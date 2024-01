Steigerung der Effizienz: Aurubis investiert in Edelmetallverarbeitung

Aurubis AG hat kürzlich beschlossen, umfangreiche Investitionen in den Standort Hamburg zu tätigen. Mit einer Gesamtsumme von 330 Mio. ? werden zwei Projekte realisiert: der Bau der „Precious Metals Refinery“ (PMR) zur Verarbeitung von Edelmetallen sowie die Erweiterung der Umweltschutzeinrichtungen. Diese Investitionen unterstreichen Aurubis‘ Position als einer der größten Kupferrecycler der Welt und stärken seine globale Präsenz im Bereich der Nichteisenmetalle.



Sicherheit und Effizienz: Aurubis plant neue Edelmetallverarbeitungsanlage

Die geplante neue Anlage zur Edelmetallverarbeitung, die voraussichtlich bis Ende 2026 in Betrieb genommen wird, wird einen geschlossenen Sicherheitsbereich schaffen und die gesamte Prozesskette abdecken. Durch den Einsatz innovativer Prozess- und Anlagentechnik wird eine höhere Effizienz erzielt, was zu verkürzten Durchlaufzeiten und einer Senkung der operativen Kosten um etwa 15 % führt. Darüber hinaus wird die Produktionskapazität im Bereich der Edelmetallverarbeitung erheblich gesteigert.

Ausbau der Umweltschutzeinrichtungen: Aurubis investiert 30 Mio. ?

Mit einer Investitionssumme von rund 30 Mio. ? erweitert Aurubis seine Umweltschutzeinrichtungen in Hamburg. Die Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen (RDE) in der Primärkupferproduktion wird ausgebaut, um die Effizienz auf 80 % zu verdoppeln und den Feinstaubaustritt weiter zu reduzieren. Bereits jetzt konnte der Austritt von diffusen Emissionen um 40 % gesenkt werden. Aurubis hat seit dem Jahr 2000 insgesamt rund 830 Mio. ? in Umweltschutzmaßnahmen investiert.

Aurubis stärkt den Standort Hamburg durch umfangreiche Investitionen

Durch eine Investitionssumme von über 750 Mio. ? wird der Standort Hamburg von Aurubis zu einem modernen Hüttenstandort entwickelt. Neben Projekten zur Auskopplung von CO2-freier Industriewärme stehen auch Maßnahmen zum Recycling und zur Transformation zur Klimaneutralität im Fokus.

Aurubis erweitert den Solarpark in Bulgarien um 18 MWp

Im Rahmen der Investitionen plant Aurubis den Ausbau des größten Solarparks für Eigennutzung in Bulgarien. Mit einer Investitionssumme von knapp 15 Mio. ? wird die Leistung der Anlage um weitere 18 MWp gesteigert, wodurch die Gesamtkapazität auf beeindruckende 42 MWp erhöht wird. Der Solarpark wird mehr als 10 % des Strombedarfs des bulgarischen Werks decken und eine jährliche Einsparung von rund 28.000 Tonnen CO2-Emissionen ermöglichen.

Aurubis stärkt Standort Hamburg mit Investitionen in Edelmetallverarbeitung und Umweltschutz

