Handwerkskammer Freiburg lehnt einseitigen Bonus ab fordert nachhaltige Entlastungen

Das aktuelle Steuerentlastungspaket der Bundesregierung sieht eine steuer- und abgabenfreie Sonderprämie von bis zu 1 000 Euro für Arbeitnehmer vor und zielt auf kurzfristige Kaufkraftsteigerung ab. Vertreter des südbadischen Handwerks, insbesondere die Handwerkskammer Freiburg, kritisieren diese Maßnahme als einseitig, da sie Betriebe in ihrer prekären Liquiditätslage belastet. Sie fordern daher stattdauerhafte Verringerung der Energie- und Rohölkosten und einen konsequenten Abbau bürokratischer Hürden anstelle bonifizierter Mitarbeiterzahlungen, um Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu sichern.



Koalitionsspitzen kündigen steuerfreie Bonusprämie von bis zu 1000 Euro

Der Koalitionsvorschlag sieht vor, Arbeitnehmern eine steuer- und abgabenfreie Zulage von bis zu 1000 Euro zukommen zu lassen, sofern Arbeitgeber dies freiwillig leisten. Christof Burger, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, kritisiert das Paket als unausgewogen, da es Belastungen auf Betriebe verschiebt, ohne diese zu entlasten. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage fühlt sich das Handwerk übergangen und warnt, dass diese Maßnahme keinen langfristigen Lösungsansatz für finanzielle Stabilität darstellt und die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.

Unsichere Liquidität bedroht viele Handwerksbetriebe trotz geplanter Prämienzahlungen jetzt

Viele Handwerksbetriebe befinden sich derzeit in einer äußerst angespannten Ertrags- und Liquiditätslage, sodass ungewiss ist, wie viele Unternehmen überhaupt in der Lage sind, die freiwillige Prämie von bis zu 1.000 Euro auszuzahlen. Präsident Burger weist darauf hin, dass Betriebe gegenwärtig in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Ausbildungsstellen ringen und durch zusätzliche finanzielle Belastungen ihre ohnehin prekäre Situation weiter verschärft würde.

Handwerkskammer Freiburg fordert nachhaltige Entlastung bei Energie- und Rohölpreisen

Die Handwerkskammer Freiburg bemängelt, dass im vorliegenden Entlastungspaket kurzfristige und mittelfristige Entlastungsmaßnahmen für Handwerksbetriebe gänzlich ausbleiben. Insbesondere die hohen Energiepreise und die steigenden Rohölkosten belasten das handwerkliche Gewerbe erheblich. Präsident Burger fordert deshalb nachhaltige Absenkungen bei Energie- und Rohölpreisen, um die laufenden Betriebskosten dauerhaft zu senken, die finanzielle Belastung zu reduzieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit am Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. Nur so lasse sich ein stabiler und zukunftsfähiger Rahmen schaffen.

Handwerkskammer fordert dringenden, schnellen Abbau bürokratischer Hürden für Betriebe

Die Handwerkskammer bewertet bürokratische Auflagen als zusätzliche Belastung neben den ohnehin steigenden Kostendruck, weil überbordende Vorschriften Abläufe verlangsamen und Ressourcen binden. Präsident Burger betont, dass Handwerksbetriebe ihre Leistungsfähigkeit nur dann langfristig erhalten können, wenn administrative Hürden konsequent reduziert werden. Er fordert daher, Zulassungsverfahren zu verschlanken, Meldepflichten zu verringern und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, um unnötigen Dokumentationsaufwand abzubauen und rasche betriebliche Investitionen zu ermöglichen.

Das aktuelle staatliche Entlastungspaket gewährt Arbeitnehmern kurzfristig eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 1000 Euro, was deren verfügbare Kaufkraft deutlich erhöht und potenziell die Mitarbeitermotivation stärkt. Allerdings werden damit nur vorübergehende Entlastungsimpulse gesetzt, während wesentliche strukturelle Herausforderungen wie hohe Energiepreise und bürokratische Hemmnisse unberücksichtigt bleiben. Ohne flankierende Maßnahmen zur dauerhaften Reduzierung von Energie- und Rohstoffkosten sowie Bürokratieabbau lässt sich kein nachhaltiger Stabilisierungseffekt für den Wirtschaftsstandort erreichen. erzielene. Notwendig.