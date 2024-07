Arvato revolutioniert die Lagerlogistik mit fortschrittlichem Roboterarm

Der fortschrittliche Roboterarm „Leleka“ von Arvato automatisiert die Kommissionierung und Sortierung von Modeartikeln in Lagerumgebungen. Entwickelt intern vom Forschungs- und Entwicklungsteam von Arvato, ist Leleka ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens für Innovation und betriebliche Effizienz.



Effiziente Kommissionierung und Sortierung von Modeartikeln durch Leleka

Der Roboterarm Leleka automatisiert die Kommissionierung und Sortierung von Modeartikeln in großen Kartons. Durch den Einsatz von KI-gesteuerter Bildverarbeitung erzielt er eine hohe Präzision und Entscheidungsgenauigkeit, was eine äußerst zuverlässige und effiziente Auftragsabwicklung ermöglicht. In das BagSorter-System in Hannover integriert, erkennt Leleka die optimale Stelle zum Greifen jedes Produkts, um eine sichere und effiziente Bewegung der Ware zu gewährleisten. Darüber hinaus überprüft der Roboterarm die Erkennbarkeit der Produkte, die korrekte Ausrichtung und die Lesbarkeit der Barcodes, um unregelmäßig geformte Artikel in ungeordneten Behältern zu bearbeiten.

Leleka wurde entwickelt, um Mitarbeiter im Lager von mühsamen und monotonen manuellen Aufgaben zu entlasten, da es immer schwieriger wird, neue Mitarbeiter für diese Prozesse zu rekrutieren. Der Roboterarm kombiniert einen Roboterarm mit KI-Algorithmen, die auf Bildverarbeitung basieren, und automatisiert komplexe Logistikprozesse mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Dies verbessert die Qualität der Abläufe und unterstützt die Automatisierungsstrategie von Arvato, während es die Geschäftsanforderungen der Kunden erfüllt.

Der fortschrittliche Roboterarm Leleka von Arvato bietet langfristige finanzielle Vorteile, da er die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels reduziert und die Mitarbeiter durch die Automatisierung von Routineaufgaben entlastet. Darüber hinaus erhöht er die operative Stabilität und Effizienz des Unternehmens und ist rund um die Uhr einsatzbereit, um die Logistikprozesse von Arvato zu unterstützen. Dies wurde von S?awomir Grzeskowiak, dem Leiter des Forschungs- und Entwicklungsteams von Arvato, bestätigt.

Leleka ist ein autonomes System, das mit der gleichen Effizienz wie ein Mitarbeiter arbeitet und dabei keine Einbußen bei der Produktivität durch Ermüdung hat. Es ist speziell für den 24/7-Betrieb optimiert und gewährleistet eine kontinuierliche Leistung. Lediglich minimale menschliche Eingriffe, wie der Austausch von Sammelbehältern, sind erforderlich. Das Wartungspersonal wird geschult, um die Erstinbetriebnahme, die tägliche Überwachung und einfache Wartungsaufgaben durchzuführen. Aktuell erfolgt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter bei der manuellen Beschickung mit vollen Behältern, aber in Zukunft soll auch diese Phase automatisiert werden.

Die Entwicklung von Leleka war mit erheblichen Herausforderungen verbunden, da das Projektteam theoretische Konzepte an die komplexen Bedingungen in der Praxis anpassen musste. Aufgrund der chaotischen Anordnung der Produkte in den Behältern war eine Anpassung komplexer Kriterien erforderlich. Durch intensive Tests und Anpassungen konnte das Projektteam diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen und wertvolle Erfahrungen und Daten für zukünftige Implementierungen sammeln. Grzeskowiak deutet bereits an, dass es möglicherweise eine Weiterentwicklung von Leleka geben wird.

Der fortschrittliche Roboterarm Leleka von Arvato revolutioniert die Logistikbranche durch die Automatisierung mühsamer und monotoner manueller Aufgaben im Lager. Dadurch werden Mitarbeiter entlastet und die operative Stabilität und Effizienz erhöht. Dank seiner einzigartigen Kombination aus Roboterarm und KI-Algorithmen kann Leleka komplexe Logistikprozesse mit außergewöhnlicher Genauigkeit abwickeln und die Qualität der Abläufe verbessern. Arvato setzt mit Leleka auf innovative Technologien und eine effiziente Betriebsführung, um die individuellen Geschäftsanforderungen seiner Kunden zu erfüllen.