Effizienter Umschlag im Hafen von St. Nazaire: ATLAS 520MH

Die ATLAS 57 t-Umschlagmaschine 520 MH ist die ideale Lösung für die effiziente Verladung von Altmetallen auf Schiffe im Hafen von St. Nazaire. Mit ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Konstruktion erfüllt sie alle Anforderungen und ermöglicht schnelle, reibungslose und kostengünstige Verladungsarbeiten das ganze Jahr über. Der leistungsstarke Deutz-Sechszylindermotor mit 230 kW/313 PS und EU Stufe V sorgt für eine solide Basis und eine optimale Leistung.



Effizientes Be- und Entladen von Schiffen mit ATLAS Umschlagmaschine

Die ATLAS Umschlagmaschine wurde speziell für das Be- und Entladen von Schiffen entwickelt. Dank der ausfahrbaren Kabine kann der Fahrer eine exzellente Rundumsicht genießen und hat einen klaren Blick in den Laderaum der Schiffe. Der speziell entwickelte Ausleger ermöglicht einen optimalen Griff in den Schiffsraum und gewährleistet somit eine effiziente Verladung.

Der Grundarm der Umschlagmaschine ist mit einem leichten Knick in der Mitte versehen, wodurch er eine bananenähnliche Form annimmt. Diese Bauweise ermöglicht es der Maschine, auch bei Flut und aufgeschwommenem Schiff über die landseitige Bordwand hinweg auf den Boden an der seeseitigen Bordwand zuzugreifen. Mit einer beeindruckenden Reichweite von knapp 20 m bietet die Maschine maximale Flexibilität beim Be- und Entladen von Schiffen. Die präzise Steuerung des Schwenkwerks mittels zwei Schwenkgetrieben und die automatische Mehrscheibenfeststellbremse der Schwenkbremse gewährleisten eine sichere und zuverlässige Leistung.

Der äußerst bewegliche Oberwagen mit einer Drehzahl von 5,2 Drehungen pro Minute ermöglicht eine hohe Umschlagkapazität bei niedrigen Kosten. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie die Überlastwarneinrichtung und die Rohrbruchsicherung gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von Unfällen oder Schäden an der Maschine. Dadurch wird eine effiziente und kostengünstige Verladung von Altmetallen auf Schiffe im Hafen von St. Nazaire gewährleistet.

Komfortable und leise Kabine für optimalen Arbeitsplatzkomfort

Die ATLAS Umschlagmaschine bietet dem Fahrer in ihrer Kabine ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Mit serienmäßiger Klimaanlage, Rückraum- und Seitenkamera sowie einem angenehmen Schallpegel von nur 70 dB(A) wird ein ruhiger Arbeitsplatz geschaffen. Das kontraststarke Display kann entweder digital oder per Direktbefehl gesteuert werden. Der Komfortfahrersitz und die optimale Sicht auf das Arbeitsfeld machen die Kabine zu einem wahren Wohlfühlraum für den Fahrer.

Robuster Unterwagen mit Spezialbaggerachsen für optimale Leistung

Der Unterwagen der ATLAS Umschlagmaschine 520 MH ist mit Schwerlast-Spezialbaggerachsen ausgestattet, um maximale Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Lenkachse verfügt über eine automatische Pendelachsblockierung, die eine präzise und sichere Steuerung ermöglicht. Die neu konzipierten Abstützpratzen und der Kabinenaufstieg sorgen für einen einfacheren Einstieg des Fahrers und erhöhen die Sicherheit. Der ATLAS 5-Schalengreifer E851 ermöglicht das Greifen von 700 l Altmetall auf einmal, was die Effizienz des Umschlagprozesses erhöht.

Die ATLAS GmbH zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, schnell und präzise auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Sowohl bei der Konstruktion als auch bei der Fertigung werden alle Details berücksichtigt, um eine maßgeschneiderte Maschine zu produzieren, die höchsten Qualitätsstandards entspricht. Diese Flexibilität bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern macht ATLAS auch zu einem einzigartigen Anbieter auf dem Markt. Das bestätigt auch Brahim Stitou, Geschäftsführer der ATLAS GmbH.

Erste Umschlagmaschine dieser Größe von ATLAS nach Frankreich exportiert

Der ATLAS 520MH ist die neueste Umschlagmaschine von ATLAS und stellt einen bedeutenden Export nach Frankreich dar. Geliefert an das Terminal Grand Quest TGO in Montoir de Bretagne, unterstützten ATLAS-Fachleute vor Ort bei der Einarbeitung und Schulung der Fahrer. Das Terminal verwendet bereits erfolgreich ein kleineres Modell der ATLAS 350MH, was die Vertrauenswürdigkeit und Qualität der ATLAS-Maschinen unterstreicht.

Die ATLAS 520MH Umschlagmaschine ermöglicht durch ihre hohe Leistung und Effizienz schnelles Arbeiten im Hafen von St. Nazaire. Durch die geringen Wartungsanforderungen und niedrigen Kosten pro umgeschlagene Tonne ist sie besonders attraktiv für das Terminal Grand Quest TGO. Der Hafen, in unmittelbarer Nähe zur großen Werft, profitiert von der hohen Umschlagkapazität des ATLAS 520MH, was ihn zur optimalen Wahl für den anspruchsvollen Umschlag großer Kreuzfahrtschiffe macht.

ATLAS GmbH – Kompetenter Hersteller von hochwertigen Baggern und Kranen

Die Atlas GmbH ist ein erfahrener und zuverlässiger Hersteller von hochwertigen Baumaschinen wie Mobilbaggern, Umschlagmaschinen, Zweiwegebaggern, Raupenbaggern, Ladekränen und Anbaugeräten für Krane und Bagger. Mit ihrer langjährigen Expertise in der Entwicklung, Montage und dem Vertrieb von Baggern und Kranen setzt ATLAS kontinuierlich neue Maßstäbe in der Branche. Die Maschinen von ATLAS zeichnen sich durch ihre Robustheit, Qualität und Funktionalität aus und begeistern Kunden weltweit.

