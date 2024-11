Effizientere Wirbelsäulenchirurgie durch verbesserte Ergonomie des Aesculap Aeos

Das Aesculap Aeos von B. Braun ist ein neu entwickeltes Mikroskop, das sich besonders für Eingriffe an der Wirbelsäule eignet. Mit seiner optimierten Ergonomie ermöglicht es eine komfortable Arbeitsposition für den Chirurgen, was zu einer Reduzierung von Ermüdungserscheinungen und längeren Eingriffen führt. Die Lock-On-Target Funktion sorgt dafür, dass ein Zielpunkt präzise im Fokus gehalten wird, selbst bei Bewegungen während des Eingriffs. Der robotische Haltearm ermöglicht eine Steuerung mittels Fußschalter, was die Operationsabläufe vereinfacht.



Verbesserte Ergonomie steigert Effizienz in der Wirbelsäulenchirurgie

Das Aesculap Aeos bietet eine verbesserte Ergonomie, die eine effizientere Arbeitsweise ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Operationsmikroskopen ermöglicht es dem Chirurgen eine ergonomischere Arbeitsposition, was zu einer Reduzierung von Ermüdungserscheinungen und längeren Eingriffen führt. Durch den Einsatz des robotischen Haltearms können die Operationsabläufe vereinfacht werden, da der Chirurg beide Hände im Situs belassen kann. Dadurch wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Sicherheit des Eingriffs erhöht.

Präzise Bildführung durch Lock-On-Target Funktion des Aesculap Aeos

Die Lock-On-Target Funktion des Aesculap Aeos ist eine herausragende Eigenschaft dieses Mikroskops. Mithilfe robotisch-assistierter Bewegungen wird ein Zielpunkt präzise im Fokus gehalten. Dadurch ermöglicht das Aesculap Aeos eine genaue Bildführung, selbst bei Bewegungen oder Erschütterungen während des Eingriffs. Besonders bei Eingriffen an der Wirbelsäule ist diese Funktion von entscheidender Bedeutung, da eine exakte Positionierung des Mikroskops hier äußerst wichtig ist.

Verbesserte Kommunikation durch digitale Bildfeatures beim Aesculap Aeos

Das Aesculap Aeos bietet digitale Bildfeatures, die eine einheitliche Sicht auf dasselbe Bild für alle Beteiligten ermöglichen. Diese Funktion verbessert die Kommunikation zwischen Chirurg, Assistenzteam und anderen Beteiligten erheblich. Durch die gemeinsame Sicht auf das Bild können alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand sein und so gemeinsam Entscheidungen treffen, die zu einer verbesserten Patientenversorgung führen.

Energieeffiziente LED-Kaltlichtquelle senkt Betriebskosten des Aesculap Aeos

Die Verwendung einer LED-Kaltlichtquelle ist ein bedeutender Vorteil des Aesculap Aeos. Diese innovative Technologie ermöglicht eine präzise Ausleuchtung des Operationsfeldes bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Dadurch können die Betriebskosten des Aesculap Aeos erheblich gesenkt werden. Zusätzlich bietet die LED-Kaltlichtquelle eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen, was zu einer deutlichen Reduzierung des Wartungsaufwands führt.

Aesculap Aeos: Ein Meilenstein für die Wirbelsäulenchirurgie

Das Aesculap Aeos Mikroskop hat in der medizinischen Gemeinschaft große Aufmerksamkeit erregt. Der angesehene Chefarzt Prof. Dr. Markus Quante vom Ameos-Klinikum in Eutin bezeichnet es sogar als Meilenstein in der Wirbelsäulenchirurgie. Die innovative Technologie des Aesculap Aeos ermöglicht präzisere und sicherere Eingriffe, was letztendlich zu besseren Ergebnissen für die Patienten führt. Dieses Mikroskop hat das Potenzial, die Standards in der Mikroskopie zu verbessern und die medizinische Chirurgie voranzutreiben.

Aesculap Aeos: Ein neuer Standard in der Mikroskopie

Das Aesculap Aeos von B. Braun ist ein wegweisendes Mikroskop, das nicht nur die Wirbelsäulenchirurgie, sondern auch die neurochirurgische Bildgebung revolutioniert. Mit seiner intelligenten Ergonomie, der präzisen Lock-On-Target Funktion und den digitalen Bildfeatures setzt es neue Maßstäbe in der medizinischen Chirurgie. Durch seine innovative LED-Kaltlichtquelle bietet es zudem eine energieeffiziente und kostensparende Lösung. Weitere Informationen zu diesem wegweisenden Gerät und anderen innovativen Produkten von B. Braun finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens.

Das Aesculap Aeos – Neue Maßstäbe in der Wirbelsäulenchirurgie

Das Aesculap Aeos von B. Braun revolutioniert die Wirbelsäulenchirurgie mit seinen zahlreichen Vorteilen. Die verbesserte Ergonomie ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition für den Chirurgen und reduziert Ermüdungserscheinungen. Die Lock-On-Target Funktion hält das Mikroskop präzise auf den gewünschten Zielpunkt, selbst bei Bewegungen während des Eingriffs. Die digitalen Bildfeatures verbessern die Kommunikation zwischen dem Chirurgen und dem Assistenzteam. Die LED-Kaltlichtquelle gewährleistet eine präzise Ausleuchtung des Operationsfeldes und senkt gleichzeitig die Betriebskosten. Das Aesculap Aeos setzt neue Maßstäbe in der Mikroskopie und verbessert die Patientenversorgung.