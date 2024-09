Arntz Optibelt Gruppe verzeichnet leichten Umsatzrückgang, aber gute Umsatzentwicklung kompensiert

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Jahr 2023 gelang es der Arntz Optibelt Gruppe, das schwierige wirtschaftliche Umfeld weitgehend durch das gute Umsatzwachstum im ersten Quartal zu kompensieren.



Arntz Optibelt Gruppe eröffnet neues Logistikzentrum in Steinheim

Die Arntz Optibelt Gruppe eröffnet ein neues Logistikzentrum in Steinheim, um den Kundenservice zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Das Zentrum befindet sich in der Nähe des Stammsitzes und profitiert von namhaften Erstausrüstern aus verschiedenen Branchen, darunter Landmaschinentechnik, Gartentechnik und Maschinenbau. Mit einer jährlichen Umschlagkapazität von rund 100 Millionen Euro und 40 Mitarbeitern auf einer Fläche von über 4000 Quadratmetern wird das Logistikzentrum einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung des Unternehmens leisten.

Regina Arning wird neue Geschäftsführerin bei Arntz Optibelt

Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2024 wird Regina Arning zur Geschäftsführerin der Arntz Optibelt Gruppe ernannt. Sie übernimmt schrittweise die Aufgabenbereiche von Reinhol Mühlbeyer, der seit 2011 Vorsitzender der Geschäftsführung war. Frau Arning verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche, da sie zuvor bei ContiTech in Hannover tätig war. Ihre Kenntnis der Produkte und Kunden wird einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

Arntz Optibelt testet „Twintrack“-Riemenantrieb an deutschen Standorten

Die Arntz Optibelt Gruppe führt derzeit umfangreiche Tests mit dem Riemenantrieb „Twintrack“ durch. Hierbei werden rund 50 Mitarbeiter an allen deutschen Standorten eingesetzt, um den Antrieb unter realen Bedingungen zu testen. Um eine realistische Testumgebung zu schaffen, stellt Optibelt kostenlos Fahrräder zur Verfügung. Die gesammelten Erfahrungen sollen dazu dienen, den Eintritt von Optibelt in den Bike-Markt zu unterstützen und voranzutreiben.

Optibelt investiert in die Ausbildung eigener Fachkräfte

Optibelt investiert in die Ausbildung junger Fach- und Führungskräfte und startete Anfang August mit 15 neuen Auszubildenden und dualen Studenten am Standort Höxter. Neben einer breiten Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten bietet das Unternehmen auch attraktive Karrierewege in verschiedenen Fachbereichen. Die fundierte Ausbildung und Förderung junger Talente ist ein wesentlicher Faktor für das kontinuierliche Wachstum und den geschäftlichen Erfolg von Optibelt.

Arntz Optibelt Gruppe bewältigt wirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich

