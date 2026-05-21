Würth Elektronik weiht neue Umwelt- Elektroprüflabore Shenzhen offiziell ein

Am 5. März 2026 hat die Würth Elektronik eiSos Gruppe in Shenzhen offiziell die Laborphase II ihres Asia Quality Design Centers eröffnet. Die 352 m² große Erweiterung ergänzt das bestehende Prüfzentrum um zusätzliche Kapazitäten für Umwelt- und elektrische Tests. Mit modernster Prüftechnik, energieeffizienten Kühlsystemen und skalierbarer Stromversorgung beschleunigt das Labor Validierungszyklen deutlich. Zahlreiche ISO/IEC-17025- und ISO/IEC-17043-Akkreditierungen sichern die Einhaltung strenger Qualitätsstandards und erhöhen Zuverlässigkeit der Prüfungsergebnisse. Außerdem reagiert es flexibel auf Markterfordernisse.



Symbolische Banddurchtrennung in Shenzhen: Würth Elektronik feiert neuen Meilenstein

Am Tag der Einweihung schnitten CEO Thomas Garz, COO Dirk Knorr und QDC-Asia-Leiter Yangyang Chen symbolisch das Band auf der neuen Laborfläche durch. Die feierliche Zeremonie stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Entwicklungs- und Qualitätsstrategie der Würth Elektronik eiSos Gruppe dar und bekräftigt das Bestreben des Unternehmens, technische Exzellenz voranzutreiben. Neben der symbolischen Handlung unterstreicht die Veranstaltung den Anspruch auf höchste Qualitätsstandards sowie kontinuierliche Innovationsbereitschaft zur Stärkung der Marktposition.

Asia Quality Design Center: 4700 m² Prüfbereich, über 300 Geräte

Das Asia Quality Design Center, gegründet 2008, bietet auf insgesamt rund 4700 m² umfassende Prüfmöglichkeiten. 1700 m² sind als hochspezialisierter Testbereich ausgewiesen, in dem über 300 modernste Prüfgeräte eingesetzt werden. Die Einrichtung ist vollständig nach den Normen ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17043 akkreditiert und nutzt diese Standards für Prüf- und Eignungstests. Ergänzend liegen Zertifizierungen von VDE (TDAP), UL (WTDP) sowie IEC (CTF2) vor, die internationale Konformitäts- und Sicherheitsbewertungen garantieren. Der Standort unterstützt globale Kundenanforderungen sekundenschnell.

Vom Vorversandprüflabor zum Full-Service-Prüfzentrum des Unternehmens: Kapazitätsausbau dringend erforderlich

Das Quality Design Center Asia hat sich von einem primär auf Vorversand- und Fertigungsprüfungen fokussierten Prüflabor zu einem umfassenden Full-Service-Prüfzentrum entwickelt. Heute deckt es Eingangskontrollen, Validierungen von Konstruktionsänderungen, Zuverlässigkeitstests sowie Materialkonformitätsbewertungen ab und führt detaillierte Fehleranalysen durch. Die nahezu volle Auslastung der bisherigen Flächen machte eine Erweiterung unerlässlich, um steigende Prüfvolumina zu bewältigen, Durchlaufzeiten zu reduzieren und weiterhin höchste Qualitätsstandards sicherzustellen. Zukünftig sollen die Kapazitäten flexibel skalierbar und kosteneffizient sein.

352 Quadratmeter neue Laborfläche speziell für Umwelt- und Elektroprüfungen

Die nun in Betrieb genommene Laborphase II umfasst eine 352 m² große Erweiterung, die auf Umwelt- und elektrische Leistungsprüfungen spezialisiert ist. Die Ausstattung beinhaltet ein energieeffizientes VFD-Kältemaschinenaggregat mit moderner Magnetlagertechnologie sowie ein skalierbares Stromversorgungssystem zur Bewältigung hoher Lastspitzen. Insgesamt werden 38 Prüfgeräte installiert, aufgeteilt in zwei Bauetappen: 19 Geräte im Erdgeschoss und 19 weitere auf der zweiten Ebene, um maximale Raum- und Kosteneffizienz zu erzielen und zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten werden berücksichtigt.

Ausbau steigert Umweltprüfungen um 170 Prozent und verkürzt Lieferzeiten

Dank der jüngsten Kapazitätserweiterung im Prüflabor erhöht sich der Durchsatz für Umweltprüfungen um bemerkenswerte 170 Prozent im Vergleich zum bisherigen Stand. Damit lassen sich Validierungszyklen signifikant beschleunigen, was wiederum die Markteinführungszeit für Kunden entscheidend verkürzt. Laut Dirk Knorr, COO, unterstreicht der Einsatz modernster Testtechnologien und zusätzlicher Testkapazitäten die weltweite Vernetzung von Qualitäts- und Entwicklungsprozessen und schafft eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum des Unternehmensgefüges im globalen Wettbewerb und sichert Zukunftsperspektiven.

Mit der Inbetriebnahme von Laborphase II am Standort Shenzhen steigert Würth Elektronik die Umweltprüfkapazität um 170 Prozent und verkürzt Validierungszyklen entscheidend. Das neue Testzentrum umfasst umfangreiche ISO/IEC-akkreditierte Verfahren, die eine lückenlose Dokumentation sicherstellen. Energieeffiziente Kühl- und Stromversorgungstechnologien reduzieren Betriebskosten signifikant, während das modulare Ausbaukonzept Raum- und Kostenflexibilität bietet. Dadurch werden höchste Qualitätsstandards gewahrt und das Unternehmen reagiert agil auf wachsende Marktanforderungen. Die erweiterte Infrastruktur bietet schnelle Skalierungen und präzise Fehleranalysen.