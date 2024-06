Autonome Transportsysteme: Effizienzsteigerung und Kundenzufriedenheit in der Logistikbranche

Autonome Transportsysteme und Lager-Roboter haben durch ihre fortschrittlichen Technologien die Logistikbranche nachhaltig verändert. Sie bieten effiziente und kostengünstige Lösungen für den Warentransport und die Lagerverwaltung, was sowohl Unternehmen als auch Kunden zugutekommt. Durch den Einsatz von Sensoren, Kameras und Algorithmen können diese Systeme ihre Umgebung eigenständig wahrnehmen und Hindernissen ausweichen. Dadurch werden Lieferzeiten verkürzt und die Produktivität gesteigert.



Effizienter Warentransport ohne menschliche Hilfe dank autonomer Transportsysteme

Autonome Transportsysteme, wie fahrerlose Transportsysteme (FTS), revolutionieren die Logistikbranche, indem sie Waren und Güter selbstständig und effizient transportieren. Dank fortschrittlicher Sensoren, Kameras und Algorithmen können diese Systeme ihre Umgebung erfassen, Hindernisse umgehen und die beste Route wählen. Dadurch wird der Warentransport beschleunigt und Engpässe vermieden, was zu verkürzten Lieferzeiten und gesteigerter Produktivität führt.

Lager-Roboter wie die von Fetch Robotics sind ein bedeutender Fortschritt in der Logistikbranche. Sie arbeiten selbstständig oder in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und können mithilfe von fortschrittlichen Sensoren ihre Umgebung erkennen. Die Roboter sind in der Lage, Hindernisse eigenständig zu erkennen und sich sicher in Gebäuden zu bewegen, ohne auf Leitkabel oder aufwändige Ortungssysteme angewiesen zu sein.

Der MSB Device Connector ermöglicht die einfache Integration autonomer Transportsysteme und Lager-Roboter in bestehende SAP-Prozesse. So können beispielsweise Fahrbefehle für den Nachschub in der Produktion autonom ausgeführt werden oder Kommissionier-Plätze im Lager mit Nachschub versorgt werden. Unternehmen profitieren von einer optimierten Lagerkapazität, einer reduzierten Fehlerquote, eingesparten Laufwegen und einer verbesserten Arbeitseffizienz.

