Effizienzsteigerung und Fehlerreduzierung durch Automatisierung und Vernetzung

Die Schüttgutindustrie hat in den letzten Jahren große Fortschritte in Bezug auf Automatisierung und Vernetzung gemacht. Durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien und intelligenter Vernetzung können Geschäftsabläufe effizienter gestaltet werden. Fehler werden reduziert und die Produktivität wird gesteigert. Gleichzeitig ermöglicht die Automatisierung und Vernetzung in der Schüttgutindustrie die Qualifizierung der verbleibenden Mitarbeiter für anspruchsvollere Aufgaben. Dies ist besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in verschiedenen Bereichen wie stationäre Waagen, Verladung, Produktion, Verwaltung, Disposition und Logistik von großer Bedeutung.



Hochintegrierte Softwarelösungen erfüllen Anforderungen der Automatisierung in Schüttgutindustrie

Die hochintegrierten Softwarelösungen in der Schüttgutindustrie erfüllen bereits heute die Anforderungen der Automatisierung und bieten zahlreiche Vorteile. Durch maßgeschneiderte Komponenten können beispielsweise Fremdlieferscheine effizient übernommen und sämtliche Dokumente im Eingangs- und Ausgangsbereich archiviert werden. Diese Dokumente stehen den Kunden über geschützte Datenplattformen zur Verfügung. Zudem ermöglichen die Lösungen die vollständige elektronische Übergabe von Ausgangsbelegen als Daten- und Belegsatz, wie beispielsweise im Falle von X-Rechnungen.

Die Vernetzung in der Schüttgutindustrie erreicht ein neues Level der Effizienz. Durch die Integration der zentralen stationären Waage in den Datenfluss werden nicht nur Eingangsbereiche, sondern auch Disposition, Fahrzeuge und Baustellen miteinander verbunden. Der herkömmliche Einblatt-Lieferschein wird überflüssig, da sich Fahrzeugführer nach Arbeitsbeginn direkt über ihre KFZ-Nummer auf Mobilgeräten anmelden und alle relevanten Aufträge auf ihren Displays angezeigt bekommen. Das Lieferwerk erhält zeitgleich Informationen über das Fahrzeug und ermöglicht eine freie Einfahrt am Werkseingang. Auch die Radlader im Werk können die Bestellungen auf ihren Konsolen einsehen und den Beladungsauftrag übernehmen.

Auf der Baustelle wird dank moderner Technologie deutlicher Fortschritt sichtbar. Der Bauleiter erhält über seine Bauleiter App frühzeitig Informationen über die Materialanlieferung, noch bevor das Fahrzeug vor Ort ist. Der dazugehörige Lieferschein ist bereits archiviert, mit einem Preis versehen und in der Kundenplattform abrufbar. Dies ermöglicht eine effiziente Abwicklung und eine schnelle Rechnungserstellung in Form von X-Rechnungen. Statistiken werden je nach Einstellung termingerecht durch das Datawarehouse generiert und den entsprechenden Personen zur Verfügung gestellt.

Effizientere Geschäftsabläufe und gesteigerte Produktivität durch Automatisierung und Vernetzung

Die Automatisierung und Vernetzung in der Schüttgutindustrie bietet zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz hochintegrierter Softwarelösungen werden Geschäftsabläufe effizienter gestaltet und Fehler minimiert. Die Automatisierung ermöglicht es, Fremdlieferscheine nahtlos zu übernehmen und Dokumente sicher zu archivieren und bereitzustellen. Die Mitarbeiter können sich dadurch auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren und ihre Qualifikationen weiterentwickeln. Die Vernetzung erstreckt sich von der Waage bis zur Baustelle, wodurch eine nahtlose Kommunikation und eine effiziente Abwicklung gewährleistet werden.

Die Vernetzung in der Schüttgutindustrie umfasst den gesamten Prozess von der Wiege bis zur Baustelle und ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren. Der QR-Code spielt dabei eine wichtige Rolle, da er als Identifikationsmerkmal dient. Allerdings sollte er nicht den Fortschritt der Prozessautomatisierung behindern. Durch die Automatisierung und Vernetzung werden die aktuellen Herausforderungen der Branche nachhaltig gelöst und führen zu einer effizienteren und kostengünstigeren Abwicklung der Geschäftsprozesse.