Bosch Rexroth präsentiert den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION auf der SPS

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth ermöglicht es Unternehmen in der modernen Industrie, komplexe Anforderungen wie rechtliche Vorgaben, Nachhaltigkeitskriterien und Prozessoptimierung zu erfüllen. Durch die offenen und modularen Lösungen des Baukastens können alle Automatisierungsaufgaben effizient umgesetzt werden. Das Linux-basierte Betriebssystem und die Co-Creation ermöglichen die Zusammenführung von Expertise und die Entwicklung umfassender Lösungen. Die Integration von Partnern und kollaborative Entwicklungen bieten zusätzliche Vorteile für Unternehmen.



Umfassende Automatisierungslösungen: Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth umfasst eine breite Palette an Komponenten, die für umfassende Automatisierungslösungen benötigt werden. Von Steuerungen, I/Os, IPCs, HMIs, Antrieben und Sicherheitslösungen bis hin zu Motion-, PLC- und IoT-Funktionalitäten bietet dieser Baukasten alles, was für eine effiziente Automatisierung erforderlich ist. Auf der SPS präsentiert Bosch Rexroth sowohl bewährte als auch neue Funktionalitäten, die eine noch höhere Leistung und Sicherheit bieten. Durch das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS wird die Co-Creation in der Automatisierungswelt auf ein neues Level gehoben, da eine maximale Offenheit für Partnerintegration und verschiedene Automatisierungstechnologien gewährleistet wird. Auf der Messe hat Bosch Rexroth die Möglichkeit, die vielfältigen Funktionen von ctrlX OS und dessen Ökosystem vorzustellen.

ctrlX World erweitert das Lösungsangebot durch Partnerintegration

Die Partnerwelt ctrlX World ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und erweitert das Lösungsangebot von ctrlX AUTOMATION. Durch die Möglichkeit, zusätzliche Software im ctrlX OS Store anzubieten, können Partner ihre Stärken und Lösungen einbringen. Die stetig steigende Anzahl an Apps und die Verfügbarkeit von ctrlX OS-kompatibler Hardware ermöglichen eine große Vielfalt an Automatisierungslösungen für verschiedene Branchen. Auf der SPS präsentieren elf Partner ihre Lösungen live auf dem Rexroth Messestand und zeigen so die Vielfalt und Flexibilität des Systems.

Effiziente Motion-Systeme für optimale Material- und Warenflüsse live erleben

Die Motion-Systeme von Bosch Rexroth erweitern das Automatisierungsportfolio und bieten Lösungen für eine optimale und hocheffiziente Material- und Warenflüsse in der Intralogistik. Besucher der SPS haben die Möglichkeit, das Planarsystem ctrlX FLOW6D in Aktion zu erleben, das eine berührungslose Hochleistungs-Beförderung und -Positionierung ermöglicht. Die High-Speed-Lösung ctrlX FLOWHS optimiert den Transport und die Positionierung in modernen Fabriken.

Bosch Rexroth präsentiert auf der Messe SPS energieeffiziente Lösungen im Bereich der Automatisierung mit ctrlX AUTOMATION. Das Angebot beinhaltet umfassende Tools und Modelle für Energie- und Leistungssimulationen, um Anlagen optimal auf den Energieverbrauch abzustimmen. Zusätzlich bietet das Antriebssystem ctrlX DRIVE den Smart Energy Mode, der speziell auf die Energieeffizienz zugeschnitten ist. Mit dem „Remanufactured Products“-Programm setzt Bosch Rexroth zudem auf Nachhaltigkeit, indem Gebrauchtteile überholt und weiterverwendet werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

Besuchen Sie den Messestand 450 in Halle 7 und erleben Sie die neuesten Lösungen von Bosch Rexroth aus der Automatisierungswelt. Nehmen Sie an den dreimal täglich stattfindenden Live-Shows teil und lassen Sie sich von den Highlights der verschiedenen Themenwelten begeistern.

Offene und modulare Lösungen für die moderne Industrie

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth ist eine innovative Lösung für die moderne Industrie. Dank seiner offenen und modularen Struktur ermöglicht er die Entwicklung umfassender Lösungen, die den komplexen Anforderungen gerecht werden. Mit dem Linux-basierten Betriebssystem ctrlX OS und der Integration von Partnern wird die Automatisierungswelt noch größer und vielfältiger. Die Motion-Systeme und energieeffizienten Lösungen von Bosch Rexroth ergänzen das Portfolio und bieten zusätzliche Effizienz. Besucher der SPS haben die Möglichkeit, die Lösungen live zu erleben und sich von den Vorteilen zu überzeugen.