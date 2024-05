AsstrA liefert dringende Autoteile innerhalb von 48 Stunden von Kanada in die Türkei

Das international tätige Logistikunternehmen AsstrA konnte erneut seine Expertise und Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Lieferungen unter Beweis stellen. Vor Kurzem wurde eine eilige Frachtsendung von über 6 Tonnen Autoteilen aus Kanada in die Türkei innerhalb von nur 48 Stunden erfolgreich zugestellt. Diese schnelle und effiziente Lieferung zeigt das Engagement von AsstrA für seine Kunden und seine Fähigkeit, auch unter herausfordernden Umständen qualitativ hochwertige Logistiklösungen zu bieten.



AsstrA bewältigt Herausforderungen des Ramadan und liefert Fracht pünktlich

Trotz des Ramadans, einer Zeit, in der viele Prozesse verlangsamt sind, hat das AsstrA-Team sofort mit der Bearbeitung der Anfrage begonnen. Nachdem alle erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen vorlagen, wurde die Fracht am nächsten Tag auf den Weg gebracht und erreichte erfolgreich am 10. April den Flughafen Istanbul.

AsstrA ist ein Logistikunternehmen, das seinen Kunden schnelle und zuverlässige Logistiklösungen anbietet. Dank seiner langjährigen Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk von Partnern kann AsstrA die effizienteste Route für den Frachttransport in und aus der Türkei finden. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine optimale Abwicklung von Frachtsendungen und unterstützt seine Kunden dabei, Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Unsere erfahrenen Logistikspezialisten bei AsstrA sind bereit, Ihnen bei der Suche nach einer optimalen Lösung für Ihre dringenden Frachtsendungen zu helfen. Wenn Sie eine Fracht aus der Türkei oder in die Türkei transportieren müssen, können Sie eine Anfrage an istanbul@asstra.com senden. Unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anforderungen zu besprechen und Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

