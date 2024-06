MAFI und Arnold NextG revolutionieren die Fahrzeugnachrüstung mit Drive-by-Wire-Systemen

Durch die Zusammenarbeit mit Arnold NextG hat die MAFI Transport-Systeme GmbH die Möglichkeit, ihre Schwerlast-Zugmaschinen mit automatisierten Fahrsystemen nachzurüsten. Dabei wird ein mehrfach redundantes Drive-by-Wire-System verwendet, um alle MAFI-Fahrzeugplattformen aufzurüsten. Dies ermöglicht eine effizientere und sicherere Nutzung der Fahrzeuge, da sie autonom gesteuert werden können. Die Nachrüstung der Fahrzeuge ist ein wichtiger Schritt in Richtung fortschrittlicher Transportlösungen und trägt zur Nachhaltigkeit in der Logistikbranche bei.



MAFI und Arnold NextG kooperieren für Nachrüstung von Fahrzeugen

Die Kooperation zwischen MAFI Transport-Systeme GmbH und Arnold NextG hat das Ziel, sowohl serienreife Drive-by-Wire-Neufahrzeuge als auch die Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen voranzutreiben. Durch die Plug-and-Play-Lösung von Arnold NextG können die Terminal-Zugmaschinen T230 und T230e von MAFI innerhalb der nächsten drei Monate mit einem Drive-by-Wire-System ausgestattet werden. Dies ermöglicht den Einsatz eines Terminaltrucks mit einer ADSchnittstelle direkt ab Werk oder als Nachrüstlösung für bereits vorhandene Flotten. Die erfolgreiche Testphase von nachgerüsteten Fahrzeugen ebnet den Weg für den Einsatz des Systems in weiteren Fahrzeugplattformen.

Durch den Einsatz von automatisierten und autonom fahrenden Zugmaschinen in Häfen können Container und Wechselbrücken ohne Fahrer gesteuert werden. Dies ermöglicht eine Verlängerung der Einsatzzeiten der Fahrzeuge, da sie unabhängig von menschlichen Fahrern sind. Zudem trägt die Automatisierung dazu bei, dem wachsenden Mangel an qualifizierten Fahrern entgegenzuwirken und erhöht die Sicherheit im Hafengelände.

Alle Funktionen des Fahrzeugs über digitale Schnittstelle angesteuert

Die Drive-by-Wire Technologie ermöglicht es, alle Funktionen des Fahrzeugs, einschließlich Längs- und Querbeschleunigung, Zündung, Gangwahl und Blinker, über eine digitale Schnittstelle zu steuern. Die Zugmaschinen, die mit dem ADfähigen System ausgestattet sind, erfüllen alle Sicherheitsnormen und können sogar für den Straßenverkehr zugelassen werden. Zusätzlich liefert das System von Arnold NextG wichtige Statusmeldungen wie den Tankfüllstand und den Reifendruck, und es können Fehler am Fahrzeug oder an der digitalen Steuerung angezeigt werden.

Autonomes Fahren als Hauptfokus der Fahrzeugentwicklung bei MAFI

Die Firma MAFI setzt auf autonomes Fahren als Hauptstrategie in der Fahrzeugentwicklung. Dieser Innovationsschub ermöglicht es MAFI und TREPEL, ihre langjährige Erfahrung und ihr Know-how in verschiedenen Einsatzumgebungen einzusetzen. Durch hoch innovative Produkte, die gleichzeitig robust und langlebig sind, strebt das Unternehmen langfristiges Wachstum an. Die Fokussierung auf zukunftsorientierte Technik und effiziente Produktion steht dabei im Mittelpunkt.

MAFI und TREPEL: Weltweit führende Hersteller für Spezialfahrzeuge

Die MAFI Transport-Systeme GmbH und die TREPEL Airport Equipment GmbH sind international führende Hersteller von Spezialfahrzeugen für die Intralogistik. Mit ihren Premiumprodukten setzen sie Maßstäbe in den Bereichen Qualität und technische Innovation. Die Fahrzeuge werden weltweit in Seehäfen, der Schwerindustrie und auf Flughäfen eingesetzt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an den Standorten Tauberbischofsheim, Wiesbaden und Bremerhaven. Weitere Informationen finden Sie auf den Websites www.mafi.de und www.trepel.com.

Effiziente Nachrüstung von Fahrzeugflotten mit automatisierten Fahrsystemen

Die Kooperation zwischen MAFI Transport-Systeme GmbH und Arnold NextG ermöglicht die Nachrüstung von bestehenden Fahrzeugplattformen mit einem Drive-by-Wire-System. Dadurch können sämtliche Fahrfunktionen digital gesteuert und die Fahrzeuge autonom betrieben werden. Dies führt zu längeren Einsatzzeiten und einer Verringerung des Fahrermangels in der Logistikbranche. Zusätzlich erhöht die Automatisierung die Sicherheit und ermöglicht eine effizientere Produktion. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigen Transportlösungen.