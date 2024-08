Transport Logistic China 2024: Erfolgreiche Plattform für Geschäftsbeziehungen

Die Transport Logistic China (TLC) 2024, eine führende Veranstaltung in der globalen Logistik, fand vom 25. bis zum 27. Juni im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) statt. Mit einem erfolgreichen Verlauf konnte die Veranstaltung ihren Ruf bestätigen und bot den Teilnehmern eine Plattform für die Anknüpfung von Geschäftsbeziehungen. Die hohe Teilnehmerzahl und die internationale Aufmerksamkeit spiegelten die wirtschaftliche Bedeutung Chinas und Asiens für die globale Logistik wider.



Transport Logistic China 2024: Erfolgreiche Teilnahme von AsstrA

Die Transport Logistic China 2024 war eine bedeutende Veranstaltung, die durch ihre internationale Präsenz die wirtschaftliche Bedeutung Chinas und Asiens für die globale Logistik verdeutlichte. Als Teilnehmer konnte AsstrA mehr als 50 produktive Treffen mit Kunden abhalten und somit seine Position als Anbieter optimaler Transportwege festigen. Die Vielfalt der vertretenen Unternehmen und Besucher ermöglichte es, Verhandlungen mit Kunden aus verschiedenen Ländern erfolgreich durchzuführen.

Rekordverdächtige Ausstellungsfläche und internationale Teilnehmer beeindrucken Besucher

Die Transport Logistic China 2024 war eine beeindruckende Ausstellung, die auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern stattfand. Mit 794 Ausstellern aus 42 Ländern bot die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich über aktuelle Technologielösungen und Trends in der Transport- und Logistikbranche zu informieren. Das Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) empfing mehr als 36.000 Besucher aus 92 Ländern und Regionen, was die internationale Bedeutung der Ausstellung unterstreicht.

AsstrA stärkt Präsenz in der globalen Logistik

Transport Logistic China 2024: Erfolgreiche Veranstaltung stärkt führende Position in der globalen Logistik

