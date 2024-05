Steigern Sie die Leistung Ihrer mobilen Roboter mit KI und IoT

Dank der Integration von künstlicher Intelligenz in mobile Robotikanwendungen für den industriellen Gebrauch können Unternehmen wie Atlantik Elektronik und ihre Partner eine Reihe von Vorteilen bieten. Durch die Nutzung von innovativen KI-fähigen IoT- und Industrieplattformen können autonome mobile Roboter optimiert werden, um komplexe Aufgaben mit verbesserten Fähigkeiten in Bezug auf Vielseitigkeit, Produktivität, Zuverlässigkeit, Effizienz, Sicherheit und Präzision auszuführen.



Verbesserter Einsatz von Robotik durch KI und IoT

Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, IoT und Edge Computing erhalten mobile Roboter die Fähigkeit, nicht nur einfache Aufgaben zu erledigen, sondern auch komplexe Aufgaben wie Navigation, Objekterkennung und Sortierung von Gegenständen auszuführen. Mithilfe von Lidar, Kameras und Sensoren können sie Echtzeit-Umgebungsdaten erfassen und von KI-Algorithmen analysieren lassen, um intelligent und autonom zu reagieren. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen eine erhöhte Effizienz und Präzision in industriellen Anwendungen.

Verbesserte Navigation und Bestandsverwaltung: Autonome Roboter in industriellen Umgebungen

In Industrieumgebungen wie Fabriken, Lagerhallen und Logistikhallen werden mobile Roboter mit Navigations- und Wegplanungsfähigkeiten eingesetzt, die für dynamische und unvorhersehbare Umgebungen geeignet sind. Neben Montage- und Transportaufgaben verbessern sie auch die Bestandsverwaltung und -überwachung. Durch die Integration von Fahrer-Management-Systemen und Überwachungstechnologien können mobile Roboter effizienter Aufgaben wie Artikelerkennung, Stückzählung und Warenentnahme erledigen.

Individuelle Lösungen für mobile Roboter auf Basis von KI-fähigen Plattformen

Atlantik Elektronik und ihre Partner sind spezialisiert auf die Bereitstellung individueller Lösungen für mobile Roboter im industriellen Bereich. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, IoT und Industrieplattformen können innovative Lösungen entwickelt werden, die auf den neuesten Technologien von Qualcomm basieren. Kunden profitieren von einem breiten Angebot an Technologien und Produkten sowie der langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Robotiklösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

RB3 Gen 2-Plattform: Umfassende Hardware- und Softwarelösung für IoT-Anwendungen

Die RB3 Gen 2-Plattform von Qualcomm und Thundercomm ist eine umfassende Lösung, die sowohl Hardware als auch Software für IoT- und Embedded-Anwendungen bietet. Mit dem integrierten Qualcomm QCS6490-Prozessor können Geräte mit essentiellen Upgrades zur Verbesserung der KI-Fähigkeit ausgestattet werden. Zusätzlich zu dieser Plattform bietet Atlantik Elektronik eine Vielzahl von Produkten an, darunter das Quectel SG560DEUPA-U61-TA0AA Eval-Adapterboard, den Lantronix Bolero B43H002S (LTE-M1) IP67 Micro Tracker, den Cradlepoint R1900 Series Wifi 6 Router und das Meerecompany Robotic Vision Sensor Modul M4.3WN.

Umfassende Unterstützung bei der Entwicklung von individuellen Lösungen

Die Atlantik Elektronik GmbH bietet ihren Kunden eine umfangreiche Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lösungen und begleitet sie auch auf F&E-Ebene. Neben Technologieberatung, Evaluierung, Prototyping und Lösungsdefinition umfasst das Dienstleistungsangebot auch die Entwicklung von Teil- oder Komplettlösungen. Hierbei werden alle Schritte von der Hard- und Softwaredesign über Implementierung, Integration, Optimierung bis hin zur Fertigung abgedeckt.

KI in mobilen Robotikanwendungen: Vorteile für die Industrie

Die Integration von künstlicher Intelligenz in mobile Robotikanwendungen eröffnet der Industrie eine Reihe von Vorteilen. Durch die Nutzung von KI-fähigen IoT- und Industrieplattformen sind autonome mobile Roboter in der Lage, komplexe Aufgaben mit einer verbesserten Vielseitigkeit, Produktivität, Zuverlässigkeit, Effizienz, Sicherheit und Präzision auszuführen. Durch die Lösungen von Atlantik Elektronik und ihren Partnern können Arbeitsabläufe optimiert, die Produktivität gesteigert und Kosten gesenkt werden. Kunden profitieren von individuellen, maßgeschneiderten Lösungen, einem umfangreichen Technologie- und Produktportfolio sowie langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Robotiklösungen.