AsstrA-Associated Traffic AG als Finalist für Diversifizierung nominiert

AsstrA-Associated Traffic AG, ein führendes Unternehmen im Energiesektor, wurde als Finalist in der Kategorie Diversifizierung für die EIC National Awards 2024 nominiert. Die Nominierung würdigt das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und Innovationen, insbesondere in der Erfüllung maßgeschneiderter Anforderungen von EPC-Unternehmen durch die Abteilung für Industrieprojektlogistik.



AsstrA erweitert Dienstleistungsangebot mit eigener Abteilung für Industrieprojektlogistik

Die Gründung der Abteilung für Industrieprojektlogistik im Jahr 2019 hat das Dienstleistungsangebot von AsstrA erweitert und diversifiziert. Sie bietet maßgeschneiderte Transportlösungen für große und komplexe Komponenten in Energieprojekten an. Durch die Einstellung von Branchenexperten und die Investition in ein kompetentes Team konnte AsstrA erfolgreich die komplexen Logistikanforderungen der Kunden im Energiesektor erfüllen.

Durch gezielte Personal- und Investitionsentscheidungen konnte das Team von AsstrA Industrieprojektlogistik in nur drei Jahren von vier auf 45 Fachleute wachsen.

AsstrA hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen voranzutreiben und die Kundenzufriedenheit zu fördern, was zu einem starken Unternehmenswachstum und zur Anerkennung durch EPC-Unternehmen geführt hat. Die Nominierung als Finalist bei den EIC National Awards 2024 ist eine Bestätigung für die harte Arbeit des Teams und das Engagement, qualitativ hochwertige und innovative Lösungen anzubieten.

Die Nominierung als Finalist für die EIC National Awards 2024 bestätigt die herausragende Leistung von AsstrA und den Einsatz des Teams. Das Unternehmen ist engagiert, Spitzenleistungen in der Projektlogistik im Energiesektor zu erbringen und hat Zugang zu wertvollen Ressourcen und Netzwerkmöglichkeiten als Mitglied des Rates der Energiewirtschaft. Der Erfolg bei den Awards motiviert AsstrA, weiterhin innovative Lösungen und hochwertige Dienstleistungen anzubieten.

Die Nominierung von AsstrA als Finalist bei den EIC National Awards 2024 unterstreicht die herausragenden Leistungen des Unternehmens im Energiesektor. Durch sein Engagement für Innovationen hat AsstrA maßgeblich zur Entwicklung der Projektlogistik beigetragen. Die Anerkennung als Finalist ist eine verdiente Würdigung für das gesamte AsstrA-Team, das kontinuierlich qualitativ hochwertige Lösungen liefert. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Erfolg bei der Preisverleihung am 10. Oktober in London!

