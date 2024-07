GeBE Elektronik präsentiert umweltfreundliche Linerless Technologie auf Konferenz

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik, ein führender Hersteller von Thermodrucksystemen, nahm erstmals an der AWA International Linerless Label Conference & Exhibition teil. Diese renommierte Konferenz behandelt die neuesten Fortschritte und Herausforderungen der Linerless Etikettierung, einschließlich des steigenden globalen Interesses an dieser umweltfreundlichen Technologie.



Umweltfreundliche Linerless Technologie: Vorteile für die CO2-Bilanz

Die Linerless Technologie ermöglicht eine umweltfreundlichere Etikettierung, da auf herkömmliche Trägerpapiere verzichtet wird. Dadurch reduziert sich der Müll erheblich und die CO2-Bilanz verbessert sich. Auf der Konferenz wurden außerdem innovative Ansätze des maschinellen Etikettierens vorgestellt, um die Effizienz weiter zu steigern.

GeBE präsentiert innovative Linerless Technologie-Produkte auf Konferenz

GeBE verfügt über mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Linerless-Technologieprodukten. Auf der Konferenz wurden die neuesten Innovationen vorgestellt, darunter die patentierte Linerless-Presenter-Einheit, die eine adhäsionsfreie Label-Ausgabe ermöglicht. Produktmanagerin Petra Faßbender und Vertriebsleiter Andreas Krüger präsentierten die breite Palette der GeBE Linerless Technology-Produkte. Entwicklungsleiter Klaus Baldig trug als Experte für Linerless Thermodruck aktiv zur Diskussion bei.

AWA Konferenz zeigt wachsendes Interesse an Linerless Technologie

Die AWA International Linerless Label Conference & Exhibition, die am 20. und 21. Juni 2024 stattfand, bestätigt das wachsende Interesse an der Linerless Technologie. Diese Konferenzreihe setzt die Tradition der AWA-Seminare für die Linerless-Industrie fort und zeigt die Bedeutung dieser Technologie. Die Linerless Etikettierung findet in verschiedenen Bereichen Anwendung, wie zum Beispiel in der Logistik, im Transportwesen, in der Lagerhaltung, im Einzelhandel und in der Fast-Food-Verpackung.

