NX NextMotion: Drive-by-Wire-Technologie für sicheres autonomes Fahren

Die innovative Drive-by-Wire-Technologie NX NextMotion von Arnold NextG stellt eine Revolution in der Fahrzeugindustrie dar. CEO Kevin Arnold, einstiger Champion der GT60 powered by Pirelli, setzt nun auf Geschwindigkeit und Innovation. Diese Technologie ermöglicht nicht nur eine Neuerfindung des (Lenk-)Rads, sondern schafft auch die Grundlage für sicheres autonomes Fahren und barrierefreie Mobilität in der Zukunft.



Drive-by-Wire-Technologie: Schlüssel zur Mobilität für Menschen mit Einschränkungen

Die Drive-by-Wire-Technologie ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen von großer Bedeutung, da sie ihnen die Möglichkeit gibt, mobil zu sein und ihre individuelle Freiheit zu genießen. Insbesondere das eigene Auto spielt dabei eine wichtige Rolle, da es ihnen ermöglicht, am Berufsleben teilzunehmen. Um auch zukünftig eine sichere Mobilität für diese Kunden zu gewährleisten, ist eine Drive-by-Wire-Technologie erforderlich, die den technischen Anforderungen der Automobilindustrie, einschließlich Cyber-Security und autonomem Fahren, gerecht wird.

NX NextMotion: Die Lösung für alle Drive-, Steer- und Brake-by-Wire-Anforderungen

Das Zentralsteuergerät NX NextMotion von Arnold NextG ist eine hochentwickelte Lösung, die es ermöglicht, verschiedene Drive-, Steer- oder Brake-by-Wire-Anforderungen umzusetzen. Durch seine einzigartige, modulare Systemarchitektur erfüllt NX NextMotion bereits heute die Anforderungen zukünftiger Mobilitätsszenarien bis hin zum autonomen Fahren nach Level 5. Es stellt eine zuverlässige und flexible Lösung dar, die den technischen Fortschritt in der Fahrzeugindustrie vorantreibt.

Entwicklungsteam von NX NextMotion besteht aus Top-Wissenschaftlern und Tüftlern

Das Entwicklungsteam von NX NextMotion setzt sich aus einem hochqualifizierten Team von Wissenschaftlern, Systementwicklern und innovativen Denkern zusammen. Durch den Einsatz von Motorsport als Entwicklungsbeschleuniger können die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Technologie unter extremen Bedingungen getestet werden. Die gesammelten Daten dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung der by-Wire-Technologie, insbesondere im Hinblick auf autonomes Fahren nach Level 4/5. Arnold NextG setzt damit nicht nur Maßstäbe für die zukünftige sichere Mobilität, sondern definiert auch schon heute die Anforderungen für die Technologie von morgen.

Reibwert-Daten revolutionieren die autonome Mobilität und Sicherheit

Das elektronische Lenk- und Bremssystem von Arnold NextG ermittelt kontinuierlich Reibwert-Daten zwischen Fahrbahn und Rad. Diese Daten werden über flexible Schnittstellen an Anbieter von autonomen Fahrsystemen und Sensor-Hersteller weitergegeben. Durch die Kombination mit speziellen Algorithmen können Fahrzeug-Assistenzsysteme die Fahrdynamik nahezu jedes Fahrzeugs bei jeder Geschwindigkeit sicher berechnen. Dadurch wird die Entwicklung sicherer autonomer Mobilitätsanwendungen und Assistenzsysteme für die Behindertenmobilität ermöglicht, was eine Revolution in der Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie darstellt.

Die NX NextMotion Drive-by-Wire-Technologie von Arnold NextG hat einen revolutionären Einfluss auf die Fahrzeugindustrie. Durch ihre modulare Systemarchitektur erfüllt sie bereits heute die Anforderungen zukünftiger Mobilitätsszenarien. Das erfahrene Team aus Top-Wissenschaftlern und Motorsport-Experten ermöglicht eine stetige Weiterentwicklung. Durch die Bereitstellung von Reibwert-Daten zwischen Fahrbahn und Rad ermöglicht NX NextMotion sichere autonome Anwendungen und stellt eine echte Revolution in der gesamten Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie dar. Arnold NextG setzt bereits jetzt die Standards für die Technologie von morgen.