Industrieller Expansionskurs: Atlas Copco übernimmt Kühllösungen-Spezialist in Spanien

Atlas Copco hat mit der Akquisition von Climorent sein Portfolio an Spezialmietlösungen für industrielle Kühlanwendungen in Katalonien, Spanien, erweitert. Als renommierter Anbieter mit Hauptsitz in Barcelona konnte Climorent im Jahr 2022 einen bemerkenswerten Umsatz von etwa 2 Millionen Euro (21 Millionen SEK) generieren und bedient vor allem Kunden aus verschiedenen Branchen, einschließlich der Chemie- und Lebensmittelindustrie.



Effiziente Kühllösungen gefragt

Der Klimawandel führt zu einer zunehmenden Nachfrage nach effizienten Kühllösungen in industriellen Anwendungen. Diese Entwicklungen waren ausschlaggebend für die Akquisition, wie von Andrew Walker, Business Area President Power Technique bei Atlas Copco, betont wurde. Die starke lokale Präsenz von Climorent im Bereich industrieller Mietkühlung und sein beachtliches Wachstumspotenzial machen das Unternehmen zu einem attraktiven Partner.

Wachstum der Specialty Rental Division

Atlas Copco hat seine Expansionsstrategie in den letzten Monaten mit mehreren Akquisitionen fortgesetzt. Climorent ist nun Teil der Specialty Rental Division innerhalb des Power Technique-Geschäftsbereichs, wodurch Atlas Copco seine Vielfalt an Dienstleistungen im Bereich der Spezialvermietung weiter ausbaut und seine Position als wichtiger Akteur in der Branche stärkt.

Der Geschäftsbereich Power Technique profitiert auch im zweiten Quartal von einer nachhaltig starken Auftragsnachfrage, die durch die kürzlich getätigten Akquisitionen zusätzliche Impulse erfährt.

CEO Mats Rahmström betont Akquisitions- und F&E-Strategie

Atlas Copco setzt seine Wachstumsstrategie konsequent um, indem das Unternehmen Climorent übernimmt und damit gezielt auf Akquisitionen und Forschung und Entwicklung setzt. Der CEO, Mats Rahmström, unterstreicht die Notwendigkeit, neue Plattformen für das bestehende Geschäft zu schaffen, um den aktuellen globalen Trends und den zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Durch die Stärkung des Produktportfolios im Bereich industrieller Kühllösungen positioniert sich Atlas Copco weiterhin erfolgreich als führender Anbieter in der Industriebranche.