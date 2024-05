Aryzta und Smurfit Kappa: Innovative Verpackungslösung verbessert Effizienz und spart Kosten

Aryzta und Smurfit Kappa haben gemeinsam eine innovative Verpackungslösung entwickelt, die nicht nur die Effizienz des Logistikprozesses verbessert, sondern auch zu erheblichen ökologischen und finanziellen Einsparungen führt. Durch die Implementierung dieser Lösung können jährlich 144 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Gleichzeitig ermöglicht sie Einsparungen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.



Aryzta revolutioniert die Verpackungsindustrie mit innovativer Lösung

Aryzta ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Bäckereibranche und spezialisiert auf die Produktion von Tiefkühlbackwaren. Mit 26 Großbäckereien in 27 Ländern und über 19.000 Mitarbeitern ist Aryzta ein Global Player. In Deutschland allein bietet das Unternehmen mehr als 500 verschiedene Backartikel an. Statistiken zeigen, dass jeder Deutsche im Durchschnitt 43 Produkte von Aryzta pro Jahr konsumiert.

Durch die enge Zusammenarbeit von Aryzta und Smurfit Kappa konnte eine innovative Lösung zur Etikettierung des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) auf den verpackten Trays mit Tiefkühlbackwaren entwickelt werden. Die bisherige Vorgehensweise, bei der die Waren zunächst ausgepackt und erneut umverpackt werden mussten, entfällt nun komplett. Dies führt zu einer erheblichen Effizienzsteigerung im Logistikprozess und ermöglicht Einsparungen in Bezug auf Zeit, Kosten und CO2-Emissionen.

Durch die enge Zusammenarbeit von Aryzta und Smurfit Kappa wurde eine innovative Verpackungslösung entwickelt. Diese Lösung ermöglicht es, das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) direkt auf den Trays zu etikettieren, ohne dass ein zusätzlicher Schritt des Aus- und Umpackens der Backwaren beim Logistikunternehmen erforderlich ist. Dies wurde durch die Integration einer Aufreißperforation an den Seiten der bisherigen Verpackungskonstruktion erreicht. Diese neue Verpackungslösung verbessert die Effizienz des Logistikprozesses, spart CO2-Emissionen und ermöglicht finanzielle Einsparungen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Aryzta konnte Smurfit Kappa eine ökologisch vorteilhafte Lösung entwickeln, die erhebliche Kostenersparnisse für den Kunden ermöglicht. Durch die Optimierung des Umpackprozesses können jährlich 144 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, was zu einer positiven Umweltbilanz führt. Gleichzeitig erzielt der Kunde mehrere Hunderttausend Euro finanzielle Einsparungen, was seine Wirtschaftlichkeit steigert.

Die Zusammenarbeit von Aryzta und Smurfit Kappa hat zu einer innovativen Verpackungslösung geführt, die den Verpackungsprozess effizienter gestaltet und erhebliche Einsparungen ermöglicht. Durch die direkte Etikettierung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf den Trays entfällt der bisherige Schritt des Aus- und Umpackens, was Zeit und Kosten spart. Gleichzeitig werden jährlich 144 Tonnen CO2-Emissionen vermieden, was einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aryzta und Smurfit Kappa hat zu einer wegweisenden Verpackungslösung geführt, die nicht nur die Effizienz des Logistikprozesses optimiert, sondern auch beträchtliche ökologische und finanzielle Vorteile ermöglicht. Durch die Innovation des Umpackprozesses können jährlich 144 Tonnen CO2-Emissionen eingespart und mehrere Hunderttausend Euro finanzielle Einsparungen erzielt werden. Diese bahnbrechende Verpackungslösung demonstriert das enorme Potenzial für Einsparungen und Nachhaltigkeit entlang des Verpackungsprozesses.