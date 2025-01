b+b Automations- und Steuerungstechnik präsentiert Lösungen für Serialisierung und Aggregation auf der LogiMAT 2025

Die LogiMAT, eine Intralogistikmesse, findet vom 11. bis 13. März 2025 in Stuttgart statt. b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH aus Oberzent nutzt diese Gelegenheit, um ihre Fachkenntnisse und Expertise in der Kennzeichnungstechnik im Bereich Serialisierung und Aggregation zu präsentieren. Besucher können sich auf innovative Lösungen für das Prozessmanagement und die Intralogistik freuen.



Bedeutung der lückenlosen Warenfluss-Nachverfolgung im Handel wächst

Die LogiMAT 2025 ist eine Intralogistikmesse, die sich auf Lösungen für das Prozessmanagement und die Intralogistik spezialisiert hat. In diesem Jahr liegt der Fokus besonders auf der lückenlosen Nachverfolgung von Warenflüssen, da dies im Handel mit unterschiedlichsten Produkten immer wichtiger wird. Die Track-and-Trace-Datenerfassung als Grundlage des Supply Chain Managements spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Messe bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren und Lösungen zu finden, um ihre Unternehmensstrategien gesetzeskonform und wettbewerbsfähig auszurichten.

Innovative Lösungen für Serialisierung und Aggregation auf der LogiMAT 2025

Auf der LogiMAT 2025 stellt die b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH ihre umfangreiche Palette an Kennzeichnungslösungen vor. Das Unternehmen verfügt über fast vier Jahrzehnte an Erfahrung und bietet Lösungen im Bereich Serialisierung und Aggregation an. Von Software über Druck- und Spendesysteme bis hin zu vollautomatischen Etikettier- und Kennzeichnungssystemen deckt b+b alle Anforderungen in diesem Bereich ab.

Effiziente Lösungen für die systematische Nachverfolgung auf Messen

Der Palettenetikettierer PAE von b+b Automations- und Steuerungstechnik ist ein vielseitiges Druck- und Spendesystem, das speziell für die Etikettierung von ein, zwei oder drei Palettenseiten entwickelt wurde. Mit seiner flexiblen Anwendungsmöglichkeit bietet er Unternehmen unterschiedlicher Größen die Möglichkeit, ihre Waren systematisch zu kennzeichnen und nachzuverfolgen. Der Etikettenspender Rapid RSL Print+ ergänzt das Portfolio von b+b und ermöglicht zudem die Aufbringung vorgedruckter Etiketten.

Innovative Softwarelösungen für effizientes Supply Chain Management

Die b+b Automations- und Steuerungstechnik bietet auf der LogiMAT 2025 nicht nur zuverlässige Hardwarelösungen, sondern auch innovative Softwarelösungen. Mit der modularen Etiketten-Software Labelsplatform 5 können effiziente und zuverlässige Druck-, Etikettier-, Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben durchgeführt werden. Die Software verfügt über Schnittstellen zu übergeordneten Systemen wie dem ERP und sorgt für die Umsetzung gesetzlicher Kennzeichnungsanforderungen. Dank Labelsplatform 5 bietet b+b optimale Voraussetzungen für die Serialisierung und Aggregation im Rahmen der Etikettierung.

b+b Automations- und Steuerungstechnik – Kompetenz für Serialisierung und Aggregation

Besuchen Sie die b+b Automations- und Steuerungstechnik auf der LogiMAT 2025

