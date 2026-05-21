prioadd GmbH startet als eigenständiger SLS-Anbieter für industrielle Prototypen

Seit Januar 2026 operiert die prioadd GmbH eigenständig als spezialisierter Dienstleister für industrielle additive Fertigung mit Schwerpunkt auf selektivem Lasersintern. Nach der Ausgründung aus priomold unter Leitung von Geschäftsführer Felix Parsch konzentriert sich das Unternehmen auf funktionale Prototypen und Kleinserien. prioadd sichert durch optimierte Prozesse kurze Iterationszyklen, gleichbleibende Bauteilqualität und verkürzte Time-to-Market. Branchen wie Medizintechnik, Automotive und allgemeine Industrie profitieren von reproduzierbaren Ergebnissen und flexiblen Materialeinsatz garantiert.



prioadd GmbH startet ab Januar 2026 als eigenständiger Additivdienstleister

Die prioadd GmbH agiert seit Januar 2026 als eigenständiger Anbieter am Markt. Sie ist aus dem Bereich Additive Fertigung der priomold GmbH hervorgegangen, um auf wachsende Anforderungen nach funktionalen Prototypen und verkürzten Entwicklungszyklen zu reagieren. Die Ausgründung erfolgte strategisch, um spezialisierte Strukturen zu schaffen und Innovationsprozesse zu beschleunigen. Geschäftsführer Felix Parsch führt das Unternehmen mit seinem Team, um prioadd als fokussierten Dienstleister im selektiven Lasersintern erfolgreich und nachhaltig zu etablieren.

Selektives Lasersintern beschleunigt priomold interne Prototypenentwicklung und kurze Iterationszyklen

Innerhalb der priomold GmbH entstand der Bereich Additive Fertigung als Antwort auf spezifische Anforderungen der internen Produktentwicklung. Vor allem in frühen Projektphasen mit verkürzten Iterationszyklen zeigte sich ein deutlicher Bedarf an funktionalen Prototypen, die die rasche Evaluierung und Anpassung von Bauteildesigns ermöglichten. Das Selektive Lasersintern (SLS) etablierte sich daraufhin als zentrales Verfahren im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit den Entwicklungsabteilungen, um effiziente, hochwertige, zuverlässige und präzise Prüfmuster zeitnah zur Verfügung zu stellen.

prioadd optimiert Prozesse, Technologien und Bauteilbewertungen für industrielle Anforderungen

Angesichts steigender technischer Anforderungen und komplexerer Kundenprojekte hat prioadd seine Fertigungs- und Prüfprozesse systematisch weiterentwickelt. Im Zentrum stehen eine auf das jeweilige Material abgestimmte Konstruktion, eine verlässliche Serienproduktion und umfassende Bauteilanalyse. Durch beschleunigte Prüfzyklen lassen sich Prototypen und Kleinserien deutlich schneller validieren, optimieren und freigeben. Damit stellt prioadd den nahtlosen Übergang von der Konzeptphase über Testreihen bis zur Vorserie sicher und minimiert Ausfallrisiken. Zusätzlich profitiert der Kunde von transparenten Prozesskennzahlen.

Felix Parsch formte engagiertes SLS-Team für schnelle, vertrauensvolle Entwicklungsprozesse

Felix Parsch leitete den Bereich mit außerordentlichem persönlichem Engagement und inspirierte ein motiviertes Team. In einem Umfeld kurzer Entscheidungswege und hoher Eigenverantwortung erprobten die Beteiligten systematisch neue Verfahren, diskutierten innovative Ansätze und optimierten Prozesse. Durch gezielte Tests und iterative Anpassungen integrierten sie gewonnene Erkenntnisse zügig in den Regelbetrieb. Offenheit und Experimentierfreude bildeten dabei das Fundament für nachhaltige Weiterentwicklungen, welche die Leistungsfähigkeit des Teams und die Effizienz der Abläufe entscheidend steigerten.

prioadd gründet eigenständig für Prototypen- und Kleinserienfertigung im SLS

Durch die Ausgründung etabliert prioadd eigenständige Strukturen, die gezielt funktionale Prototypen und Kleinserien im SLS-Verfahren realisieren. Eine konsequente Ausrichtung auf kurze Time-to-Market, hohe technische Aussagekraft und reproduzierbare Qualität garantiert Entwicklern schnelle und belastbare Ergebnisse. Auf der Formnext 2025 präsentierte das Unternehmen erstmals sein Geschäftsmodell der Fachwelt und erhielt durchweg positive Resonanz. Damit demonstriert prioadd eindrucksvoll den wachsenden Bedarf an spezialisierten Anbietern industrieller additiver Fertigungslösungen und stärkt langfristig Innovationsprojekte anspruchsvoller Industriekunden.

Enge Partnerschaft prioadd und priomold optimiert Prozesse vor Ort

Die enge Kooperation zwischen prioadd und der priomold GmbH basiert auf gemeinsamen technologischen Ressourcen, einheitlichen Qualitätsstandards und geteilter Expertise. Obwohl beide Unternehmen organisatorisch eigenständig sind, profitieren sie durch ihre räumliche Nachbarschaft im selben Firmengebäude von direkten Kommunikationswegen und schlanken Schnittstellen. Diese räumliche Nähe erlaubt einen schnellen Informationsaustausch und eine Abstimmung innerhalb des Entwicklungs- und Fertigungsprozesses. Das Zusammenspiel ermöglicht Lösungen sowie effiziente Ressourcenallokation. Teamübergreifende Planung, gemeinsame Problemlösungsstrategien, regelmäßige Abstimmungstreffen sichern Umsetzungsgeschwindigkeit.

Industrielle Produktvalidierung mit SLS anhand digitaler CAD-Daten in Rekordzeit

prioadd bietet Unternehmen aus Industrie, Medizintechnik, Elektrotechnik und Automotive umfassende Unterstützung bei der beschleunigten Validierung von Produktentwicklungen. Mittels selektivem Lasersintern fertigen wir präzise Bauteile direkt aus CAD-Daten und ermöglichen frühzeitige, belastbare Testergebnisse. Dabei gewährleisten standardisierte Prozesse und aussagekräftige Bauteilbewertung konstant hohe Qualität. Durch optimierte Durchlaufzeiten reduzieren wir die Entwicklungszyklen messbar und verkürzen die Time-to-Market nachhaltig, sodass unsere Kunden ihre Markteinführung wesentlich schneller realisieren können und steigern dabei ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich.

prioadd GmbH richtet ihr Angebot gezielt auf Gründungsinteressenten aus und überzeugt mit einem klaren Schwerpunkt auf industrieller additiver Fertigung. Das Unternehmen gewährleistet rasche Prototypenerstellung durch effiziente Prozesse und profunde Technologiekompetenz. Dank der engen Zusammenarbeit mit der priomold GmbH profitieren Kunden von fundiertem Know-how sowie validierten Qualitätsstandards. Unter Führung von Felix Parsch adressiert prioadd praxisnahe Abläufe und reproduzierbare Ergebnisse. Die beschleunigte Time-to-Market schafft Rahmenbedingungen für zukunftsorientierte, innovationstreibende Projekte mit umsetzbaren Vorgaben.