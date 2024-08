Hohe Energieeffizienz und Komfort durch KÜBLER Infrarotheizungen

Das Autoterminal Neuss, einer der größten Autoumschlagplätze in Deutschland, hat seine Heizungsanlage auf ein modernes, dezentrales System umgerüstet, um seine Klimaziele zu erreichen und die Effizienz zu steigern. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Enviconsult wurde eine umfassende Wärmebedarfsanalyse durchgeführt, die als Grundlage für ein detailliertes Konzept diente. Dieses Konzept beinhaltete die Abschaltung der alten Kessel und die Einführung von modernen Infrarotheizungen. Durch die Umstellung auf ein dezentrales Heizungssystem konnte das Autoterminal Neuss eine gezielte Steuerung der Heizzonen erreichen und beeindruckende Einsparungen beim Energieverbrauch und CO2-Ausstoß erzielen.



KÜBLER Infrarotheizungen bieten optimale Steuerung und Energieeffizienz

Seit 2017 setzt das Autoterminal Neuss in einer Filiale auf dezentrale Infrarotheizungen von KÜBLER. Auch im Jahr 2021 wurden neue Heizungen installiert, um einzelne Heizzonen gezielt steuern zu können. Bei der Auswahl standen eine komfortable Steuerung und hohe Energieeffizienz im Fokus. Nach umfassender Prüfung verschiedener Angebote entschied man sich erneut für KÜBLER, da ihr System und die Digitalsteuerung CELESTRA die besten Ergebnisse lieferten.

Energieeffiziente Infrarotheizungssysteme für Hallen mit niedriger Deckenhöhe

Um den begrenzten Platz in den Hallen optimal zu nutzen, wurden Infrarotsysteme der Linie PRIMA installiert. Diese Systeme bieten eine hohe Heizleistung bei geringen Deckenhöhen und überzeugen zudem durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. In der KFZ-Halle kam das leistungsfähigere System PRIMA plus zum Einsatz. Die gesamte Anlage wird von CELESTRA gesteuert, einem intelligenten System, das den Heizbetrieb in den verschiedenen Heizzonen automatisch optimiert. Durch das Erweiterungsmodul WinTec ist auch eine Fernsteuerung möglich, während das TorOff-System Energieverluste bei offenen Hallentoren reduziert. Mit dem Energiemanagementsystem E.M.M.A. können alle relevanten Daten in Echtzeit erfasst und für Reportings genutzt werden.

Erfolgreiche Umstellung: Infrarotheizung spart 1.431 MWh pro Jahr ein

Das Autoterminal Neuss hat mit dem dezentralen Infrarotheizungssystem, das seit September 2022 in Betrieb ist, beeindruckende Ergebnisse erzielt. Trotz einer konservativen Planung von 35 Prozent Energieeinsparung konnte eine tatsächliche Einsparung von über 70 Prozent erreicht werden. Der Energieverbrauch wurde von 1.996 MWh im Jahr 2021 auf 565 MWh im Jahr 2023 reduziert, was zu einer jährlichen Einsparung von 1.431 MWh führt. Zusätzlich wurden 97 MWh Strom und 344 Tonnen CO2 eingespart. Die Umstellung auf die Infrarotheizungstechnik ist ein bedeutender Schritt für das Autoterminal Neuss in Richtung Erreichung seiner Klimaziele.

Infrarotheizung von KÜBLER reduziert Kosten und sorgt für einwandfreien Betrieb

Um hohe Kosten und Umweltbelastungen zu reduzieren, hat das Autoterminal Neuss die alte Heizung durch eine effiziente Infrarotheizung von KÜBLER ersetzt. Diese ermöglicht eine gezielte Steuerung der Heizbereiche und führt zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Zusammenarbeit mit KÜBLER verlief erfolgreich und die Installation wurde reibungslos durchgeführt. Die Mitarbeiter sind mit der neuen Anlage zufrieden, da sie einwandfrei funktioniert. Lutz Obladen, Leiter Facility-Management bei ATN, betont, dass er die Entscheidung zur Umstellung auf die Infrarotheizung jederzeit wieder treffen würde.

Das Autoterminal Neuss konnte durch die Umstellung auf das dezentrale Infrarotheizungssystem von KÜBLER zahlreiche Vorteile erzielen. Durch die gezielte Steuerung der Heizzonen konnte eine optimale Wärmeverteilung in den Hallen erreicht werden, was zu einem angenehmen Arbeitsklima beiträgt. Die hohe Energieeffizienz der Infrarotheizung führte zu erheblichen Einsparungen beim Energieverbrauch, was die Betriebskosten deutlich reduziert. Gleichzeitig konnte der CO2-Ausstoß erheblich gesenkt werden, was einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz darstellt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit KÜBLER und die positive Resonanz der Mitarbeiter bestätigen den Erfolg dieser modernen Heizungslösung.