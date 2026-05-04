Axis präsentiert BSI-zertifiziertes IP-Portfolio auf Perimeter Protection Kongress Nürnberg

Axis Communications stellte auf dem ersten Perimeter Protection Kongress im Messezentrum Nürnberg ein umfassendes, BSI-zertifiziertes Portfolio an IP-basierten Video-, Zutrittskontroll- und Sensorik-Lösungen vor. Die kontinuierliche IP-Vernetzung ermöglicht Betreibern kritischer Infrastrukturen revisionssichere Überwachung, nahtlose Integration von Video- und Zugangskontrolle sowie lückenlose Dokumentation. Speziell die Radar-Video-Fusionskamera AXIS Q1686-DLE in Kombination mit Object Analytics steigert Erkennungsgenauigkeit und reduziert Fehlalarme. Das Axis Trust Center liefert alle Compliance-Nachweise und vereinfacht effiziente Audits für NIS2-konforme Sicherheitsarchitekturen.



Perimeter Protection Kongress Nürnberg betont Verzahnung physischer und Cyber-Sicherheit

Der Kongress eröffnete am 22. April 2026 im Messezentrum Nürnberg. Veranstalter waren der Verband für Sicherheitstechnik und die Messe Nürnberg. Während der zweitägigen Veranstaltung diskutierten Fachleute zentrale Themen wie das KRITIS-Umsetzungsgesetz, die NIS2-Richtlinie und die CER-Vorgaben. Ergänzend standen Cloud- und 3D-Technologien, BIM-Anwendungen und biometrische Verfahren auf der Agenda. In intensiven Fachvorträgen wurde die enge Verzahnung physischer und cybertechnischer Sicherheitsstrategien als entscheidender Erfolgsfaktor betont. Zudem wurden internationale Praxisbeispiele vorgestellt und analysiert.

Axis Communications stellt effizientes BSI-zertifiziertes IP-Sicherheitsportfolio für KRITIS-Betreiber vor

Als führender Anbieter im Bereich IP-basiertes Netzwerk-Video hat Axis Communications sein umfassendes Portfolio an Videokameras, Zutrittskontrollsystemen und Sensoriklösungen vorgestellt. Alle Produkte tragen das IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Diese integrierten Technologien ermöglichen KRITIS-Betreibern, die physische Belastbarkeit ihrer Anlagen zu steigern und gleichzeitig die Vorgaben der NIS2-Richtlinie sowie weiterer nationaler Cybersicherheitsgesetze vollumfänglich einzuhalten. Durch vernetzte Videoanalyse, Zutrittskontrolle und Sensorfusion entsteht ein ganzheitliches Sicherheitskonzept für kritische Infrastrukturen. Effizient. Übersichtlich.

AXIS Q1686-DLE fusioniert Radardaten und Video für sicheren Perimeterschutz

Die AXIS Q1686-DLE Radar-Video-Fusionskamera kombiniert Radarsensoren mit hochauflösender Videotechnologie und liefert in Echtzeit verlässliche Überwachungsergebnisse. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, Nebel oder Regen erkennt sie Bewegungen präzise und ermöglicht lückenlosen Schutz. In Verbindung mit AXIS Object Analytics werden Personen sowie Objekte automatisch klassifiziert und verfolgt. Fehlalarme werden durch intelligente Algorithmen deutlich reduziert. So wird die Effizienz von Sicherheitsprozessen gesteigert und das Sicherheitsniveau nachhaltig optimiert.

Referenzprojekte in Energie, Verkehr, Gesundheitswesen und Einzelhandel demonstrieren Sicherheitslösungs-Potenziale

Axis Communications stellte anhand von konkreten Referenzprojekten aus der Energieversorgung, dem Verkehrssektor, der Gesundheitsbranche und dem Einzelhandel vor, wie flexible IP-basierten Sicherheitslösungen in verschiedenen Umgebungen erfolgreich implementiert werden können. Die präsentierten Szenarien veranschaulichten eindrucksvoll, wie Netzwerkvideo-Systeme mit Zutrittskontrolle kombiniert werden, um modulare Sicherheitsarchitekturen zu schaffen, die sich schnell an unterschiedliche Anforderungen anpassen und branchenspezifische Risiken minimieren. Zudem belegen diese Anwendungsbeispiele den Nutzen nahtloser Integration skalierbarer Infrastrukturstrategien für Betreiber aller Größenordnungen.

Axis Trust Center als zentrale Anlaufstelle für Produktsicherheit, Datenschutz

Das Axis Trust Center fungiert als zentrale Plattform, die detaillierte Informationen zu Produktsicherheit, Datenschutzbestimmungen und erforderlichen Zertifizierungen bündelt. Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) können hier alle relevanten Nachweise einsehen, um gesetzliche und interne Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Die bereitgestellten Dokumentationen ermöglichen eine lückenlose Revisionssicherheit bei Audits und Prüfungen. Durch fortlaufende Aktualisierungen gewährleistet die Lösung stets aktuelle Unterlagen, vereinfacht Reporting-Prozesse und reduziert den administrativen Aufwand. Die Plattform erleichtert Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Compliance-Teams.

Axis-IP-Portfolio mit BSI-Zertifikat stärkt physischen Perimeterschutz und NIS2-Konformität jetzt

Axis Communications stellt ein BSI-zertifiziertes IP-Portfolio bereit, das durch innovative Kameratechnologie und fortschrittliche Analyselösungen eine stabile Grundlage für den physischen Perimeterschutz bietet und gleichzeitig die Anforderungen der NIS2-Richtlinie erfüllt. Die Integration von Radar-Video-Fusion und Object Analytics gewährleistet präzise Erkennung und minimiert Fehlalarme. Das zentrale Axis Trust Center bündelt sämtliche Nachweise zu Produktsicherheit und Datenschutz, erleichtert Compliance-Prozesse und ermöglicht eine effiziente, zukunftssichere Skalierung der Sicherheitsinfrastruktur und verbessert die Gesamtbetriebseffizienz deutlich nachhaltig.