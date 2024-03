Neue Generation der Autoklaven optimiert Effizienz und Sicherheit im Labor

Die Systec GmbH & Co. KG stellt auf der Analytica 2024 in München ihre neuesten Autoklaven der VX-Serie und DX-Serie vor. Diese innovative Generation bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine optimierte Effizienz im Labor durch energie- und ressourcenschonende Technologien. Zudem erfüllen die Autoklaven wichtige regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise die FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11, und gewährleisten eine sichere und schnelle Sterilisation. Besuchen Sie unseren Stand, um mehr über diese fortschrittlichen Autoklaven zu erfahren.



Moderne Touch-Display Steuerung und ansprechendes Design für Autoklaven der VX- und DX-Serie

Die Autoklaven der Systec VX-Serie und DX-Serie zeichnen sich durch ihre moderne Touch-Display Steuerung aus, die eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht. Das überarbeitete Innenleben sorgt für eine optimierte Leistung und verbesserte Sterilisationsprozesse. Das ansprechende Design verleiht den Autoklaven nicht nur eine ästhetische Verbesserung, sondern bietet auch eine Vielzahl funktionaler Vorteile. Durch den Einsatz energie- und ressourcenschonender Technologien wird der Strom- und Wasserverbrauch minimiert, was sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile mit sich bringt. Zudem ermöglichen sie schnellere Prozesszeiten, was die Effizienz im Labor weiter steigert.

Autoklaven mit umfassender Konnektivität und Dokumentationsmöglichkeiten

Die Autoklaven sind mit einem USB- und Ethernet-Anschluss ausgestattet, was eine optimale Konnektivität gewährleistet. Dadurch können Dokumentationsdaten im PDF- oder CSV-Format exportiert werden. Zudem ist es möglich, die Autoklaven fernzuwarten und fernzusteuern. Der interne Speicher ermöglicht die Aufbewahrung von Dokumentationsdaten für mindestens 10 Jahre, wodurch separate Programme zur Dokumentation und Archivierung überflüssig werden. Diese Konnektivitäts- und Speicherfunktionen erleichtern die Handhabung und Verwaltung der Autoklaven erheblich.

Erfüllung regulatorischer Anforderungen: Autoklaven gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11

Die neuen Funktionen der Autoklaven der Serie erfüllen wichtige regulatorische Anforderungen, insbesondere den essenziellen Punkt der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11. Durch den Einsatz digitaler Signaturen werden PDF- und CSV-Dateien manipulationssicher gemacht, was eine hohe Datensicherheit gewährleistet. Zudem werden alle Anpassungen und Ereignisse in einem AuditTrail gespeichert, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. Dadurch können die Autoklaven den hohen Anforderungen des Pharmazie-Bereichs gerecht werden.

Vielseitige Autoklaven für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse mit modularen Erweiterungen

Die Autoklaven der Systec VX-Serie und DX-Serie bieten eine breite Anwendungspalette und sind in der Lage, verschiedene anspruchsvolle Sterilisationsprozesse zu bewältigen. Sie können Müllsäcke, Flüssigkeiten sowie poröse Festkörper sterilisieren. Darüber hinaus können sie durch verschiedene Optionen und Ausstattungen modular erweitert werden, um die Sterilisationsprozesse zu optimieren. Eine Möglichkeit ist die Ausstattung mit einem Vakuum-System, das die Sterilisation von Festkörpern und Abfällen in Beuteln ermöglicht und dabei die Luft vollständig entfernt. Zusätzliche innovative Optionen wie der Radialventilator, der Ultracooler, der Superdry und die Abluftfiltration tragen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit der Sterilisationsprozesse bei.

Effiziente Echtzeitüberwachung: Neues Systec Connect System revolutioniert Autoklavierprozesse

Mit dem neuen Systec Connect Documentation System (DS) ist es möglich, alle Autoklavierprozesse in Echtzeit zu überwachen, ohne dass physische Kontrollgänge erforderlich sind. Über den Browser von verschiedenen Endgeräten können Informationen schnell abgerufen und Prozessdaten im PDF- oder CSV-Format exportiert werden. Dadurch wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch eine sofortige Erkennung von Unregelmäßigkeiten ermöglicht. Zusätzlich steht eine kostenlose Systec Connect App zur Verfügung, mit der die Live-Daten aller im Netzwerk befindlichen Autoklaven überwacht werden können.

Die Autoklaven der neuen Generation der Systec VX-Serie und DX-Serie bieten eine hohe Effizienzsteigerung im Labor durch ihre optimierten Funktionen. Sie erfüllen alle relevanten regulatorischen Anforderungen und gewährleisten eine zuverlässige und schnelle Sterilisation. Die breite Anwendungspalette und die flexible Erweiterbarkeit mit verschiedenen Optionen und Ausstattungen machen sie zur optimalen Lösung für komplexe Sterilisationsprozesse.

Das Systec Connect Documentation System (DS) bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Autoklavierprozesse in Echtzeit zu überwachen und zu dokumentieren. Besucher der Analytica 2024 in München haben die Gelegenheit, den Stand von Systec zu besuchen und mehr über die fortschrittlichen Funktionen und Möglichkeiten der Autoklaven zu erfahren. Das System ermöglicht eine einfache Erfassung von Prozessdaten und exportiert diese in das PDF- oder CSV-Format. Es erleichtert die Identifizierung von Abweichungen und spart Zeit durch die Vermeidung physischer Kontrollgänge.