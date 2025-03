AsstrA transportiert erfolgreich übergroße Module für das INEOS-Projekt ONE

Die AsstrA-Associated Traffic AG hat die erste Phase des Transports von OSBL-Modulen abgeschlossen. Im Rahmen des INEOS-Projekts ONE wurde ein Ethan-Cracker im Hafen von Antwerpen gebaut. Das IPL-Team von AsstrA hat bereits erfolgreich mehrere Ladungen, darunter acht übergroße Module, von den Philippinen nach Belgien transportiert. Dieses Projekt beinhaltet den Transport von fast 100 Modulen mit einem Gesamtvolumen von über 230.000 Kubikmetern.



Erfolgreiche Bewältigung komplexer industrieller Logistikprojekte durch AsstrA

Das INEOS-Projekt ONE stellt AsstrA vor eine komplexe Herausforderung. Die Größe und Anzahl der zu transportierenden Module sind dabei nur ein Teil des Problems. Besonders anspruchsvoll ist die Koordination des multimodalen Transports über eine große Distanz. Trotzdem zeigt AsstrA durch die Einhaltung kritischer Zeitpläne, die Sicherheit in jeder Projektphase und die effektive Überwachung der Vor-Ort-Operationen seine Kompetenz und Erfahrung in der Bewältigung industrieller Logistikprojekte.

Herausforderungen bei der Planung und Handhabung von Modultransporten

Für den Transport von Modulen dieser Größe ist eine sorgfältige Planung unerlässlich. Es müssen Routenprüfungen durchgeführt werden, um die beste Strecke zu ermitteln, und es müssen internationale Standards eingehalten werden, um Umwelt- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die speziellen Abmessungen der Module erfordern eine präzise Handhabung während des Be- und Entladens. Zudem müssen genaue Staupläne erstellt werden, um die Stabilität während des Seetransports zu gewährleisten.

Maßgeschneiderte Ingenieurslösungen: Schutz und Effizienz beim Modultransport

Um den Transport der Module sicherzustellen, wurden individuelle ingenieurtechnische Lösungen entwickelt. Dazu gehörten spezielle Hebe- und Sicherungssysteme sowie Anpassungen der Hafenbetriebe, um den Anforderungen übergroßer Ladungen gerecht zu werden. Diese präzisen Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um die Fracht während des Transports zu schützen und die Projektfristen einzuhalten.

AsstrA-Associated Traffic AG unterstützt INEOS-Projekt ONE beim Bau eines Ethan-Crackers

Das INEOS-Projekt ONE beinhaltet den Bau eines Ethan-Crackers mit einer jährlichen Kapazität von 1450 kt Ethylen. Die Realisierung erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren von 2023 bis 2026. AsstrAs Engagement für dieses Projekt unterstreicht die umfangreiche Expertise des Unternehmens in der Bereitstellung strategischer Logistiklösungen für Industrieprojekte. AsstrA ist stolz darauf, die Partnerschaft mit INEOS fortzusetzen und gemeinsam weitere Meilensteine in diesem wegweisenden Projekt zu erreichen.

AsstrA-Associated Traffic AG hat erfolgreich die erste Phase des Transports für das INEOS-Projekt ONE abgeschlossen. Dieses Projekt zeigt die Expertise von AsstrA bei der Bereitstellung strategischer Logistiklösungen für Industrieprojekte. Die erfolgreiche Koordination des multimodalen Transports von übergroßen Modulen über weite Strecken zeigt die Fähigkeit von AsstrA, Großprojekte effektiv zu managen. Mit ihrem Engagement für diese bahnbrechende Initiative freut sich AsstrA darauf, in Partnerschaft mit INEOS weitere Meilensteine zu erreichen.