Partner zu finden, der ihre hohen Ansprüche an Qualität und Leistung teilt. KRIEG zeichnet sich durch detaillierte Kenntnisse der Anforderungen aus und ist flexibel in seiner Arbeitsweise.

Großer Showroom in München – Makitas gesamtes Produktportfolio ausgestellt

Der Showroom im Makita Service-Center in München erstreckt sich über beeindruckende 820 Quadratmeter und bietet eine umfangreiche Ausstellung des gesamten Makita Produktportfolios. Hier können Kunden ihre Bedürfnisse und Anforderungen ausführlich besprechen und sich beraten lassen. Im separaten Seminarbereich werden regelmäßig Schulungen angeboten, bei denen theoretische Kenntnisse vertieft und praktische Übungen durchgeführt werden können. In der Werkstatt kümmern sich erfahrene Servicemonteure um defekte Geräte, die Kunden entweder einschicken oder direkt vor Ort abgeben können.

Offene Architektur und helles Design für optimale Konzentration

Das Makita Service-Center in München beeindruckt durch seine offene Architektur, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Die hellen und schlicht gestalteten Räume ermöglichen optimale Konzentration und Fokussierung. Durch den gezielten Einsatz von Petrol als Farbakzent wird ein ansprechendes Design geschaffen. Marco Zschauer, Leiter des Makita Service-Centers Deutschland, ist äußerst zufrieden mit der gelungenen Einrichtung und empfiehlt KRIEG als kompetenten Partner für die Ausstattung von Werkstätten, Büroflächen und Schulungsräumlichkeiten.

Makita – Weltweit bekannt für innovative Produkte und exzellenten Service

Makita ist ein renommiertes Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung innovativer Produkte für die Industrie, das Handwerk, den Bau und den Garten. Besonders bekannt ist Makita für seine leistungsstarken, umweltfreundlichen und wartungsfreundlichen Akku-Geräte, die ein kabelloses Arbeiten ermöglichen. Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und den exzellenten Service, den Makita durch sein dichtes Netz von Fachhändlern und umfangreiche Serviceleistungen bietet.

Makita ist seit über 40 Jahren mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland präsent. Das Unternehmen bietet das größte 18 V Li-Ion-Akku Sortiment weltweit und definiert mit der neuen Akku-Leistungsklasse XGT den Standard für kabelloses Arbeiten auf Baustellen. Makita hat sich durch seine Kundennähe, das Vor-Ort-Prinzip und seinen internationalen Service als führendes Unternehmen in der Branche etabliert. Die Marke Makita steht für erstklassige Qualität, innovative Produkte und herausragenden Service.

Das Makita Service-Center in München ist ein umfassender Anlaufpunkt für Fachhändler, gewerbliche Kunden und private Endanwender. Es bietet eine breite Palette an Dienstleistungen wie Beratung, Schulungen und Reparaturen. Die Arbeitsplätze im Center wurden von KRIEG, einem renommierten Spezialisten für Arbeitsplatzsysteme, gestaltet und umgesetzt. Das Ergebnis ist beeindruckend, da es durch hohe Qualität, Funktionalität und ein ansprechendes Design überzeugt. Kunden können sich hier in einer professionellen Umgebung wohlfühlen und ihre Bedürfnisse optimal erfüllen.