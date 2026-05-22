Spezialist installiert HYGHTS-Geländersystem auf Flachdach deutlich schneller als Konkurrenzprodukte

Bei der erstmaligen Montage des HYGHTS-Geländersystems auf einem gewerblichen Flachdach bestätigte eine spezialisierte Montagefirma eine um ein Vielfaches schnellere Aufbauzeit gegenüber Konkurrenzlösungen. Unter realen Bedingungen begleitet von einem Filmteam bewährte sich das modulare Systemkonzept durch minimalen Montageaufwand und hohen Vorfertigungsgrad. Ein kostenloser Online-Konfigurator ermöglicht präzise Planung auf Basis von Google Maps, während ballastierte, vormontierte Komponenten ohne Dachdurchdringung normgerechten, intuitiv handhabbaren Absturzschutz gewährleisten. Sie senken Arbeitszeit und Unfallrisiko deutlich spürbar erheblich.



Premiere auf Flachdach inszeniert ballastiertes HYGHTS-System unter realen Bedingungen

Das Montageteam installierte das neue HYGHTS-Geländersystem von HYMER-Steigtechnik erstmals auf einem gewerblichen Flachdach. Unter realen Einsatzbedingungen dokumentierte ein Filmteam den gesamten Ablauf. Die Monteure hoben hervor, dass durch das ballastierte Konzept der Aufbau spürbar beschleunigt wurde. Im Vergleich zu vorher eingesetzten Lösungen entfielen aufwändige Arbeitsschritte, wodurch die Montagezeit deutlich reduziert wurde. Die einfache Handhabung und der intuitive Klippmechanismus ermöglichten einen effizienten und sicheren Installationsprozess ohne zusätzliche Hilfsmittel und optimierte Materialeinsätze.

Intuitive Handhabung und Vorfertigung verkürzen Montagezeit deutlich und effizient

Die intuitive Bedienung und der hohe Vorfertigungsgrad des Systems ermöglichen einen reibungslosen Ablauf. Vorgefertigte Module und präzise abgestimmte Komponenten vermeiden überflüssige Arbeitsschritte, wodurch sich die Installationsdauer deutlich reduziert. Dank des durchdachten Clip-Mechanismus können Bauteile schnell zusammengefügt werden, was Zeit und Aufwand minimiert. Vertriebsleiter Christian Frei von HYMER-Leichtmetallbau hebt hervor, dass die einfache Montage die körperliche Belastung der Monteure deutlich verringert. Zudem sorgt das Konzept für hohe Qualität und effizienten Arbeitsablauf.

Kostenfreier Online-Konfigurator ermöglicht schnelle präzise Dachvermessung über Google Maps

Der kostenfrei nutzbare Online-Konfigurator von HYMER-Steigtechnik ermöglicht eine präzise Dachvermessung auf Basis aktueller Google-Maps-Daten. Anwender können sowohl reguläre als auch freie Dachflächen digital erfassen und die exakten Abmessungen automatisch übernehmen. Innerhalb weniger Schritte lassen sich sämtliche Systemkomponenten einschließlich Pfosten, Module und Verbindungselemente individuell auswählen und positionieren. Der vollständig webbasierte Planungsprozess erstellt unmittelbar eine vollständige Teileliste und eine Bestellungsempfehlung, wodurch Planungszeit signifikant reduziert wird. Dabei unterstützt ein intuitives Interface den Nutzer.

Vormontierte Pfosten und Module reduzieren Montagezeit und minimieren Absturzrisiko

Die vormontierten Pfosten und Module werden direkt an die Baustelle geliefert und ermöglichen eine besonders schnelle Montage. Dank des strukturierten Ablaufs ist lediglich ein minimales Werkzeugset erforderlich. Der patentierte Klippmechanismus vereinfacht das Einhängen der Geländer- und Knieleisten und gewährleistet eine sichere Verbindung ohne zeitaufwendiges Verschrauben. Durch die reduzierte Montagezeit auf dem Dach verringert sich die Expositionsdauer der Monteure erheblich. Dies führt zu einer deutlich gesenkten Absturzgefahr und erhöht der Arbeitssicherheit nachhaltig.

HYGHTS-System: flexible Neigungsanpassung ?5° bis +30° und stufenlose Höhenverstellung

Mit dem HYGHTS-System können Dachneigungen von ?5° bis +30° sicher abgedeckt werden. Die Höhenverstellung von bis zu 200 mm sorgt dass Geländerhöhe zwischen 1,00 m und 1,10 m eingestellt werden kann. Durch den Einsatz unterschiedlich langer Ausleger und modularer Linear- sowie Winkelverbinder mit einem stufenlosen Verstellbereich zwischen 90° und 180° lässt sich das System präzise an jede Gebäudekonfiguration anpassen. Komplexe Dachlayouts werden somit souverän geschützt und Normanforderungen verlässlich sowie systemkonform erfüllt.

Ergonomische 12,5 kg leichte Ballastelemente schützen Dachhaut sicher ohne Dachdurchdringung

Mit nur 12,5 Kilogramm pro Einheit bieten die Ballastelemente aus recycelbarem Kunststoff durch ihr ergonomisches Design leichtes Handling auf der Baustelle. Dank der stapelbaren Form lassen sich die Module sicher transportieren und platzsparend lagern. Ohne jegliche Dachdurchdringung gewährleisten sie höchste Materialschonung, indem sie die Dachhaut vor Beschädigungen schützen. Das stabile Auflagergewicht garantiert verlässlichen Halt selbst bei widrigen Witterungsbedingungen und erfüllt damit alle Anforderungen an normgerechte Absturzsicherung und gewährleistet nachhaltige Sicherheit.

HYGHTS-Geländersysteme bieten kollektiven Schutz und volle Bewegungsfreiheit ASR A2.1-konform

Das HYGHTS-Geländersystem ermöglicht kollektiven Fallschutz ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit, indem es eine durchgehende Absturzsicherung schafft. Während persönliche Schutzausrüstung auf einzelne Anwender beschränkt bleibt, bildet der Aluminiumrahmen einen umfassenden Schutzbereich für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig. Die modularen Elemente lassen sich flexibel an verschiedenste Dachneigungen anpassen und erfüllen sämtliche Normen wie DIN EN 13374, TRBS 2121-1 und DGUV Information 201-056 sowie die Anforderungen der ASR A2.1 zuverlässig. Die Installation erfolgt werkzeugarm und schnell.

HYGHTS-System schützt Flachdächer bis zehn Grad Neigung korrosionsbeständig pulverbeschichtet

Geeignet für Flachdächer mit Neigungen bis zehn Grad, bietet das System korrosionsbeständigen Aluminium- und Edelstahlausführungen sowie optionale Pulverbeschichtung in sämtlichen RAL-Farben. Dachdecker, Fachplaner und Montagebetriebe profitieren von flexibler Materialwahl, hoher Witterungsbeständigkeit sowie langlebiger Schutzfunktion. Die einfache Integration ohne bauliche Veränderungen und der variable Farbton erhöhen das gestalterische Potenzial, während geringes Eigengewicht und robuste Konstruktion einen effizienten Transport und schnelle Installation vor Ort gewährleisten. Optimierte Wartungsintervalle sichern langfristigen Werterhalt kosteneffizient zuverlässig.

Das HYGHTS-Geländersystem von HYMER-Steigtechnik zeichnet sich durch eine werkzeugarme und zeitsparende Montage aus, wodurch Personalressourcen effizient genutzt werden. Dank der hohen Vorfertigung lassen sich Pfosten und Module einfach verbinden, während der Online-Konfigurator eine präzise Dachvermessung ermöglicht und individuelle Layouts berücksichtigt. Die ballastierten Komponenten erfordern keine Dachdurchdringung und gewährleisten normgerechten, kollektiven Absturzschutz. Mit flexiblen Anpassungsoptionen an unterschiedliche Dachneigungen und -geometrien steigert HYGHTS sowohl Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit bei Flachdachprojekten erheblich.